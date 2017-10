Hrvaški rokometaši dobili triler z malo zadetki

Zmagovalca določil Čupić

28. oktober 2017 ob 19:23,

zadnji poseg: 28. oktober 2017 ob 23:08

Zagreb - MMC RTV SLO

Tudi druga pripravljalna tekma med Slovenijo in Hrvaško je minila v znamenju napetosti in ostre igre, zmage v Zagrebu pa so se veselili hrvaški rokometaši (21:20).

Tekmo je spremljalo kar 13 tisoč gledalcev. Dvoboj je bil spet izjemno izenačen, trd in v znamenju številnih ostrih prekrškov. Podobno je bilo na prvi tekmi, ki se je v Stožicah končala brez zmagovalca (26:26).

V hrvaški prestolnici je prvi gol dosegla Slovenija, nato je večji del prvega polčasa vodila Hrvaška, nazadnje z 9:8, a zadnje tri gole so dosegli varovanci Veselina Vujovića in na odmor odšli s prednostjo dveh zadetkov (11:9).

Na začetku drugega polčasa je bil zaradi grobega prekrška izključen Blaž Blagotinšek. Tokrat je bila Slovenija tista, ki je vodila večji del polčasa, a Hrvati so držali priključek, v 54. minuti so povedli z 19:18. V zadnji minuti je Ivan Čupić zadel za neulovljivo prednost 21:19.

Vujović je tekmo ocenil: "Ni lahko igrati proti tako sijajni reprezentanci, ki je poleg tega tudi gostitelj evropskega prvenstva. Hrvati so bili favoriti, a mi smo imeli kontrolo nad igro, bili izjemno borbeni in imeli čvrstino, medtem ko nam je v ključnih trenutkih morda zmanjkalo nekaj sreče, pa tudi vratarja nista imela svojega dne. Po izključitvi Zarabca so Hrvati povedli in do konca nismo mogli več izenačiti. Vseeno mislim, da je Slovenija pokazala odličen tekmovalni karakter in, da ima veliko mladih igralcev, na katere lahko računamo. Vesel sem, da smo še razširili bazo rokometašev, ki lahko igrajo za reprezentanco."

b pa je dodal: "To je bila zelo dobra tekma, čeprav se je poznalo, da smo igrali dva dvoboja v treh dneh, zaradi česar je malce padla agresivnost, v napadu pa je bilo čutiti nekaj utrujenosti. Tako mi, kot Hrvati, smo v teh dneh zelo veliko trenirali in uigrali nekatere kombinacije, prav tako pa smo dodali nekaj novih igralcev. Ta akcija je bila odlična, škoda le, da je nismo uspeli zaključiti z vsaj eno zmago, a to niti ni najpomembneje."

Zagreb:

HRVAŠKA - SLOVENIJA 21:20 (9:11)

Hrvaška: Pešić, Alilović, Mihić 2, Vuglač 4, Stepančić, Vori 1, Gojun, Horvat 2, Karačić 4, Mandalinić, Štrlek, Čupić 6 (5), Musa, Mamić, Cindrić 2, Kozina, Jaganjac, Vranković.

Slovenija: Ferlin, Kastelic, Blagotinšek, Marguč 2, Dolenec 8 (4), Janc, Potočnik, Cingesar, Medved 1, Gaber 2, Bezjak 1 (1), Barišič-Jaman, Vlah 1, Zarabec 3, Žabič 1, Zugan, Malus, Okleščen 1.

Sedemmetrovke: Hrvaška 6 (5), Slovenija 7 (5).

Izključitve: Hrvaška 10, Slovenija 16 minut.

Rdeča kartona: Blagotinšek (33.), Žabič (54.).

Ljubljana (Stožice):

SLOVENIJA - HRVAŠKA 26:26 (13:14)

S. J.