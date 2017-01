Hrvaška občutila moč Nemčije

Patrick Wiencek dosegel šest golov

20. januar 2017 ob 17:49,

zadnji poseg: 20. januar 2017 ob 18:25

Rouen - MMC RTV SLO

Nemški rokometaši so v derbiju petkovih tekem svetovnega prvenstva v Franciji z 28:21 premagali Hrvaško in osvojili prvo mesto v skupini C.

Izid je bil izenačen le pri 3:3, nato pa so Nemci naredili delni izid 4:0 (7:3) in vodstva niso več izpustili iz rok.

Čvrsta in visoka nemška obramba na čelu z vratarjem Andreasom Wolffom je dobro ustavila hrvaški napad. Polčas se je končal s 13:9, v 45. minuti pa je semafor kazal že 19:13.

16 obramb Wolffa

Hrvati so se v 52. minuti približali na 22:20, a so nato Nemci s šestimi goli zapored razblinili vse dvome o zmagovalcu. Wolff je zbral 16 obramb, medtem ko je bil najučinkovitejši strelec Patrick Wiencek (6 golov). Pet jih je dodal še Kai Hafner. Pri Hrvatih sta po pet zadetkov dosegla Luka Stepančić in Manuel Štrlek.

SVETOVNO PRVENSTVO, petek



SKUPINA C



ČILE - SAVDSKA ARABIJA 25:26 (13:13)

R. Salinas 7; Alabbas 9, Alsalem 5.

NEMČIJA - HRVAŠKA 28:21 (13:9)

Wiencek 6, Hafner 5, Gensheimer 4; Stepančić in Štrlek 5.

Ob 20.45:

BELORUSIJA - MADŽARSKA

Lestvica: NEMČIJA 5 5 0 0 +52 10 HRVAŠKA 5 4 0 1 +22 8 MADŽARSKA 4 2 0 2 +11 4 BELORUSIJA 4 1 0 3 -1 2 SAVDSKA ARABIJA 5 1 0 4 -34 2 ČILE 5 1 0 4 -38 2 V osmino finala se uvrstijo 4 moštva.





SKUPINA D



BAHRAJN - ARGENTINA 17:26 (8:13)

Abdulqader 5; F. Fernandez 8, Vieyra 5.

ŠVEDSKA - EGIPT 33:26 (15:9)

Ekberg 8, Gottfridsson in Tollbring 6; Eissa 7.

Ob 20.45:

KATAR - DANSKA

Lestvica: DANSKA 4 4 0 0 +24 8 ŠVEDSKA 5 4 0 1 +51 8 EGIPT 5 3 0 2 -5 6 KATAR 4 2 0 2 +1 4 ARGENTINA 5 1 0 4 -29 2 BAHRAJN 5 0 0 5 -42 0 V osmino finala se uvrstijo 4 moštva.

A. V.