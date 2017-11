Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Igor Kokoškov

9. november 2017 ob 18:09

Salt Lake City - MMC RTV SLO

Gorana poznam že zelo dolgo, še ko je bil mladenič v prvi sezoni Lige NBA. Zdaj je veteran. Igralske odlike so vsem znane, a njegova osebnost je tista, ki še posebej navdušuje.

On je povsem običajen fant. Ne dela zvezde iz sebe, ampak se obnaša kot del ekipe. Komunikacija z njim je prijetna in nikoli ne pozabi, od kod je prišel in kje je začel. Denar in slava ga nista spremenila. Zelo ga spoštujem.

Obstajajo različne vrste motivacije. Ena je, ko igralec igra za klub, ki ga plača, druga pa je reprezentanca, ki je odvisna od dobre volje in v kar ne moreš biti prisiljen. Zato tudi poudarja, da so mi košarkarji olajšali delo, ker sem se lahko ukvarjal samo s košarkarskimi zadevami in mi ni bilo treba biti policist ter jih nadzorovati. Vedno sem poudarjal, da s svobodo, ki jim je dana, zahteva določeno odgovornost in da imajo vedno v mislih, zakaj smo se zbrali in kaj je naš cilj. Razumeli so me na pravi način.

Nekdanji selektor košarkarske reprezentance Igor Kokoškov, ki je septembra Slovenijo na evropskem prvenstvu popeljal do zlate medalje, se je v intervjuju za Sportifico spomnil poti na evropski vrh. Med drugim je spregovoril tudi o vlogi Gorana Dragića in njegovem odnosu s soigralci. Vir: Sportifico.

T. J.