Hülkenberg z ironijo sprejel neslaven rekord

129 dirk in brez stopničk

18. september 2017 ob 19:16

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Dirko formule ena v Singapurju je zaznamovala nesreča obeh Ferrarijev, ki sta se zaletela v prvem krogu, za prav poseben rekord pa je poskrbel Nico Hülkenberg. Postal je dirkač z največ dirkami formule ena in brez ene same uvrstitve na stopničke.

Medtem ko so pri Ferrariju objokovali nesrečen razplet in so pri Mercedesu slavili zmago Lewisa Hamiltona, je za rekord posebne vrste poskrbel Nico Hülkenberg. Dosežek sicer ne bo šel v tiste statistike, ki jih dirkač z veseljem pokaže svetu: gre namreč za rekord po številu dirk, na katerih je nastopil, ne da bi se enkrat samkrat uvrstil na stopničke.

Nemec je z nedeljsko dirko, končal jo je z odstopom, pri številki 129 in je zdaj sam na vrhu te prvine. Pred današnjo dirko si je prvo mesto delil z že upokojenim rojakom Adrianom Sutilom. Je pa pokazal vsaj dober smisel za humor: "Dolgo sem garal, da sem ta dosežek prevzel Adrianu. Zdaj je rekord moj, obdobja Sutila je konec, začenja se obdobje Hülkenberga!"

Na seznamu dirkačev, ki nikoli niso stopili na zmagovalni oder, imata več kot 100 nastopov še Pierluigi Martini (118) in Phillipe Alliot (109).