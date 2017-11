Hrvaška in Švica po "prvem polčasu" bližje SP-ju 2018

Kar pet golov na Maksimiru

9. november 2017

zadnji poseg: 9. november 2017 ob 22:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Hrvaška nogometna reprezentanca je po zmagi s 4:1 nad Grčijo blizu uvrstitve na svetovno prvenstvo v Rusiji. Švica iz Belfasta z zmago z 0:1.

Začele so se dodatne kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki bo naslednje leto v Rusiji. Čeprav so takšne tekme po navadi taktične, z malo tveganja, je 30 tisoč navijačev v Zagrebu že do polčasa videlo štiri zadetke in hrvaško vodstvo 3:1.

Luka Modrić je v 13. minuti zadel z enajstmetrovke, potem ko je vratar Orestis Karnezis naredil veliko neumnost. Žoga mu je v kazenskem prostoru ušla in reševal se je s prekrškom nad Nikolo Kalinićem. Modrić je z bele točke zanesljivo Hrvaško popeljal v vodstvo. V 19. minuti je prednost po lepi akciji in podaji Ivana Strinića povišal Kalinić, ki je v prvi postavi dobil priložnost namesto poškodovanega Maria Mandžukića.

Grki so bili videti izgubljeni, a so vendarle začeli igrati bolj napadalno. Po pol ure igre je po strelu iz kota znižal branilec Borussie Dortmund Sokratis, ki je natančno meril z glavo.

Mreži nista dolgo mirovali. V 33. minuti je Šime Vrsaljko z desne strani poslal natančno podajo pred gol, pritekel je Ivan Perišić, visoko skočil in z dveh metrov z glavo zabil žogo v gol. Končni izid je v 49. minuti po novi napaki grške obrambe (Stafylidis) postavil Andrej Kramarić. Povratna tekma bo v nedeljo v Pireju.

Romunski sodnik razjezil Windsor Park

Švica je v gosteh pri Severni Irski zmagala z 0:1. Ricardo Rodriguez je v 58. minuti unovčil enajstmetrovko, potem ko je romunski sodnik Ovidiu Hategan zaradi domnevnega igranja Corryja Evansa z roko (v resnici ga je žoga po strelu Xherdana Shaqirija zadela v ramo) prestrogo pokazal na belo točko. Povratna tekma bo v nedeljo v Baslu.

Vstopnice za svetovno prvenstvo so že podeljene 23 reprezentancam, na voljo je še devet prostih mest, za katera se v teoriji bori še 20 reprezentanc. Šest potnikov v Rusijo bo znanih po dodatnih kvalifikacijah, zadnji trije pa bodo določeni v zadnjem krogu afriških kvalifikacij.

Dodatne kvalifikacije za SP:

SEVERNA IRSKA - ŠVICA 0:1 (0:0)

18.270; Rodriguez 58./11-m

Severna Irska: McGovern, McLaughlin, McAuley, J. Evans, Davis, Laffery (78./Washington), Brunt, C. Evans (65./Saville), Dallas (52./Dallas), Norwood, Magennis

Švica: Sommer, Lichtsteiner, Akanji, Šeferović (77./Embolo), Xhaka, Rodriguez, Zuber (87./Mehmedi), Dzemaili (83./Frei), Zakaria, Schaer, Shaqiri.



HRVAŠKA - GRČIJA 4:1 (3:1)

30.000; Modrić 13./11-m, Kalinić 19., Perišić 33., Kramarić 49.; Sokratis 30.

Hrvaška: Subašić; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinić, Modrić (89./Pašalić), Rakitić, Kramarić, Brozović, Perišić (84./Vlašić), Kalinić (75./Rebić).

Grčija: Karnezis; Maniatis (46./Retsos), Papastathopoulos, Papadopoulos, Tzavellas, Samaris (62./Tachtsidis), Tziolis, Zeca, Fortounis, Stafylidis (72./Bakasetas), Mitroglou.

Petek ob 20.45:

ŠVEDSKA - ITALIJA

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Sobota ob 20.45:

DANSKA - IRSKA

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Povratne tekme bodo od 12. do 14. novembra.

Petek ob 23.00:

HONDURAS - AVSTRALIJA

Sobota ob 4.15:

NOVA ZELANDIJA - PERU

Povratni tekmi bosta 15. in 16. novembra.

V soboto bo vse jasno tudi v Afriki

Afrika ima še tri prosta mesta. Zadnji krog bo odigran v soboto. V skupini A sta v igri še Tunizija (13 točk, razlika v zadetkih +7) in Kongo (10, +5). Tunizija doma gosti Libijo, Kongo pa Gvinejo. V skupini C vodi Maroko (9) pred Slonokoščeno obalo (8), reprezentanci bosta med seboj določili, kdo bo odpotoval v Rusijo, tekmo bo gostil Abidžan. Najbolj pestro je v skupini D, v kateri vodi Senegal (8) pred Burkina Fasom in Zelenortskimi otoki (oba po 6). Senegal bo gostil odpisano Južno Afriko (4), Burkina Faso pa Zelenortske otoke. Že pred zadnjim krogom sta si prvo mesto zagotovila Nigerija v skupini B in Egipt v skupini E.

UVRŠČENI NA SVETOVNO PRVENSTVO (23/32)

Gostiteljica: Rusija

Evropa (13): Belgija, Nemčija, Anglija, Španija, Poljska, Islandija, Srbija, Portugalska, Francija

Južna Amerika (4 ali 5): Brazilija, Urugvaj, Argentina, Kolumbija

Azija (4 ali 5): Iran, Japonska, Južna Koreja, Savdska Arabija

Concacaf (3 ali 4): Mehika, Kostarika, Panama

Afrika (5): Nigerija, Egipt

Oceanija (0 ali 1)

T. O.