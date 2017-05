Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! James Harden in soigralci so silovito začeli serijo proti San Antoniu. Foto: Reuters Švicarski center Clint Capela se je izkazal z dvojnim dvojčkom. Foto: Reuters LeBron James potrebuje še dve trojki, da se pridruži Rayu Allenu, Reggiju Millerju in Manuju Ginobiliju, ki so edini do zdaj v končnici zadel več kot 300 trojk. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Houston z 22 trojkami do uvodne zmage nad San Antoniom

James v lovu za novimi rekordi

2. maj 2017 ob 07:49

San Antonio, Cleveland - MMC RTV SLO

Košarkarji San Antonia so v domačem AT&T Centru nemočno opazovali razigrane Rocketse, ki so slavili s 126:99. Na Vzhodu Cleveland ni imel težav s Torontom (116:105).

To je najhujši poraz Spursov na prvi tekmi serije, odkar jih vodi Gregg Popovich. Šest gostujočih igralcev je doseglo dvomestno število točk. Ob tem so bili najbolj razigrani Trevor Ariza, ki jih je dal 23, James Harden, ki je 20 točkam dodal še 14 podaj, in Clint Capela, ki je ob 20 točkah ujel še 13 odbitih žog. Izza črte so Rakete metale 22/50. Najuspešnejši je bil Ariza, ki je zadel pet trojk. V prem polčasu so gostitelji dosegli vsega 39 točk, na drugi strani pa jih je Houston dal 69. Svojo prednost je nato povišal celo na 39 točk.

Spočiti prvaki suvereno do zmage

Cleveland je nazadnje tekmo odigral 23. aprila, ko je s 4:0 v prvem krogu pometel z Indiano. Prvakom je počitek dobro del, saj so v ponovitvi lanskega finala konference suvereno odpravili Raptorse. Toronto je izgubil že 12. uvodno tekmo serije. Edina zmaga sega v leto 2001. Cavaliersi so zadnje štiri tekme proti Torontu na domačem igrišču dobili z več kot 24 točkami razlike.

Blestel je LeBron James, ki je v statistiko vpisal 35 točk in 10 skokov. "Bilo je malce skrivnosti, kako bomo odigrali. Seveda se dobro pripravljaš, daš vse od sebe in želiš dobro odigrati, ampak nikoli ne veš, kako bo, če imaš osemdnevni počitek. Tokrat je bila energija ekipe res fenomenalna," je povedal James, ki lovi nove številne rekorde. Manjka mu 25 točk, da na drugem mestu po številu točk v končnici prehiti Kareema Abdula-Jabbarja. Obenem je dal že na 88 tekmah končnice več kot 30 točk, s čimer se je na drugem mestu večne lestvice izenačil s Kobejem Bryantom. Pred njima je le Michael Jordan s 109.

James bi raje naredil požirek vina kot piva

Cleveland je v prvem polčasu povedel za 18, toda s serijo 19:3 so se gostje nevarno približali na 41:39, a James je imel pripravljen odgovor in že do odmora so znova gostitelji vodili za 14. Pozornosti je bila po tekmi deležna tudi Jamesova poteza, ko je v prodoru izsilil osebno napako, potem pa stekel do tribune, kjer so na pladnju ravno prinesli pivo. LeBron je pograbil steklenico, jo približal ustom, a jo potem vrnil. "Videl sem, da ima pivo in sem ga zagrabil. Vendar pa nisem ljubitelj piva. Če bi morda imela rdeče vino, bi naredil požirek," je dogodek opisal James.

Končnica, 2. krog, Vzhod:

CLEVELAND (2) - TORONTO (3) 1:0

116:105 (30:18, 32:30, 34:26, 20:31)

James 35 (13/23 iz igre) in 10 skokov, Irving 24 in 10 podaj, Love 18, Thompson 11 in 14 skokov, Smith in Korver po 6; Lowry 20 in 11 podaj, DeRozan 19, Ibaka 15, Tucker 13 in 11 skokov, Powell 12, Valančiunas in VanVleet po 6.

Torek:

BOSTON (1) - WASHINGTON (4) 1:0

Zahod:

SAN ANTONIO (2) - HOUSTON (3) 0:1

99:126 (23:34, 16:35, 28:27, 32:30)

Leonard 21 in 11 skokov, Simmons in Parker po 11, Anderson 9, Ginobili in Green po 8, Mills 7, Gasol in Dedmon 6; Ariza 23, Harden (14 podaj) in Capela (13 skokov) po 20, Anderson 14, Williams 13, Gordon 11, Beverley in Nene 7.

Torek:

GOLDEN STATE (1) - UTAH (5) 0:0

V krepkem tisku je izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage.

T. J.