Ifab za videotehnologijo na SP-ju: To predstavlja novo dobo v nogometu

Mednarodni odbor za nogometna pravila (Ifab) je na današnjem zasedanju v Zürichu potrdil uvedbo videotehnologije VAR za SP 2018 v Rusiji. Končna odločitev bo znana sredi marca, ko bo zasedal svet Fife.

"Mednarodni odbor za nogometna pravila (Ifab) je danes na 132. redni letni seji soglasno potrdil uvedbo sistema videotehnologije. To je bil ključen sestanek, ki predstavlja novo dobo v nogometu," so zapisali v uradni izjavi.

Ifab je od Fife ločen odbor, Fifa pa ima v Ifabu štiri glasove. Druge štiri glasove imajo predstavnika Anglije, Škotske, Walesa in Severne Irske, pobudnice nogometnih pravil v Veliki Britaniji. Za spremembo pravil je bilo potrebnih šest od osmih glasov, odbor pa je spremembe sprejel soglasno.

Dokončno odločitev o spremembi bo 15. in 16. marca obravnaval tudi svet Fife.

Ifab ne bo vplival na odločitev Čeferina

Poskusno obdobje je dalo mešane rezultate, ne glede na vse pa se je predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fife) Gianni Infantino za tehnologijo VAR (video assistant referee) zavzemal že za na SP-ju, ki bo v Rusiji junija in julija. Tehnologijo je Fifa testirala že na lanskem pokalu konfederacij v Rusiji. Takrat ni šlo vse gladko, saj je kolumbijski sodnik Wilmar Roldan potreboval kar tri poskuse ogleda posnetka, da je na tekmi med Nemčijo in Kamerunom z igrišča poslal pravega igralca. Sistem so preizkušali tudi v Nemčiji, Angliji in Italiji.