Hrvaška pred domačimi navijači do zmage nad Ukrajino

Kvalifikacije za svetovno prvenstvo se nadaljujejo. V derbiju skupine I je bila Hrvaška na Maksimiru boljša od Ukrajine (1:0).

Tekmo so bolje začeli Hrvati. V dveh minutah so prišli do dveh lepih priložnosti za gol – v 15. minuti je imel najlepšo priložnost Mario Mandžukić, žogo je ukradel na sredini igrišča, prišel je do zaključnega strela, a je zadel vratnico. Nikola Kalinić je v 17. minuti žogo poslal čez gol.

Do vodstva so Hrvati prišli v 38. minuti. Akcijo je začel Luka Modrić, ki je podal do Ivana Rakitića, ta pa je znotraj kazenskega prostora našel Kalinića, ki je z natančnim strelom desno matiral ukrajinskega vratarja.

Edino pravo priložnost za Ukrajince v prvem polčasu je pripravil Andrej Jarmolenko, ki je sprožil nevaren zaključni strel z levico. Na pravem mestu je bil hrvaški vratar.

V drugem polčasu se je tempo igre zmanjšal, nismo spremljali vrhunskega nogometa. Jarmolenko v 78. minuti ponovno ni prelisičil Danijela Subašića. Najbližje golu v drugem polčasu je bil igralec Reala iz Madrida in kapetan "vatrenih" Luka Modrić. Samostojno je šel v akcijo - odlično je preigral ukrajinske igralce in s svojo levico sprožil strel na gol, a se je z odlično obrambo izkazal Andrej Pjatov.

Po dveh letih na tribunah navijači

Hrvati so razveselili navijače na razprodanem Maksimiru, ki so svoje reprezentante prvič po dveh letih lahko spodbujali na tribunah.

Tribune največjega zagrebškega stadiona so bile nabito polne, kar se ni zgodilo od dvoboja Hrvaške in Srbije pred štirimi leti. V prodajo je šlo 27.400 vstopnic, okoli 2.000 je bilo ukrajinskih navijačev.

Hrvaški selektor Ante Čačić je pravilno napovedal zmago. Trener, ki je reprezentanco prevzel leta 2015, bo "vatrene" vodil še dve leti, je na današnji seji odločil izvršni odbor Hrvaške nogometne zveze (HNZ).

V Palermu gorele bakle

Tekma visokega tveganja, policija je pred tekmo dobila obvestilo, da bodo huligani prekinili tekmo, je minila brez izgredov. Za red je skrbelo 500 policistov in 500 redarjev, obiskovalci so morali skozi tri preglede.

Manj pregledov pa je bilo, kot je videti, v Palermu, kjer sta se pomerili Italija in Albanija. Tekmo so morali začasno prekiniti, skupina albanskih navijačev je prižgala bakle. Z zmago so Italijani še vedno na prvem mestu, ki si ga delijo s Španci.

Srbija slabo začela, a odlično končala

V skupini D sta se pomerili Gruzija in Srbija.

Gruzijci so v Tbilisiju povedli že v 6. minuti, in to po napaki Aleksandra Kolarova, ki je svojemu vratarju namenil prekratko podajo. Do žoge je pred vratarjem prišel Gruzijec Nik Karačev, ki je žogo poslal v mrežo. Ob koncu prvega polčasa je Otar Kakabadze v kazenskem prostoru povlekel Filipa Kostića in sodnik je pokazal na belo točko. 11-metrovko je uspešno izvedel Dušan Tadić. Tadić je bil sicer glavni tvorec srbske zmage, saj je bil še podajalec pri naslednjih dveh golih – najprej je z odlično podajo zaposlil Aleksandra Mitrovića, ki je izjemno zadel iz obrata, nato je lepo podal še Mijatu Gačinoviću, debitant v reprezentanci je zadel takoj po prihodu v igro.

KVALIFIKACIJE ZA SP 2018

Skupina I



TURČIJA - FINSKA 2:0 (2:0)

Tosun 9., 13.



KOSOVO - ISLANDIJA 1:2 (0:2)

Nuhiu 53.; Sigurdsson 25., 35./11-m



HRVAŠKA - UKRAJINA 1:0 (1:0)

Kalinić 38.

Lestvica: HRVAŠKA 5 4 1 0 11:1 13 ISLANDIJA 5 3 1 1 8:6 10 UKRAJINA 5 2 2 1 7:4 8 TURČIJA 5 2 2 1 7:5 8 FINSKA 5 0 1 4 3:8 1 KOSOVO 5 0 1 4 2:14 1

Skupina D

GRUZIJA - SRBIJA 1:3 (1:1)

Kačarava 6.; Tadić 45./11-m, Mitrović

64., Gačinović 86.



IRSKA - WALES 0:0 (0:0)



AVSTRIJA - MOLDAVIJA 2:0 (0:0)

Sabitzer 75., Harnik 90.

Lestvica: SRBIJA 5 3 2 0 12:6 11 IRSKA 5 3 2 0 7:3 11 WALES 5 1 4 0 8:4 7 AVSTRIJA 5 2 1 2 8:7 7 GRUZIJA 5 0 2 3 4:8 2 MOLDAVIJA 5 0 1 4 2:13 1

Skupina G

Danes ob 20.45:

LIECHTENSTEIN - MAKEDONIJA 0:3 (0:1)

Nikolov 43., Nestorovski 68., 73.

ITALIJA - ALBANIJA 2:0 (1:0)

De Rossi 12., Immobile 71.



ŠPANIJA - IZRAEL 4:1 (2:0)

Silva 13., Vitolo 45., Costa 51.; Isco 88.; Refaelov 76.

Lestvica: ŠPANIJA 5 4 1 0 19:2 13 ITALIJA 5 4 1 0 13:4 13 IZRAEL 5 3 0 2 9:9 9 ALBANIJA 5 2 0 3 4:8 6 MAKEDONIJA 5 1 0 4 7:11 3 LIECHTENSTEIN 5 0 0 5 1:19 0

