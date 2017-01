Hrabra igra in poraz Slovencev v Toulousu

V nedeljo še obračun v Montpellieru

6. januar 2017 ob 19:32,

zadnji poseg: 6. januar 2017 ob 22:00

Toulouse - MMC RTV SLO/STA

Slovenski rokometaši so v Toulousu z 29:27 izgubili pripravljalno tekmo s Francijo. Slovenci so proti gostiteljem prvenstva in svetovnim prvakom pustili zelo dober vtis.

Varovanci Veselina Vujovića so se predstavili s pogumno igro. Vseskozi so držali korak z galskimi petelini.

V 51. minuti +2 za Slovenijo

Polčas se je končal s 13:13, nato pa so Slovenci v 51. minuti z golom Marka Bezjaka povedli s 24:22. Bezjak je poskrbel tudi za vodstvo s 26:25 v 54. minuti.

Bezjak, Dolenec in Henigman dosegli po štiri gole

V končnici so Francozi - tudi ob pomoči naklonjenih sodnikov, ki sta jim bržkone piskala kakšno sedemmetrovko preveč - zmagali. Bezjak, Jure Dolenec in Nik Henigman so dosegli po štiri gole. V slovenskih vratih je dobro svoje delo opravil debitant Urh Kastelic, ki je zbral šest obramb. Matevž Skok je dodal tri.

13 golov Kentina Maheja

Na drugi strani je Thierry Omeyer v statistiko vpisal deset obramb, Kentin Mahe pa je zabil kar 13 golov.

Ekipi se bosta znova pomerili v nedeljo ob 17.00 v Montpellieru.

Vujović: Upam, da se bomo iz poraza kaj naučili

"Moji varovanci se enostavno ne smejo več zadovoljiti z minimalnimi porazi proti velikim ekipam, temveč se morajo naučiti, da jih morajo tudi premagati," je bil po tekmi jezen slovenski selektor Veselin Vujović. Dodal je: "Večji del tekme smo nadzorovali tekmece, nato pa v prelomnih trenutkih dvoboja sprožili nekaj strelov iz neizdelanih položajev, ki so nas na koncu stali zmage. Sodnika sta bila pristranska, a to je na takšnih tekmah povsem razumljivo. Upam, da se bodo moji varovanci iz današnjega poraza kaj naučili, to bomo videli že v nedeljo v Montpellieru ali pa na samem svetovnem prvenstvu. A vedeti morajo, da v končnicah ne potrebujemo junakov, temveč disciplinirano in odgovorno igro. Le v tem primeru bomo napredovali, v nasprotnem primeru bomo v resnih težavah."

Bezjak: Gremo optimistično naprej

"Predstavili smo se v lepi luči. Večino tekme smo igrali po dogovoru, obramba je bila na visoki ravni, še vedno pa so malenkosti, ki jih moramo popraviti. V končnici dvoboja smo naredili nekaj neizsiljenih napak, po njih smo prejeli nekaj lahkih golov. Izgubili smo, a za to obdobje smo prikazali kar dober rokomet in gremo optimistično naprej," je po tekmi dejal Bezjak.

Na tekmi je močan udarec v mišico prejel Miha Zarabec, tako da je njegov nastop na nedeljski tekmi v Montpellieru pod vprašajem.

PRIPRAVLJALNE TEKME



FRANCIJA - SLOVENIJA 29:27 (13:13)

Francija: Mahe 13, N. Karabatić 6, L. Karabatić 4, Dipanda, Remili, Abalo, Sorhaindo, Guigou in N'Guessan 1.



Slovenija: Bezjak, Dolenec in Henigman po 4; Marguč 3, Gaber, Janc, Cingesar, Kavtičnik in Zarabec 2, Kodrin in Mačkovšek 1.

Nedelja ob 17.00 (Montpellier):

FRANCIJA - SLOVENIJA



Odigrano prejšnji teden:

SLOVENIJA - SAVDSKA ARABIJA

31:18 (13:9)

A. V.