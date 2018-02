Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 28 glasov Ocenite to novico! Jakov Fak se je po dveh ponesrečenih nastopih na letošnjih olimpijskih igrah veličastno vrnil in na 20 km osvojil srebrno medaljo. Foto: Reuters

Hvala Slovenija, hvala, ker ste bili z mano

Prepričan je, da se v njem skriva kompleksna osebnost

15. februar 2018 ob 21:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Verjemite, da boljše, da niste v moji glavi. Nisem enostavna oseba, verjetno bi kak psiholog to lažje razložil," se je Jakov Fak branil, da bi podoživel zadnje streljanje in zadnji krog svoje srebrne pravljice.

Jakov Fak je na olimpijskih igrah v Pjongčangu osvojil srebrno medaljo na 20 kilometrov, kar je prva slovenska medalja v Južni Koreji.

"Super je. Zelo sem vesel, to je velika nagrada. Ne le zame, za vso družino. Nagrada za vse vloženo delo in potrditev, da smo na dobri poti in da se trud izplača," je za TV Slovenija na sprejemu v Slovenski hiši povedal Fak in se spomnil, koliko truda je bilo potrebnega, da se je po vseh težavah, ki jih je imel v zadnjem olimpijskem ciklusu, vrnil med najboljše:

"V športu je več slabih trenutkov in neuspehov kot uspehov, zato je treba uspehe proslavljati. Moja kariera ni samo prepletena z uspehi, ampak tudi z neuspehi, s težavami, boleznijo. Upam, da je ta zgodba navdih za številne mlade, ki jim je kdaj težko v življenju, da se vedno da. Treba se je pobrati, dvigniti. Dostikrat si sam v takšnih situacijah in ti nihče ne more pomagati, a vedno znova je treba vstati in se boriti po svojih močeh."

Ob koncu pogovora se je Jakov Fak v sporočilu vsem gledalcem TV Slovenija na simpatičen način še spomnil neposrečene zgodbe ob izboru nosilca slovenske zastave na odprtju iger: "Hvala Slovenija, hvala, ker ste bili z mano, vsaj tisti večinski del. Tisti, ki niste v tej večini, smo vam pa pokazali."

