Hud udarec za Chicago - Wade s poškodbo komolca končal redni del

Biki se borijo za osmo mesto na Vzhodu

16. marec 2017 ob 22:41

Košarkarji Chicaga, ki se borijo za preboj v končnico Lige NBA, so do konca sezone ostali brez nosilca igre. Dwyane wade ima počeno kost na desnem komolcu.

Biki, ki so zadnji naslov osvojili leta 1998, ko je blestel legendarni Michael Jordan, so daleč od stare slave. Zbrali so le 32 zmag in imajo že 36 porazov, kar je dovolj le za deseto mesto na Vzhodu. Miami in Detroit imata zmago več na osmem in devetem mestu.

V sredo se je Wade v zadnji četrtini zapletel s centrom Memphisa Zachom Randolphom. Roke ni uspel izvleči in prišlo je do poškodbe komolca. V letošnji sezoni je trikratni prvak Lige NBA z Miamijem že izpustil enajst tekem, zagotovo pa ne bo igral do sredine aprila, ko se konča redni del sezone. Če bi se Biki prebili v končnico, bi šel na novo slikanje, nato pa bi zdravniki odločili, če lahko zaigra.

"Vsekakor to ni najslabši možen scenarij, ni pa tudi najboljši. Že pred koncem tekme sem vedel, da s komolcem ni vse v redu. Zdaj bom dva tedna nosil mavčno oblogo. Računam, da bom zelo hitro okreval," je povedal Wade, ki je poleti po 13 sezonah zapustil Miami in ima možnost podaljšanja pogodbe s Chicagom za naslednjo sezono, ko bi prejel 23,8 milijona ameriških dolarjev.

