Horvatova zmagala na 100 m, Renner in Domjanova brez norme

Maruša Mišmaš ubranila naslov na 1.500 m

22. julij 2017 ob 21:11

Celje - MMC RTV SLO/STA

Anita Horvat (Mass Ljubljana) je prvi dan odprtega državnega prvenstva v atletiki v Celju zmagala na 100 m z osebnim rekordom 11,79.

Horvatovo je zmotil ponovljen start, saj so sprinterke odtekle že 20 m, preden so jih prvič ustavili, kljub temu pa je dosegla osebni rekord.

"Imela sem dovolj tekov do zdaj na 400 in sem želela preizkusiti hitrostno vzdržljivost na krajših razdaljah iz polnega ritma. To je zelo dobro za mojo disciplino, na 400 m. Pričakovala sem državni naslov, vendar sem vlogo favoritinje vzela z rezervo in sem tekla najbolje, kar je mogoče. Cilj na DP-ju sta osebna rekorda, danes sem enega izpolnila, jutri še pride na vrsto tek na 200 m. Glede na to, da sem dosegla rekord, je to dobra popotnica za SP," je bila zadovoljna Horvatova, ki bo na svetovnem prvenstvu v Londonu nastopila na 400 m.

Renner za normo zaostal za 30 cm

Za to tekmovanje sta normi neuspešno lovila Robert Renner in Veronika Domjan. Renner (Kladivar) bi moral v skoku s palico za to izenačiti državni rekord 5,70 m, končal pa je s 5,40 m, Domjanova (Ptuj) pa je po bronu na mlajšem članskem evropskem prvenstvu na DP disk vrgla 55,95 m. Že pred DP se je lovu na normo na 800 m odpovedal Žan Rudolf (Mass) in na svoji razdalji v nedeljo ne bo tekel, na DP pa je slavil na pol krajši razdalji (48,17).

Domjanova še upa na London

Domjanova je za več kot šest metrov zaostala za normo za SP, vendar še vedno upa, da bo v sredo, ko se zaključujejo prijave za SP, med dvaintrideseterico, ki bo tekmovala v britanski prestolnici. "Trenutno sem 36., upam, da bo prišlo do odpovedi in zato upanje ostaja. Danes pa se ni izšlo po načrtih, čeprav sem se dobro počutila, vendar sem delala tehnične napake pri izmetu. Malo grenak priokus ostaja, ker mogoče ne bom potovala v London, toda septembra bom nastopila še v Zagrebu in sezona zame nikakor ni končana," pa je pojasnila Domjanova.

Na 100 m ovire bi prvakinja Joni Tomičić Prezelj (Olimpija) tekla osebni rekord 13,45, vendar je pihal premočan veter v hrbet (+3,3 m/s), med atleti pa je bil na tej razdalji brez ovir prepričljivo prvi Jan Kramberger (Mass, 10,54). Na 1500 m je naslov ubranila Maruša Mišmaš (Mass, 4:23,37), ki se vrača po poškodbi, med atleti pa prepričljivo Jan Kokalj (Kladivar, 3:52,62). Na 400 m je izven konkurence za DP prva v cilj prišla Maja Ćirić iz Srbije (53,37), naslov je osvojila drugouvrščena Jerneja Smonkar (Velenje, 54,97).

Tudi v troskoku je zmaga odšla na tuje. Hrvatica Paola Borović (13,32 m) je bila 11 centimetrov pred Petro Koren (Kronos, 13,21 m). V metu kladiva je Claudia Štravs (Olimpija) za skoraj deset metrov ugnala vso konkurenco (62,32 m). V suvanju krogle je nekoliko presenetljivo prepričljivo slavil Blaž Zupančič (Mass, 18,55 m), v metu kopja pa precej manj Matija Kranjc (Mass, 72,15 m). V štafeti 4 X 400 m je zmago v zadnji predaji in ob zaključku kariere Krki iz Novega mesta pritekel Gregor Kokalovič.

IZIDI PRVEGA DNE

MOŠKI



- 100 m (veter: +2,1 m/s): 1. Jan Kramberger (Mass) 10,54 2. Nejc Možina (Kro) 10,70 3. Blaž Brulc (Krk) 10,76

- 400 m: 1. Žan Rudolf (Mass) 48,17 2. Jernej Jeras (Mass) 48,79 3. Rok Ferlan (Tri) 48,91

- 1500 m: 1. Jan Kokalj (Kla) 3:52,62 2. Matjaž Pregrat (Krk) 3:58,62 3. Aleš Zver (Pan) 3:58,93

- 5000 m: 1. Jan Brešan (Kla) 14:55,39 2. Matej Šturm (ASB) 15:53,68 3. Luka Kramarič (Vrh) 16:08,86

- 110 m ovire (+1,4 m/s): 1. Aljaž Brlek (Ptu) 15,47 2. Gregor Kokalović (Krk) 15,66 3. Leon Ljubič (Kro) 15,88

- 4 X 100 m: 1. Krka 42,05 2. Triglav 43,08

- palica: 1. Robert Renner (Kla) 5,40 2. Jure Batagelj (Gor) 4,60 3. Domen Maj Sadić (Mass) 4,20

- daljina: 1. Filip Pravdica (ASB) 7,65* 2. Žiga Vrščaj (Mass) 7,37 3. Žan Frelih (Tri) 7,35 4. Jernej Kokalj (Tri) 7,16

- krogla: 1. Blaž Zupančič (Mass) 18,55 2. Nace Pleško (Oli) 15,81 3. Andraž Snedic (Mass) 14,72

- kopje: 1. Matija Kranjc (Mass) 72,15 2. Blaž Marn (Kla) 70,02 3. Robert Teršek (Tri) 58,78

ŽENSKE

- 100 m (+1,2 m/s): 1. Anita Horvat (Mass) 11,79 2. Tinkara Zalokar (Krk) 12,23 3. Tea Podbevšek (Mass) 12,58

- 400 m: 1. Maja Ćirić (Srb) 53,37* 2. Jerneja Smonkar (Vel) 54,97 3. Ina Rojnik (Kla) 56,33 4. Tamara Zupanič (Tri) 56,85

- 1500 m: 1. Maruša Mišmaš (Mass) 4:23,37 2. Patricija Plazar (Mass) 4:26,42 3. Mateja Pokrivač (Orm) 4:29,86

- 5000 m: 1. Klara Ljubi (Krk) 19:31,28 2. Breda Škedelj (Krk) 20:22,59 3. Katja Vrdjuka (Vel) 21:19,39

- 100 m ovire (+3,3 m/s): 1. Joni Tomičić Prezelj (Oli) 13,45 2. Lara Jagodnik (Kro) 14,63 3. Veronika Podlesnik (ASB) 14,64

- 4 X 100 m: 1. Kronos 47,56 2. Kladivar 47,97

- višina; 1. Monika Podlogar (Tri) 1,77 2. Veronika Podlesnik (ASB) 1,74 3. Anja Brolih (Mass) 1,55

- troskok: 1. Paola Borović (Hrv) 13,32* 2. Petra Koren (Kro) 13,21 3. Saša Babšek (ASB) 12,80 4. Mersiha Kazič (DTo) 12,09

- disk: 1. Veronika Domjan (Ptu) 55,95 2. Živa Gornik (Kro) 43,54 3. Liza Lap (Mass) 42,47

- kladivo: 1. Claudia Štravs (Oli) 62,32 2. Ana Sušec (Kro) 52,86 3. Esma Pajt (Vel) 45,34

A. V.