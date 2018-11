Slovenija je izpadla v najslabši kakovostni razred evropskega nogometa. Foto: Reuters Igor Benedejčič: "Več korajže bi morali imeti!" Foto: MMC RTV SLO VIDEO Izjave po tekmi Slovenija... VIDEO Slovenci blizu 2:0, na ko... Dodaj v

Igor Benedejčič: "Več korajže bi morali imeti"

Po odličnem začetku zmanjkalo navdiha

16. november 2018 ob 23:03,

zadnji poseg: 16. november 2018 ob 23:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Zelo dobro smo začeli, potem pa ne vem, zakaj smo se postavili preveč nazaj," je po remiju proti Norveški (1:1) razmišljal strelec edinega slovenskega gola Benjamin Verbič.

Slovenska nogometna reprezentanca je že pred zadnjim krogom Lige narodov izpadla iz skupine C in se preselila v najslabši kakovostni razred. Med eksote, kot je Gibraltar. Začasni selektor Igor Benedejčič ni prekinil niza slabih izidov. Kazalo je sicer dobro, Slovenija je vodila do 85. minute, ko je izenačil Björn Maars Johnsen.

Verbič je pohvalil predvsem mlade igralce, medtem ko je Robert Berič opazil napredek v igri in predvsem večjo energijo. "Gre na bolje, čeprav z majhnimi koraki," je za TV Slovenija povedal Berić.

Začasni selektor Igor Benedejčič je priznal, da po spodbudnem začetku Slovenije ni bilo več opaziti na igrišču: "Več korajže bi morali imeti."

Na vprašanje, ali bo tudi na naslednji tekmi (v ponedeljek v gosteh proti Bolgariji) igral z dvema napadalcema, je Benedejčič odgovoril: Morda je to tudi možnost za naprej, saj smo tako nevarnejši za nasprotnikov gol."

Benjamin Verbič: "Zelo dobro smo začeli tekmo, prvih 20 minut je bilo super. Izvajali smo dober presing, potem pa – ne vem, zakaj smo se postavili preveč nazaj. Norvežani so prevzeli posest žoge in začele so se težave. To je bila peta tekma nove generacije in peta različna postava. Mladi so se izkazali, pustili so srce na igrišču. Nismo pričakovali izpada v najnižji razred Lige narodov, zaslužimo si skupino C."

Robert Berić: "Vzdušje ni dobro. Žal nam je tega zadetka v zadnjih minutah. Vso tekmo smo se borili, a smo prejeli ta naiven gol. Res škoda, da se nam je to zgodilo. Napredek se vseeno vidi, energije je bilo veliko več kot na Cipru. Gre na bolje, čeprav z majhnimi koraki."

Selektor Igor Benedejčič: "Začeli smo zelo dobro, potem pa nas ni bilo več na igrišču. Več korajže bi morali imeti. Vezna linija ni znala zadržati žoge. Norveška je zelo dobra reprezentanca, bolje uigrana kot mi. Po zadetku bi morali vztrajati z isto igro, potem bi šlo vse v drugo smer. Se pa moramo zavedati, da so šli fantje v tekmo z nizom slabih rezultatov. Želel sem si, da bi Verbič in Črnigoj več igrala, pa da bolje izkoristimo Šporarja ... Občinstvo nas je dvignilo. Škoda, da ni uspelo, sem pa videl, da so igralci dali vse od sebe. Z dvema napadalcema smo poskušali vršiti pritisk na njihova osrednja branilca, toda ni najbolje uspelo. Morda je to tudi možnost za naprej, da igramo z dvema napadalcema in smo tako nevarnejši za nasprotnikov gol."

Posnetek novinarske konference in izjave obeh selektorjev si lahko ogledate v spodnjem oknu.

