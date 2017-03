Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.2 od 16 glasov Ocenite to novico! Hrvati so z zmago potrdili prvo mesto v skupini. Tribune največjega zagrebškega stadiona so bile nabito polne, kar se ni zgodilo od dvoboja Hrvaške in Srbije pred štirimi leti. V prodajo je šlo 27.400 vstopnic, okoli 2.000 je bilo ukrajinskih navijačev. Foto: Reuters Hrvaški selektor Ante Čačić je pravilno napovedal zmago. Trener, ki je reprezentanco prevzel leta 2015, bo "vatrene" vodil še dve leti, je na današnji seji odločil izvršni odbor Hrvaške nogometne zveze (HNZ). Foto: Reuters Ukrajinski selektor je nekdanji odlični nogometaš Andrej Ševčenko. Foto: Reuters V Palermu so albanski navijači prižgali bakle. Foto: Reuters Tekmo proti Albaniji si bo italijanski vratar Gianluigi Buffon zapomnil za vedno - odigral je svojo 1000. tekmo v članski karieri. Foto: Reuters Dušan Tadić je bil tvorec srbske zmage - dosegel je en gol, pri preostalih dveh pa je bil podajalec. Foto: EPA VIDEO Kalinić odločil tekmo med... VIDEO Buffon igra 1000. tekmo v... Sorodne novice Z zmago nad Škoti "pripravljena odskočna deska za SP" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hrvaška na razprodanem Maksimiru do zmage nad Ukrajino

Slovenija bo v nedeljo igrala proti Škotski

24. marec 2017 ob 19:47,

zadnji poseg: 24. marec 2017 ob 23:25

Zagreb - MMC RTV SLO

Kvalifikacije za svetovno prvenstvo se nadaljujejo. V derbiju skupine I je bila Hrvaška na Maksimiru boljša od Ukrajine (1:0).

Tekmo so bolje začeli Hrvati. V dveh minutah so prišli do dveh lepih priložnosti za gol – v 15. minuti je imel najlepšo priložnost Mario Mandžukić, žogo je ukradel na sredini igrišča, prišel je do zaključnega strela, a je zadel vratnico. Nikola Kalinić je v 17. minuti žogo poslal čez gol.

Do vodstva so Hrvati prišli v 38. minuti. Akcijo je začel Luka Modrić, ki je podal do Ivana Rakitića, ta pa je znotraj kazenskega prostora našel Kalinića, ki je z natančnim strelom desno matiral ukrajinskega vratarja.

Edino pravo priložnost za Ukrajince v prvem polčasu je pripravil Andrej Jarmolenko, ki je sprožil nevaren zaključni strel z levico. Na pravem mestu je bil hrvaški vratar.

V drugem polčasu se je tempo igre zmanjšal, nismo spremljali vrhunskega nogometa. Jarmolenko v 78. minuti ponovno ni prelisičil Danijela Subašića. Najbližje golu v drugem polčasu je bil igralec Reala iz Madrida in kapetan "vatrenih" Luka Modrić. Samostojno je šel v akcijo – odlično je preigral ukrajinske igralce in z levico sprožil strel na gol, a se je z odlično obrambo izkazal Andrej Pjatov.

Po dveh letih na tribunah navijači

Hrvaška je po dveh letih domačo kvalifikacijsko tekmo ponovno odigrala pred polnimi tribunami. Spomnimo, hrvaški navijači so zaradi neprimernega vedenja, rasizma in poveličevanja ustaških idej reprezentanci povzročili veliko škodo in poskrbeli, da je Hrvaška zadnji dve leti domače kvalifikacijske tekme igrala pred praznimi tribunami.

Tekma visokega tveganja, policija je pred tekmo dobila obvestilo, da bodo huligani prekinili srečanje, je minila brez izgredov. Za red je skrbelo 500 policistov in 500 redarjev, obiskovalci so morali skozi tri preglede.

V Palermu gorele bakle

Manj pregledov pa je bilo, kot je videti, v Palermu, kjer sta se pomerili Italija in Albanija. Najprej je moral Daniele De Rossi počakati z izvajanjem enajsmetrovke, saj so albanski navijači na nogometno zelenico vrgli bakle (uporabili so tudi druga pirotehnična sredstva). Te so zagorele tudi v drugem polčasu, zaradi oblaka dima nad golom italijanskega vratarja Gianluigija Buffona pa je sodnik tekmo prekinil za 10 minut.

1000. tekma"SuperGigija"

Tekmo si bo 39-letni Buffon sicer zapomnil za vedno - odigral je 1000. tekmo v članski karieri. Buffonu, ki nogomet na Apeninskem polotoku zaznamuje že dve desetletji, v karieri manjkata praktično le dva naslova. Nikoli se ni veselil zmage v Ligi prvakov, z Italijo pa še ni osvojil evropskega prvenstva.

Z zmago nad Albanijo (2:0) so Italijani zasidrani na prvem mestu, zaradi razlike v zadetkih je za odtenek v prednosti Španija. Španci so bili danes boljši od Izraela (4:1).

Srbija slabo začela, a odlično končala

Derbi skupine D med Irskom in Walesom ni postregel z nogometnim spektaklom, ekipi sta se razšli z neodločenim izidom.

Več golov je padlo v Tbilisiju, kjer sta se pomerili Gruzija in Srbija. Gruzijci so povedli že v 6. minuti, in to po napaki Aleksandra Kolarova, ki je svojemu vratarju namenil prekratko podajo. Do žoge je pred vratarjem prišel Gruzijec Nik Karačev, ki je žogo poslal v mrežo. Ob koncu prvega polčasa je Otar Kakabadze v kazenskem prostoru povlekel Filipa Kostića in sodnik je pokazal na belo točko. 11-metrovko je uspešno izvedel Dušan Tadić. Tadić je bil sicer glavni tvorec srbske zmage, saj je bil še podajalec pri naslednjih dveh golih – najprej je z odlično podajo zaposlil Aleksandra Mitrovića, ki je izjemno zadel iz obrata, nato je lepo podal še Mijatu Gačinoviću, debitant v reprezentanci je zadel takoj po prihodu v igro.

Na SP še naprej upa tudi Avstrija, ki je v Dunaju premagala Moldavijo z 2:0 (0:0). Za naše severne sosede sta na stadionu Ernest Happel zadela Marcel Sabitzer (75.) in Martin Harnik (90.).

KVALIFIKACIJE ZA SP 2018

Skupina I

TURČIJA - FINSKA 2:0 (2:0)

Tosun 9., 13.

KOSOVO - ISLANDIJA 1:2 (0:2)

Nuhiu 53.; Sigurdsson 25., 35./11-m



HRVAŠKA - UKRAJINA 1:0 (1:0)

Kalinić 38.

Lestvica: HRVAŠKA 5 4 1 0 11:1 13 ISLANDIJA 5 3 1 1 8:6 10 UKRAJINA 5 2 2 1 7:4 8 TURČIJA 5 2 2 1 7:5 8 FINSKA 5 0 1 4 3:8 1 KOSOVO 5 0 1 4 2:14 1

Skupina D

GRUZIJA - SRBIJA 1:3 (1:1)

Kačarava 6.; Tadić 45./11-m, Mitrović 64., Gačinović 86.

IRSKA - WALES 0:0



AVSTRIJA - MOLDAVIJA 2:0 (0:0)

Sabitzer 75., Harnik 90.

Lestvica: SRBIJA 5 3 2 0 12:6 11 IRSKA 5 3 2 0 7:3 11 WALES 5 1 4 0 8:4 7 AVSTRIJA 5 2 1 2 8:7 7 GRUZIJA 5 0 2 3 4:8 2 MOLDAVIJA 5 0 1 4 2:13 1

Skupina G

LIECHTENSTEIN - MAKEDONIJA 0:3 (0:1)

Nikolov 43., Nestorovski 68., 73.

ITALIJA - ALBANIJA 2:0 (1:0)

De Rossi 12., Immobile 71.



ŠPANIJA - IZRAEL 4:1 (2:0)

Silva 13., Vitolo 45., Costa 51., Isco 88.; Refaelov 76.

Lestvica: ŠPANIJA 5 4 1 0 19:2 13 ITALIJA 5 4 1 0 13:4 13 IZRAEL 5 3 0 2 9:9 9 ALBANIJA 5 2 0 3 4:8 6 MAKEDONIJA 5 1 0 4 7:11 3 LIECHTENSTEIN 5 0 0 5 1:19 0

D. S.