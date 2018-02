Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Kristaps Porzingis je že končal letošnjo sezono. Foto: Reuters Oklahoma je dokazala, da je na njo še kako potrebno računati. Foto: Reuters

Huda poškodba Porzingisa; Oklahoma s +20 iz Oaklanda

Cleveland v Orlandu zapravil 21 točk prednosti

7. februar 2018 ob 08:07

New York - MMC RTV SLO

V noči, ko si je zvezdnik New Yorka Kirstaps Porzingis strgal križne vezi v levem kolenu, je Oklahoma prizadejala Golden Statu najvišji poraz na domačem igrišču. Krizi v Clevelandu ni videti konca.

Novica dneva v Ligi NBA prihaja iz New Yorka, kjer so vsi pričakovali evropski šov Kristapsa Porzingisa in košarkarja Milwaukeeja Giannisa Antetokounmpa. Začelo se je obetavno. Najprej je Latvijec zabil prek Grka, ki je nato uprizoril akcijo tekme. Skočil je čez Tima Hardawaya in žogo zatlačil skozi obroč ter vse v Madison Square Gardnu pustil z odprtimi usti.

Porzingis se je poškodoval na začetku druge četrtine. Pri zabijanju ob Antetokounmpu je pristal na levi nogi, trenutek za tem pa se je začel zvijati od bolečin. Zdravniški pregled je pokazal, da ima strgane kolenske vezi, kar pomeni največ leto dni mirovanja. Po najbolj črnogledih napovedih bo znova prišel na parket šele na začetku leta 2019.

Dvoboj je s 103:89 dobil Milwaukee. Antetokounmpo je 23 točkam dodal 11 skokov in 6 podaj. 23 točk je prav tako vknjižil Eric Bledsoe, tri manj Khris Middleton. Pri New Yorku je bil z 19 točkami in 16 skoki najučinkovitejši Enes Kanter.

Oklahoma drugič v sezoni odpravila Bojevnike

Zaušnico na domačem parketu je dobil Golden State, ki ga je Oklahoma nadigrala s 125:105. Thunderji so tako še drugič letos slavili v medsebojnem dvoboju in napovedali zanimiv morebitni obračun v končnici. Oklahoma je prevladovala od samega začetka. Prvo četrtino je dobila z 42:30 in na odmor odšla s 13 točkami naskoka. Tudi v nadaljevanju je bila razlika vseskozi dvomestna. Paul George je dosegel 38 točk (met 11/23, 6 trojk), Russell Westbrook 34 (met 13/26), 9 skokov in 9 podaj. Zgodaj si je gleženj zvil Carmelo Anthony, ki ni več stopil na parket.

Medtem ko je Oklahoma prekinila niz štirih porazov, so branilci naslova izgubili tretjič v štirih tekmah. Nekdanji Thunder Kevin Durant je dosegel 33 točk. Steph Curry je vknjižil 21 točk, Klay Thompson 12. Zadnja dva sta iz igre metala 11/27, od tega 4/15 za tri točke.

Cleveland izgubil po +21

Cleveland je izgubil v Orlandu s 116:98, kar je njegov tretji poraz na štirih tekmah. Na zadnjih 13 tekmah so Cavsi izgubili devetkrat. Poraz v Orlandu je še toliko bolj boleč, saj so Konjeniki zapravili 21 točk prednosti. V zadnjih petih porazih so v povprečju dobivali po 122,4 točke. Junak tekme je bil Jonathon Simmons, ki je 22 od svojih 34 točk dosegel v drugem delu. Cavsi so v prvi četrtini dosegli 43 točk, v zadnji le 9. Takrat so bili brez koša šest minut in pol.

ORLANDO - CLEVELAND 116:98

Simmons 34, Fournier 19; James 25 in 10 skokov, Thomspon, Smith, Green po 12.

TORONTO - BOSTON 111:91

Lowry 23, Miles 20, DeRozan 15; Rozier 18, Irving 17.

ATLANTA - MEMPHIS 108:82

Schröder 22, Collins 15; Chalmers 13, Brooks 12.

BROOKLYN - HOUSTON 113:123

Carroll 21, Dinwiddie 18; Harden 36, Paul 25, Capela 18.

NEW YORK - MILWAUKEE 89:103

Kanter 19, 16 skokov, Lee 14; Antetokounmpo (11 skokov) in Bledsoe po 23.

PHILADELPHIA - WASHINGTON 115:102

Embiid 27, 12 skokov, Šarić 23, Redick 18; Beal 30, Porter 17.

GOLDEN STATE - OKLAHOMA CITY 105:125

Durant 33, Curry 21, Thomspon 12; George 38, Westbrook 34, 9 skokov, 9 podaj, Grant 16, Adams 14, 10 skokov.

LA LAKERS - PHOENIX 112:93

Ingram 26, Randle 21, Kuzma 16; Warren 24, Jackson 16 in 10 skokov.

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 55 39 16 70,9 TORONTO RAPTORS 53 37 16 69,8 CLEVELAND CAVALIERS 52 30 22 57,7 WASHINGTON WIZARDS 54 31 23 57,4 MILWAUKEE BUCKS 53 30 23 56,6 INDIANA PACERS 55 30 25 54,5 MIAMI HEAT 54 29 25 53,7 PHILADELPHIA 76ERS 51 26 25 51,0 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 52 26 26 50,0 CHARLOTTE HORNETS 53 23 30 43,4 NEW YORK KNICKS 55 23 32 41,8 BROOKLYN NETS 55 19 36 34,5 CHICAGO BULLS 53 18 35 34,0 ORLANDO MAGIC 53 17 36 32,1 ATLANTA HAWKS 54 17 37 31,5 ZAHODNA KONFERENCA GOLDEN STATE WARRIORS 54 41 13 75,9 HOUSTON ROCKETS 52 39 13 75,0 SAN ANTONIO SPURS 55 34 21 61,8 MINNESOTA TIMBERWOLVES 56 34 22 60,7 OKLAHOMA CITY THUNDER 55 31 24 56,4 DENVER NUGGETS 54 29 25 53,7 PORTLAND TRAIL BLAZERS 54 29 25 53,7 NEW ORLEANS PELICANS 53 28 25 52,8 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 52 27 25 51,9 UTAH JAZZ 53 25 28 47,2 LOS ANGELES LAKERS 53 22 31 41,5 MEMPHIS GRIZZLIES 53 18 35 34,0 PHOENIX SUNS 55 18 37 32,7 SACRAMENTO KINGS 53 17 36 32,1 DALLAS MAVERICKS 54 17 37 31,5

