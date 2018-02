Hrovatova že dokazala, da je "ena trmasta Gorenjka"

O izidu na igrah ne želi razmišljati

11. februar 2018 ob 17:02

Pjongčang - MMC RTV SLO

Po prestavitvi moškega smuka se olimpijski del alpskega smučanja začenja z ženskim veleslalomom, kjer ima Slovenija najmočnejšo ekipo, v kateri je tudi Meta Hrovat, ki je blestela na mladinskem SP-ju.

Veleslalomska tekma bo v Pjongčangu v ponedeljek ob 2.10, druga vožnja pa se bo začela ob 5.40. V posebnem seštevku discipline so v svetovnem pokalu med 13 kar tri slovenske veleslalomistke. Najboljša je na devetem mestu najizkušenejša Ana Drev, 13. je Tina Robnik, mesto pred njo pa mlada Hrovatova. "Da imamo tako močno ekipo, pomaga vsem. Če sem na treningu konkurenčna, vem, da sem zelo blizu najboljšim lahko tudi na tekmah. Pogledati preostale punce, ki smučajo na visoki ravni, na videoanalizi, je zelo dobrodošlo in sem zelo vesela, da imam to možnost. Druga drugi privoščimo. Dobri izidi posameznice kažejo, da delamo dobro," je povedala 19-letna smučarka iz Podkorena.

V veleslalomski zimi je letos osvojila 145 točk, skoraj polovico točk – 60 – jih je vknjižila na zadnjem veleslalomu pred olimpijskimi igrami v Lenzerheideju, ko se je prvič v karieri prebila na oder tekme za svetovni pokal. Pred njo sta bili le najboljši veleslalomistki letošnje sezone Francozinja Tessa Worley in Nemka Viktoria Rebensburg. V Švici je izvrstno nastopila v finalu, ko je s 14. mesta napredovala na tretje.

"Sama sem se letos že večkrat vprašala, zakaj tak napredek, a mislim, da se enkrat, če delaš dobro in veliko, vse skupaj mora sestaviti. Zelo sem vesela, da se meni je. Količinsko delam veliko. Veliko smučam in delam kondicijskih priprav. Že lani se je počasi začelo sestavljati, letos pa kar naenkrat. Zelo sem vesela, da izidi ne nihajo in sem za zdaj konstantna. Res upam, da bo še nekaj časa ostalo tako," pravi izjemno nadarjena smučarka, ki je nato v Švici navdušila še na mladinskem svetovnem prvenstvu.

Na slalomu zlata, v kombinaciji srebrna

Čeprav je bila v Davosu po odstopu v veleslalomu razočarana, pa se je hitro pobrala in zmagala v slalomu, v kombinaciji pa je bila srebrna. Zaradi reakcije po padcu in bolečin v kolku ter golenici je še posebej vesela dobrega izida, ko je, kot pravi, "dokazala, da je ena trmasta Gorenjka": "Zagotovo je samozavest v zadnjih tednih narasla. To je razumljivo. Zaradi teh rezultatov sem polna energije in ne čutim nobene utrujenosti, čeprav sem imela zelo naporen urnik. Energije mi ne zmanjka. Nekako se mi polni z dobrimi rezultati. Četudi včasih začutim utrujenost, se tako veselim naslednje tekme, da pozabim. Tekme mi dajejo energijo. Upam, da bo čim dlje tako. Počutim se odlično in komaj čakam, da se začne."

"Mogoče sem si v veleslalomu želela malce preveč, v želji sem pregorela in grdo padla. Po padcu sem bila kar razočarana, žalostna, hkrati pa me je bilo strah, da si nisem naredila česa resnega. Potem se je izkazalo, da je vse v redu in sem lahko nastopila na slalomu. Ponosna sem nase, da sem se zbrala za slalom, zbrala motivacijo in odpeljala tako, kot znam. Z nekaterimi dnevi v Davosu sem zadovoljna, z drugimi ne, a na splošno vseeno sem. Zaradi veleslaloma teden ravno ni bil sanjski, a sem zelo uživala. Je bil pa slalom toliko slajši, saj, če ne pričakuješ, si še toliko bolj vesel," je glede mladinskega svetovnega prvenstva, zaradi česar je v Pjongčang prišla tudi nekoliko pozneje kot reprezentančne kolegice, dodala Hrovatova.

O rezultatu ne želi razmišljati

Na olimpijske igre se je podala kar iz Švice. Iz Züricha je prek Helsinkov poletela v Seul. V Južni Koreji jo čaka olimpijski debi. Čeprav si rezultatskega bremena ne nalaga, pa bo skupaj z Drevovo in Robnikovo močan slovenski adut na veleslalomu: "Sem še mlada in pred sabo imam še veliko. Ne bom si ustvarjala dodatnega pritiska. Na treningih so moje vožnje dobre. Rezultat je lahko tak, če se odpeljem, kot znam. Sem taka oseba, da včasih sama sebi nalagam preveč. Iz rezultata v rezultat se učim, da ne morem skočiti daleč, če si naložim pretežek nahrbtnik. Če le lahko, skušam odmisliti rezultat."

"Vesela sem, da sem bila že pred dvema letoma na olimpijskih igrah mladih v Lillehammerju. Se mi zdi, da tako nisem prišla popolnoma na novo. Vedela sem, kako približno bo. Tako je bilo že v Lillehammerju, kjer je bilo res dobro organizirano. Zagotovo pa je tu teže držati fokus kot na normalnih tekmah. Treba se je kdaj tudi malce odmakniti, čeprav bi rad šel v družbo, se pogovarjal in družil s preostalimi športniki. Včasih je treba reči 'Stop, moram počivati!' in dejansko to narediti. To je najtežja stvar, saj bi včasih, ko imaš popolnoma zaseden dan, delal še kaj zraven," je sklenila Hrovatova, ki jo po olimpijskih igrah čaka še matura, nato pa se bo vpisala na študij.

Veleslalom (Ž), štartna lista: 1 F. BRIGNONE ITA 2 M. MÖLGG ITA 3 R. MOWINCKEL NOR 4 T. WORLEY FRA 5 S. BRUNNER AVT 6 V. REBENSBURG NEM 7 M. SHIFFRIN ZDA 8 P. VLHOVA SLK 9 M. BASSINO ITA 10 W. HOLDENER ŠVI 11 A. DREV SLO 12 L. GUT ŠVI 13 S. HECTOR ŠVE 14 T. ROBNIK SLO 15 S. GOGGIA ITA 19 M. HROVAT SLO 29 A. BUCIK SLO

Iz Pjongčanga

Tilen Jamnik