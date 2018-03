Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Meta Hrovat je na Krvavcu znova stopila na najvišjo stopničko. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Hrovatova na Krvavcu znova na najvišji stopnički

Zlato odličje tudi za Martina Čatra

28. marec 2018 ob 19:09

Krvavec - MMC RTV SLO, STA

Na Krvavcu so podelili smukaška odličja 27. državnega prvenstva v alpskem smučanju. Meta Hrovat je osvojila še tretjo zlato medaljo.

Po slalomski in veleslalomski tekmi je na Krvavcu dobila še najhitrejšo disciplino. V moški konkurenci je zmagal Martin Čater.

V absolutni konkurenci so prva štiri mesta na moški FIS-tekmi v smuku na Krvavcu osvojili Švicarji. Ralph Weber je slavil po dveh vožnjah s skupnim časom 1:36,45. Drugi je bil Stefan Rogentin (+0,56), tretje mesto je pripadlo Ramonu Zürcherju (+0,58), četrti je bil Marc Pfister (+0,65).

Avstrijec Christopher Hörl, ki nastopa za Moldavijo, je bil peti (+0,86). Najboljši Slovenec je bil Čater na šestem mestu, ki je za zmagovalcem zaostal 1,07 sekunde. Miha Hrobat, ki je bil 12. v absolutni konkurenci (+1,38), je na državnem prvenstvu osvojil drugo mesto, Nejc Naraločnik, 19. v absolutni konkurenci (+1,58), pa je bil tretji na državnem prvenstvu. Boštjan Kline je ostal brez uvrstitve, v prvi vožnji je nastopil tudi Andrej Šporn, ki je letos na Pokalu Vitranc v Kranjski Gori končal kariero na najvišji tekmovalni ravni.

Naslov prvakinje Hrovatovi

V ženski konkurenci je slavila Ignjatovićeva (1:48,61) in tako že tretje leto zaporedoma osvojila krvavški smuk, ki je zadnji dve leti štel tudi za slovensko državno prvenstvo. Zmaga Srbkinje Nevene Ignjatović je tudi slovenska, saj najboljša srbska alpska smučarka trenira skupaj s slovensko žensko A-reprezentanco za tehnične discipline. Druga na današnji tekmi je bila Avstrijka Magdalena Egger (+0,27), tretje in četrto mesto pa je pripadlo Nemkama Ann Katrin Magg (+0,37) in Sophii Eckstein (+0,88). Najboljši Slovenki sta bili Meta Hrovat na šestem mestu (+1,61) in Neja Dvornik na sedmem mestu (+1,77), ki sta v konkurenci državnega prvenstva osvojili prvo in drugo mesto. Katja Horvat, 12. v absolutni konkurenci (+1,61), je bila tretja najboljša v domači konkurenci.

