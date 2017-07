Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Hrvaški vaterpolisti se veselijo prestižne zmage nad večnimi tekmeci. Foto: Reuters Maro Joković je dosegel odločilni zadetek tri minute pred koncem. Foto: Reuters Hrvaški selektor Ivica Tucak je bil navdušen nad predstavo svojih varovancev. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hrvaški vaterpolisti po sedmih letih spravili na kolena Srbe

Madžari ugnali Grke

27. julij 2017 ob 23:18

Budimpešta - MMC RTV SLO

V finalu svetovnega prvenstva v vaterpolu se bodo v soboto v Budimpešti pomerili Madžari in Hrvati, ki so v napetem srečanju ugnali branilce naslova Srbe z 12:11.

To je prva zmaga Hrvaške nad večnimi tekmeci v zadnjih sedmih letih. Srbija je tudi aktualni olimpijski in evropski prvak.

Srečanje je bilo zelo izenačeno, Srbi so povedli s 3:1, a nato se niso uspeli oddaljiti. Hrvati so bili prvič v vodstvu pet minut pred koncem, odločilni zadetek pa je tri minute pred koncem zabil Maro Joković ob prednosti igralca več. Izjemni Andrija Prlainović je bil s šestimi zadetki najboljši strelec tekme, a to ni pomagalo Srbiji.

Prava vaterpolska evforija na Madžarskem

Na prvi polfinalni tekmi so Madžari ugnali Grke s 7:5. Ko igra madžarska reprezentanca, je ob javnih prenosih, pri ogledih v lokalih in drugod čutiti nekakšno vzdušje športnega praznika, najboljša mesta so rezervirana in oddana vnaprej. Na otok Margitsziget, kjer igra domača vrsta, poteka pravo romanje. Podobne slike ljubitelji športa najbolj poznajo iz nogometa. In tudi dogajanje na otoku, ki se poleti prelevi v veliko zabavišče na mlade, spominja na nekakšno navijaško cono ob vaterpolskih igriščih in tudi program ob legendarnem bazenu Alfred Hajos je podoben - hrana, pijača, glasna glasba in praznovanje dolgo v noč.

Fascinacija je razumljiva. Madžarska vaterpolska vrsta je najuspešnejša v zgodovini svetovnih prvenstev in olimpijskih iger. Na Margaritszigedu pa je v teh dneh vse pripravljeno tudi za naslednje slavje. A Madžari so na domačem prvenstvu presegli običajno navijanje, dobro obiskane so vse tekme v bazenu. Novinarji iz tujine se pred tednom dni niso mogli načuditi, da je ženska kvalifikacijska tekma med Italijo in Kanado na tribune privabila več kot 3000 ljudi, za moške tekme je bilo zanimanje še večje.

Svetovno prvenstvo, polfinale:

Srbija - HRVAŠKA

11:12 (1:1, 4:4, 4:4, 2:3)

Hrvaška: Bijač, Marcelić; Macan, Fatović, Lončar 2, Joković 3 (2), Buljubašić, Vukičević 2, Bušlje 2, Sukno 3, Krapić, Šetka, Garcia.



Srbija: G. Pijetlović, B. Mitrović; Mandić 1, Rašović, Ranđelović 1, Ćuk, D. Pijetlović 2, Ubović, Aleksić, Jakšić, Filipović, Prlainović 6, S. Mitrović 1.

Grčija - MADŽARSKA

5:7 (1:2, 3:3, 0:1, 1:1)



Četrtfinale:

Črna gora - GRČIJA

7:12 (0:1, 2:5, 1:4, 4:2)



SRBIJA - Avstralija

15:5 (4:1, 4:2, 4:2, 3:0)



MADŽARSKA - Rusija

14:5 (5:0, 3:1, 3:3, 3:1)

HRVAŠKA - Italija

12:9 (3:2, 2:3, 3:1, 4:3)