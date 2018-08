Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Hugo Lloris Foto: EPA Dodaj v

Hugo Lloris

25. avgust 2018 ob 06:24

London - MMC RTV SLO

Iz srca se opravičujem družini, klubu, soigralcem, trenerju in vsem navijačem. Vožnja po pitju alkohola je povsem nesprejemljiva.

Prevzemam polno odgovornost za svoja dejanja, to ni zgled, ki bi ga želel dati drugim.

Kapetana francoske nogometne reprezentance in Tottenhama Huga Llorisa je v petek zjutraj v središču Londona med rutinsko kontrolo ustavila policija in ugotovila, da ima v krvi preveč alkohola. 31-letnega vratarja so nato odpeljali na policijsko postajo in ga pozneje izpustili. Sojenje ga čaka 11. septembra na sodišču v Westminstru. Lloris, ki je prejšnji mesec v Moskvi dvignil pokal za naslov svetovnega prvaka, se je za nespametno dejanje že opravičil.

Vir: Reuters

M. R.