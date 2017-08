IAAF: Rdeča luč za ruske atlete ostaja

V Londonu bo nastopilo 19 Rusov, a pod nevtralno zastavo

1. avgust 2017 ob 18:00

London - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Mednarodna atletska zveza (IAAF) je do nadaljnjega podaljšala prepoved nastopanja ruskih atletov na tekmovanjih, saj IAAF meni, da Rusija ni dovolj napredovala v boju proti dopingu.

Svetovna protidopinška agencija Wada je lani močno obremenila ruske atlete in jih obtožila sistemskega, od države sponzoriranega dopinga, zaradi česar ruski atleti niso smeli nastopiti na lanskih olimpijskih igrah v Riu de Janeiru.

IAAF je v torek podaljšal prepoved, tako da bodo morali ruski atleti prav tako izpustiti svetovno prvenstvo v Londonu, ki se bo začelo v petek.

IAAF: Rusi ne izvajajo pomembnih dopinških testov

Svet IAAF, ki je soglasno potrdil podaljšanje ruske prepovedi, pravi, da je največja težava pri tem, da Rusi ne izvajajo nikakršnih pomembnih dopinških testov. Prav tako je Rune Andersen, neodvisni vodja delovne skupine IAAF, ki preučuje doping v Rusiji, dejal, da je ruska protidopinška agencija Rusada nekdaj izvedla 19.000 testov na leto, zdaj pa le še nekaj tisoč. Obenem Rusada še ne izpolnjuje kodeksa Wade.

Kar nekaj ruskih atletov pa bo vendarle lahko nastopilo na SP, saj jim je IAAF odobrila nastop pod nevtralno zastavo, potem ko so izpolnili zahtevane kriterije in potrdili, da so prestali neodvisne dopinške teste. Predsednik IAAF Sebastian Coe je potrdil, da bo v Londonu nastopilo 19 ruskih atletov in atletinj.

Ruske oblasti vseskozi zanikajo državno "sponzoriranje" dopinga.

A. V.