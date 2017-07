Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 9 glasov Ocenite to novico! Hrvaški selektor Ivica Tucak se je po zadnjem pisku sirene znašel v bazenu. Foto: Reuters Sandro Sukno je bil najzaslužnejši za naslov Hrvatov. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hrvati po desetih letih svetovni prvaki - Sukno utišal madžarske navijače

Srbi osvojili bron

29. julij 2017 ob 21:59

Budimpešta - MMC RTV SLO

Hrvaški vaterpolisti so po desetih letih znova svetovni prvaki. V finalu so v Bundimpešti premagali Madžare z 8:6 in s tem nadgradili sladko zmago nad Srbijo v polfinalu.

V finalu je bila ključna prva četrtina, ki so jo Hrvati dobili kar s 4:0. Blestela sta Sandro Sukno in Maro Joković. Madžari so se na krilih številnih navijačev prebudili v drugi četrtini, ki so jo dobili z 2:0. Kristian Peter Hanhercz je celo izenačil na 4:4. Izjemni Sukno je sredi zadnje četrtine zadel za 7:4, nato pa potrdil zmago z golom za 8:6.

V polfinalu so Hrvati v izjemno napetem srečanju premagali branilce naslova Srbe z 12:11. Hrvaška je prvi naslov svetovnega prvaka osvojila leta 2007 v Melbournu. Sledile so tri zaporedne bronste medalje (Rim 2009, Šanghaj 2011 in Barcelona 2013), pred dvema letoma v Kazanu pa so bili v finalu boljši Srbi, ki so tudi aktualni olimpijski in evropski prvaki.

Srbska reprezentanca je osvojila bronasto kolajno na svetovnem prvenstvu v Budimpešti, potem ko je na tekmi za tretje mesto premagala Grčijo z 11:8.

Finale:

Madžarska - HRVAŠKA

6:8 (0:4, 2:0, 2:2, 2:2)

Madžarska: Nagy, At. Decker; Torok 1, Hanhercz 1, Zalanki, Vamos 3, Hosnyanszky, Ad. Decker, Gor-Nagy, Erdelyi 1, Varga, Mezei, Harai.



Hrvaška: Bijač, Marcelić; Macan 1, Fatović, Lončar 1, Joković 1, Buljubašić, Vukičević, Bušlje, Sukno 3, Krapić, Šetka, Garcia 2.

Za tretje mesto:

Grčija - SRBIJA

8:11 (3:5, 1:2, 3:3, 1:1)



Polfinale:

Grčija - MADŽARSKA

5:7 (1:2, 3:3, 0:1, 1:1)

Srbija - HRVAŠKA

11:12 (1:1, 4:4, 4:4, 2:3)

A. G.