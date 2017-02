Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! LeBron James in Kyrie Irving sta dosegla po 25 točk. Foto: Reuters Serge Ibaka je po prihodu iz Oklahome v Orlandu zdržal malce več kot polovico sezone. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ibaka iz Orlanda v Toronto

Chicago enajstič zapored premagal Raptorse

15. februar 2017 ob 07:58

New York - MMC RTV SLO

Niti 41 točk Andrewa Wigginsa ni pomagalo Minnesotti proti košarkarjem Clevelanda, ki jih je do zmage 116:108 vodil LeBron James s 25 točkami, 14 podajami in 8 skoki.

V prvi tekmi brez Kevina Lova, ki bo moral po operaciji kolena počivati vsaj šest tednov, je na njegovem mestu zaigral Channing Frye in se izkazal z 21 točkami in 10 skoki. 25 točk je dodal Kyrie Irving.

V Čikagu so Biki s 105:94 odpravili Toronto, kar je že njihova enajsta zaporedna zmaga v medsebojnih obračunih. Prvi strelec je bil Doug McDermott z 20 točkami. Jimmy Butler je vknjižil 19 točk in 12 podaj. Novica dneva za Raptorse pa ne prihaja iz vetrovnega mesta, ampak iz njihove pisarne. Toronto je namreč v menjavi z Orlandom dobil krilnega centra Serga Ibako v zameno za krilnega košarkarja Terrenca Rossa in prvi izbor na naboru leta 2017.

V edini preostali tekmi večera je Sacramento s 97:96 ugnal Los Angeles Lakerse. Najzaslužnejši za zmago Kraljev je bil DeMarcus Cousins, ki je dosegel zadnjih deset točk svojega moštva. Tekmo je končal s 40 točkami, 12 skoki in 8 podajami.

CHICAGO - TORONTO 105:94

McDermott 20, Butler 19 in 12 podaj, Gibson 14; Lowry 22m DeRozan 18.



MINNESOTA - CLEVELAND 108:116

Wiggins 41, Towns 26, Dieng 12 in 10 skokov; James 25, 14 podaj in 8 skokov, Irving 25, Frye 21 in 10 skokov.



LA LAKERS - SACRAMENTO 96:97

Williams 29, Randle 11; Cousins 40, 12 skokov in 8 podaj, Collison 13.

Tekme 15. februarja:

ORLANDO - SAN ANTONIO

CLEVELAND - INDIANA

BOSTON - PHILADELPHIA

TORONTO - CHARLOTTE

BROOKLYN - MILWAUKEE

DETROIT - DALLAS

MEMPHIS - NEW ORLEANS

HOUSTON - MIAMI

DENVER - MINNESOTA

UTAH - PORTLAND

PHOENIX - LA LAKERS

OKLAHOMA - NEW YORK

LA CLIPPERS - ATLANTA

GOLDEN STATE - SACRAMENTO

VZHODNA KONFERENCA T Z P % CLEVELAND CAVALIERS 54 38 16 70,4 BOSTON CELTICS 55 36 19 65,5 WASHINGTON WIZARDS 54 33 21 61,1 ATLANTA HAWKS 55 32 23 58,2 TORONTO RAPTORS 56 32 24 57,1 INDIANA PACERS 55 29 26 52,7 CHICAGO BULLS 56 27 29 48,2 DETROIT PISTONS 56 26 30 46,4 ------------------------------------- MILWAUKEE BUCKS 54 24 30 44,4 CHARLOTTE HORNETS 55 24 31 43,6 MIAMI HEAT 56 24 32 42,9 NEW YORK KNICKS 55 22 33 41,1 PHILADELPHIA 76ERS 55 21 34 38,2 ORLANDO MAGIC 57 21 36 36,8 BROOKLYN NETS 55 9 46 16,4 ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARRIORS 55 46 9 83,6 SAN ANTONIO SPURS 55 42 13 76,4 HOUSTON ROCKETS 57 40 17 70,2 LOS ANGELES CLIPPERS 55 34 21 61,8 UTAH JAZZ 56 34 22 60,7 MEMPHIS GRIZZLIES 57 34 23 59,6 OKLAHOMA CITY THUNDER 56 31 25 55,4 DENVER NUGGETS 55 25 30 45,5 ------------------------------------- SACRAMENTO KINGS 56 24 32 42,9 PORTLAND TRAILBLAZERS 55 23 32 41,8 DALLAS MAVERICKS 55 22 33 40,0 NEW ORLEANS PELICANS 56 22 34 39,3 MINNESOTA TIMBERWOLVES 56 21 35 37,5 LOS ANGELES LAKERS 57 19 38 33,3 PHOENIX SUNS 56 17 39 30,4

R. K.