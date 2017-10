Igra Real Madrida že po slovenskih notah

Pregled iger slovenskih košarkarjev

9. oktober 2017 ob 10:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Real Madrida vodijo po treh krogih španskega prvenstva, ob dveh zmagah v zadnjem tednu pa sta ključni vlogi odigrala slovenska reprezentanta Luka Dončić in Anthony Randolph.

Ob odsotnosti poškodovanega Sergia Llulla je Dončić skupaj s povratnikom v belem dresu Argentincem Facundom Campazzom povsem prevzel vajeti organizacije igre Real Madrida v svoje roke. Izjemno razigran pa je bil v minulem tednu tudi Randolph. Ameriški krilni center s slovenskim potnim listom je blestel v Bilbau, ko je odigral svojo najboljšo tekmo za kraljevi klub. Ob zmagi s 87:80 je vpisal 26 točk in devet skokov ter tekmo zaključil s statističnim indeksom 30. 13 točk je zbral v drugi četrtini, ko je Real ujel priključek.

Statistično drugi najučinkovitejši posameznik tekme je bil ob tretjem zaporednem slavju Madridčanov v Miribilli z indeksom 19 Dončić. 18-letni Ljubljančan je prispeval 13 točk, s čimer je bil tudi drugi Realov strelec, z osmimi skoki pa za reprezentančnim kolegom drugi najuspešnejši na tekmi po številu ujetih odbitih žog. Najboljši mladi košarkar v Evropi je bil režiser odločilne serije v zadnji četrtini, ko je Real v treh minutah na krilih Dončića naredil delni izid 13:0 in v 36. minuti povedel s 77:68.

Zatem je Real na domačem parketu s 93:65 nadigral Zaragozo, kar je bila že 20. zaporedna zmaga kluba iz prestolnice nad aragonsko zasedbo. Tokrat je bil prvi strelec vrste Pabla Lasa Fabien Causer, ki je dal 15 točk. Drugi strelec je bil s 13 Randolph, ki je ujel tudi sedem odbitih žog, zbral pa je 18 valutacijskih točk. 15 jih je imel Dončić, ki je ob desetih točkah statistko napolnil še s petimi skoki ter šestimi podajami. Znova je vodil Realovo ekipo, ko je ta naredila visoko razliko. Z 11:0 je devetkratni evropski prvak odprl zadnjo četrtino, ponovno na krilih Dončića.

Začetek evropskih tekmovanj

Randolph je s 16,3 točke v povprečju trenutno sedmi strelec španskega prvenstva, še boljši je na šestem mestu in s povprečjem 16,7 Jaka Blažič, ki je na zadnjih dveh tekmah skupaj dal 30 točk. Zelo uspešno je sezono v ACB ligi začela tudi Fuenlabrada Luke Rupnika, ki je vknjižila tri zmage in je ena izmed petih še neporaženih ekip. Ob tem je v Franciji znova izvrstno igral Klemen Prepelič, v dresu srbske Mege pa je še naprej razigran Vlatko Čančar.

Medtem ko se slovenska liga zaradi spora med KZS-jem in sodniki še ni začela, pa se v tem tednu začenjajo evropska tekmovanja. V Evroligi bodo igrali Dončić, Randolph, Edo Murić, Zoran Dragić in Aleksej Nikolić. V Evropskem pokalu so v isti skupini Jure Zdovc s Cedevito, Blažič, Prepelič in Saša Vujačić. V tem tekmovanju bo igral tudi Alen Omić. V Fibini Ligi prvakov bo nastopal edini slovenski klub v evropskih tekmovanjih Petrol Olimpija, ki se je medtem okrepila z nekdanjim reprezentantom Domnom Lorbkom. V skupini jo čaka dvoboj z Gašperjem Vidmarjem. V Fibini ligi prvakov bosta igrala tudi Matic Rebec in Jure Balažić.

Predstava Anthonya Randolpha v Bilbau

Ime, priimek, klub (država) Tekma Igralni čas (min) Točke (met) Skoki Podaje Jure Balažić, Gaziantep (TUR) 1. krog DP: Galatasaray - Gaziantep 82:58 28 3 (1/6 za tri) 4 1 Jaka Blažič, Andorra (ŠPA) 3. krog DP: Murcia - Andorra 81:77

2. krog DP: Andorra - Fuenlabrada 94:95 23

23 10 (4/9 za dve, 0/2 za tri)

20 (5/10 za dve, 3/5 za tri) 4

1 0

2 Tomaž Bolčina, Tajfun (SLO) / / / / / Vlatko Čančar, Mega Bemax (SRB) 3. krog ABA: Mega Bemax - Mornar Bar 91:70

2. krog ABA: Crvena zvezda - Mega Bemax 90:80 27

9 20 (6/10 za dve, 2/6 za tri)

4 (2/3 za dve, 0/1 za tri) 6

1 4

0 Žiga Dimec, Krka (SLO) / / / / / Goran Dragić, Miami Heat (ZDA) / / / / / Zoran Dragić, Olimpia Milano (ITA) 2. krog DP: Olimpia - Varese 74.73 ni bil v postavi / / / Luka Dončić, Real Madrid (ŠPA) 3. krog DP: Real Madrid - Zaragoza 93:65

2. krog DP: Bilbao - Real Madrid 80:87 22

29 10 (3/5 za dve, 1/3 za tri)

13 (3/7 za dve, 1/5 za tri) 5

8 6

2 Gregor Hrovat, Petrol Olimpija (SLO) 3. krog ABA: Petrol Olimpija - Crvena zvezda 73:82

2. krog ABA: Cibona - Petrol Olimpija 95:85

1. krog ABA: Petrol Olimpija - Igokea 95:93 12

32

38 7 (2/2 za dve, 1/1 za tri)

17 (2/6 za dve, 1/5 za tri)

20 (4/6 za dve, 1/4 za tri) 2

6

2 3

1

6 Jaka Klobučar, Istanbul BB (TUR) 1. krog DP: Eskišehir - Istanbul BB 80:76 30 18 (3/8 za dve, 3/5 za tri) 6 5 Jan Kosi, Sixt Primorska (SLO) / / / / / Luka Lapornik, Steaua (ROM) 1. krog DP: Steaua - Dinamo Bukarešta 97:65 24 17 (2/2 za dve, 4/6 za tri) 3 3 Miha Lapornik, Zlatorog Laško (SLO) / / / / / Domen Lorbek, Petrol Olimpija (SLO) / / / / / Erazem Lorbek / / / / / Blaž Mahkovic, Helios Suns (SLO) / / / / / Blaž Mesiček, New Basket Brindisi (ITA) / / / / / Edo Murić, Anadolu Efes (TUR) 1. krog DP: Pinar Karšiyaka - Efes 92:85 ni bil v postavi / / / Aleksej Nikolić, Brose Bamberg (NEM) 3. krog Tübingen - Brose 73:81 2. krog DP: Brose - Giessen 46ers 87:84 14

13 0 (0/1 za tri)

4 (1/1 za tri) 4

1 4

0 Mitja Nikolić, Rogaška (SLO) / / / / / Alen Omić, Hapoel Jeruzalem (IZR) 1. krog DP: Ironi Naharija - Hapoel Jeruzalem 68:76 14 6 (2/3 za dve) 3 0 Klemen Prepelič, Paris Levallois (FRA) 4. krog DP: Levallois - Limoges 81:87 31 21 (4/8 za dve, 2/7 za tri) 4 1 Anthony Randolph, Real Madrid (ŠPA) 3. krog DP: Real Madrid - Zaragoza 93:65

2. krog DP: Bilbao - Real Madrid 80:87 19

28 13 (2/5 za dve, 1/3)

26 (9/11 za dve, 2/4 za tri) 7

9 0

1 Matic Rebec, Jenisej Krasnojarsk (RUS) VTB: Jenisej - CSKA Moskva 72:87 13 3 (1/3 za tri) 2 1 Luka Rupnik, Fuenlabrada (ŠPA) 3. krog DP: Fuenlabrada - Unicaja 77:69

2. krog DP: Andorra - Fuenlabrada 94:95 14

20 2 (1/1 za dve, 0/1 za tri)

11 (5/7 za dve, 0/1 za tri) 3

3 1

4 Žan Mark Šiško, Ilirija (SLO) / / / / / Beno Udrih, Detroit Pistons (ZDA) / / / / / Gašper Vidmar, Banvit Bandirma (TUR) 1. krog DP: Fenerbahče - Banvit 80:63 20 6 (3/3 za dve) 2 1 Saša Vujačić, Fiat Torino (ITA) 2. krog DP: Torino - Dinamo Sassari 97:92 34 21 (2/6 za dve, 4/9 za tri) 4 1 Saša Zagorac, Sopron (MAD) 2. krog DP: Szolnok - Sopron 84:64 36 21 (6/11 za dve, 1/8 za tri) 5 6

t

Tilen Jamnik