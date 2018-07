Hvastija bo Rogliču dejal, da je "živ nor'c"

Spletni klepet z Martinom Hvastijo

27. julij 2018 ob 12:05,

zadnji poseg: 27. julij 2018 ob 20:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Nisem pričakoval, da bo Primož zmagal na spustu, saj nikoli ne veš, kaj te čaka za ovinkom. Upal sem le, da bo brezkompromisno nadaljeval do cilja," je po veličastni zmagi Primoža Rogliča na kraljevski etapi Toura dejal strokovni sodelavec Televizije Slovenija in nekdanji kolesar, Martin Hvastija.

Hvastija je bil gost MMC-jeve spletne klepetalnice le kakšno uro po tem, ko je Roglič v velikem slogu potolkel tekmece v 19. etapi 105. Dirke po Franciji.

28-letni Kisovčan je zmagal pred Britancem Geraintom Thomasom ter Francozom Romainom Bardetom. Roglič se je tako pred kronometrom zavihtel na skupno tretje mesto. Ali lahko Roglič v soboto ubrani zadnjo stopničko oziroma celo lahko napreduje na drugo mesto?

V kronometru razlika ne bo več kot 20 sekund

"Kronometer je relativno kratek, ampak tehnično in po profilu izjemno zahteven. Povprečne hitrosti ne bodo hude visoke. Trasa zagotovo Primožu ustreza, je pa res, da ustreza tudi ostalim, ki so v boju za zmagovalni oder. Obračun za drugo mesto je zato negotov. Če pade Thomas, je dirka odprta, sicer pa ne. Pričakujem majhne razlike med najboljšimi štirimi. Ne verjamem, da bo razlika večja od 20 sekund," napoveduje Hvastija.

Hvastija ocenjuje, da je to največji uspeh slovenskega kolesarstva. "Tudi odziv javnosti to potrjuje," pravi Hvastija in dodaja, "da bo Primož že prihodnje leto imel vse možnosti, da ponovi te izjemne uspehe ali pa jih celo nadgradi".

Imamo izjemno mlado generacijo

Je med slovenskimi mladimi kolesarji kakšen s potencialom Rogliča? "Na srečo vedno najdemo talente, pa čeprav z zamudo, kot je Primož. Moramo se zavedati, da imamo izjemno majhno bazo vrhunskih tekmovalcev, že pred leti sem se z nizozemskih selektorjem pogovarjal in dejal mi je, da oni ne morejo konkurirati Francozom, ki imajo 2000 licenciranih kolesarjev do 23 let, Nizozemci pa le 400. Mi smo jih takrat imeli 25 in štirje so do maja že prenehali s kariero. Imamo pa srečo, da imamo izjemno mlado generacijo, ki prihaja. Tadej Pogačar, Žiga Jerman, Žiga Horvat, Jaka Primožič, Nik Čemažar in Izidor Penko. Zapomnite si ta imena," zaključuje Hvastija.

