Igor Bišćan

8. november 2017 ob 07:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Javnost morda razmišlja, da imamo boljšo ekipo, a sam nisem prepričan, da bi se lahko proglasili za favorita. Ekipi sta precej enakovredni v vseh delih moštva, prav tako psihološko in rezultatsko.

Ni velikih razlik, to kaže tudi lestvica. Gotovo pa moramo na prvi pokalni tekmi pred domačimi gledalci iskati zmago.

Skozi sezono smo dobili stabilnost v obrambi, v napadu pa imamo nekaj težav. Rad bi, da smo malo konkretnejši in učinkovitejši v kazenskem prostoru. Kar se tiče Maribora, se zdi, da je v pravem trenutku ujel dobro formo, to je pokazal v Domžalah in Krškem. Ne vidi se, da bi imel težave zaradi igranja v Ligi prvakov.

Bolj ali manj so pripravljeni vsi z izjemo Vombergarja, ki še ni pozdravil poškodbe zadnje stegenske mišice. Videli bomo, kaj se bo dogajalo z Oduwo, ki ima manjše težave s srcem. Do sobote bo imel še nekaj pregledov, potem se bomo odločili, ali bo v moštvu ali ne.

Abass po enoinpolmesečnem premoru še ni sposoben odigrati vseh 90 minut na visoki ravni. Ne vem še, ali ga bom uvrstil v prvo postavo ali ne. Verjetno bo tudi kakšna sprememba v začetni enajsterici. Morda bodo dobili priložnost nekateri igralci, ki so do zdaj igrali manj.

Trener nogometašev Olimpije Igor Bišćan je na novinarski konferenci predstavil pričakovanja pred prvo tekmo četrtfinala Pokala Slovenije proti Mariboru, ki bo v soboto ob 17.15 v Stožicah. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju. V četrtek si boste lahko na naši spletni strani prebrali pogovor z Nikom Kapunom.

Matej Rijavec