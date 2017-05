Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Igor Kadunc

11. maj 2017 ob 13:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kot velik fan športa in vzgojen v nekih drugih časih, samo z žalostjo ugotavljam, da se je uresničila misel, ki jo je že leta 1997 kot resno grožnjo, posredoval Boris Bergant, da nam grozi, da bodo vsi atraktivni športi že pri izvoru komercializirani in se tako tudi tržili.

Zdelo se je, da bodo vsaj olimpiske igre zagotovo ostale na nacionalnih TV postajah. Pa so tudi tu cene podivjale in se po sedanjih, za katere imamo drage pravice zakupljene, postavlja vprašanje, ali nam ne bo kokuriral kdo, ki bo svoje programe zaradi praktično monopolnega položaja preko "kablašev" zaračunal gledalcem in tako ponudil večjo ceno. Tako je jasno, da bo "sklad" polnila le RTV z izločitvijo dela naročnin (kdo bo rekel "odtegnitvijo"). In seveda čim večjim izplenom od reklam, da bomo še dostopne športe sploh lahko kupovali. Žal spet en ne ravno razveseljiv odgovor ...

Novi generalni direktor Igor Kadunc v spletni klepetalnici o vedno manj športa na RTV-ju. Vir MMC