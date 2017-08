Husmani: Želja po dokazovanju proti Marseillu je velika

"Čaka nas pravi test, na obeh tekmah pa bomo morali pokazati svoj maksimum," je pred četrtkovim prvim obračunom 4. predkroga Evropske lige v Stožicah med Domžalami in Marseillom dejal vezist kluba ob Kamniški Bistrici Zeni Husmani.

V Domžalah se intenzivno pripravljajo na evropski spektakel. V Stožice v četrtek prihaja nekdanji evropski prvak Marseille, ki je edini naslov kralja stare celine osvojil leta 1993, ko je v finalu Lige prvakov v Münchnu z 1:0 premagal Milan. Varovanci Simona Rožmana se zavedajo, da petouvrščena ekipa lanske izvedbe Ligue 1 vsekakor ne bo lahek zalogaj.

"Ne bi veliko govoril o nasprotniku, razen morda na kratko nekaj podatkov. Vrednost 160 milijonov evrov, zadnji poraz marca, ob boku 20 najboljših ekip v Evropi ... dlje od tega ne bi šel. Vem, da bomo odigrali srčno tekmo, smo mirni, zavedamo se svoje kakovosti, upam na polne Stožice, ker mislim, da si fantje zaslužijo podporo," je torkovi novinarski konferenci v Domžalah dejal trener Rožman.

O kakovosti ni treba izgubljati besed

Vezist Zeni Husmani je poudaril, da je treba francoski kolektiv spoštovati, saj ima v svojih vrstah odlične nogometaše. "O kakovosti francoske zasedbe ni treba izgubljati besed, saj gre za evropskega velikana, ki ima v svojih vrstah resnično kakovostne nogometaše. Čaka nas pravi test, na obeh tekmah pa bomo morali pokazati svoj maksimum. Pred nami je izjemno težka naloga, a se bomo skušali čim bolje zoperstaviti na papirju močnejšemu tekmecu,“ je za klubsko spletno stran dejal.

Na Stožice so se dobro navadili

Domžalska ekipa je dopoldne opravila trening, na katerem se je v celoti posvetila četrtkovemu nasprotniku. "V soboto smo opravili regeneracijo, včeraj smo imeli prost dan, danes pa je že bil na sporedu trening, na katerem je bila vsa pozornost usmerjena proti Marseillu. Vse gre po predvidenem načrtu, veseli tudi dejstvo, da smo se znova srečali z zelenico v Stožicah. Na ta stadion smo se že kar dobro navadili, tako da računamo, da bo tudi to morda manjša prednost pred četrtkovim obračunom," je nadaljeval.

Želja po dokazovanju je velika

Domžalčani v letošnji sezoni v kvalifikacijah za Evropsko ligo blestijo. Odigrali so šest tekem, od katerih so jih kar pet dobili, izgubili pa zgolj eno. Vrhunec je bila vsekakor zmaga nad Freiburgom v prejšnjem predkrogu, ki so ga na stoženskem stadionu premagali z 2:0. "Pomerili se bomo s številnimi vrhunskimi nogometaši, tudi že z zmagovalci Lige prvakov in reprezentanti držav kot so Francija, Brazilija, Kamerun, Japonska … A za nas je to le dodatna motivacija, saj je želja po dokazovanju nedvomno velika. Računamo pa tudi na podporo naših navijačev, želimo si polnih Stožic in bučnega navijanja," je sklenil Husmani.

