Hughes pričakovano ostal brez službe pri Stoku

Mirallas zapušča Everton

7. januar 2018 ob 11:42

London - MMC RTV SLO, STA

Pri Stoku so po porazu v 3. krogu pokala FA proti Coventryju z 2:1 pričakovano odpustili trenerja Marka Hughesa.

Seveda je k odhodu Hughesa pripomoglo tudi kar pet porazov na zadnjih sedmih tekmah v angleškem prvenstvu, tako da se Stoke trenutno nahaja na mestih za izpad iz elite v angleškem prvenstvu.

Zadnji poraz je bila sicer tudi 200. tekma za Hughesa na mestu trenerja Stoka, ki bo zamenjavo poiskal v čim krajšem času. 15. januarja jih čaka tekma z Manchester Unitedom.

Mirallas se vrača k Olympiakosu

Belgijski nogometni reprezentant Kevin Mirallas je novi član grških prvakov Olympiakosa. Mirallas je iz Evertona v Olympiakos prestopil kot posojeni igralec za pol leta, strošek prestopa pa naj bi bil po poročanju grških medijev tri milijone evrov. Mirallas je dve sezoni že odigral v dresu Olympiakosa med letoma 2010 in 2012, kjer je na 52 tekmah dosegel 34 golov in pripomogel do dveh prvenstvenih naslovov. Z 20 zadetki je bil tudi vodilni strelec grške lige v sezoni 2011/12. Mirallas je bil v Evertonu od leta 2012 in je na 151 tekmah dosegel 29 golov, vendar je v letošnji sezoni nastopil na le petih tekmah.

