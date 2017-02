Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 15 glasov Ocenite to novico! Najboljše tri reprezentance z ekipne tekme (z leve proti desni): Slovaška, Francija in Švedska. Foto: Reuters Pred današnjo tekmo sem si rekla, da upam, da je dovolj, da me je enkrat premagala in da bom danes dala vse od sebe, da ji vrnem. Zato mi je res žal za to stotinko, ker vem, da bi bilo tudi ostalim na startu precej lažje, če bi vedeli, da sem zmagala. Ampak tako je. Borila sem se, skušala sem dati vse od sebe. Mislim, da se je to videlo. Tudi drugi so dali svoj maksimum. Žal so bili Švedi za nas premočni. Ana Bucik Zadnji dvoboj ekipne tekme je dobil Faivre. Foto: Reuters Dvoboj med ZDA in Kanado se je končal izenačeno (2:2), Kanadčani so se v četrtfinale uvrstili zaradi hitrejšega skupnega časa. Foto: Reuters VIDEO Finale ekipne tekme v St.... VIDEO Švedi boljši od slovenske... VIDEO Slovenski smučarji na eki... Sorodne novice Brez Ilke Štuhec in Ane Drev Slovenija ne meri visoko Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Igra stotink Slovakom odnesla zlato; Slovenci deveti

Švedska previsoka ovira za Slovenijo

14. februar 2017 ob 11:08,

zadnji poseg: 14. februar 2017 ob 14:59

St. Moritz - MMC RTV SLO/STA

Francozi so v St. Moritzu postali svetovni prvaki, Slovaki so bili presenetljivo drugi. Švedska, ki je v osmini finala ekipne tekme gladko odpravila Slovenijo, je osvojila tretje mesto.

Branilci naslova so bili Avstrijci, ki so na prvenstvu pred dvema letoma v Vailu v velikem finalu premagali Kanado, a so tokrat izpadli že v četrtfinalu. Švedska je, tako kot pred dvema letoma, v malem finalu premagala Švico za bron. Francozi so drugič v zgodovini ekipnih tekem na svetovnem prvenstvu osvojili zlato odličje, zgodovinski uspeh pa je z drugim mestom predvsem uspel Slovakom.

Švedska previsoka ovira za Slovenijo

Ekipa Slovenije se je v osmini finala udarila s Švedsko in gladko izgubila. Ana Bucik je sicer

svoje delo opravila izvrstno, za Frido Hansdotter je zaostala zgolj za stotinko sekunde. Drugi dvoboj je postregel s padcem Štefana Hadalina in zmago Mattiasa Hargina, odločilni dvoboj je proti Marii Pietilae-Holmner izgubila Saša Brezovnik. Za nasprotnico je zaostala za tri desetinke. Zadnji se je v boj spustil Žan Kranjec, ki je moral za 11 stotink sekunde priznati premoč Andreju Myhrerju. Slovenci so na koncu osvojili 9. mesto.

Nemčija izpadla proti Slovaški

Za presenečenje je poskrbela ekipa Slovaške, ki je v osmini finala izločila favorizirano Nemčijo. Ključen je bil dvoboj med Felixom Neureutherjem in Matejem Falatom. Za 13 stotink sekunde ga je dobil zadnji in Slovaški priboril napredovanje s 3:1.

Švedi v četrtfinalu izločili Avstrijce

Četrtfinale sta z dvobojem odprli Avstrija in Švedska. Bilo je tesno. Prvi dvoboj Stephanie Brunner in Pietilae-Holmner se je končal brez zmagovalke (obe isti čas), drugi dvoboj je proti Marcelu Hirscherju dobil Myhrer (-0,08). Švedi so dobili še preostala dvoboja: Hansdotterjeva je ugnala Katharino Truppe (-0,01), Hargin pa Manuela Fellerja, ki smuke ni končal. Francija je s 3:1 premagala Norveško, precej bolj napeto je bilo v dvoboju med Švico in Kanado. Domačini so dvoboj dobili po času (2:2), dosegli so za 20 stotink sekunde hitrejši seštevek časov. V polfinale so se uvrstili tudi Slovaki, ki so s 3:1 premagali Italijane!

Šest stotink odločalo o finalistih

Prvi polfinalni dvoboj so dobili Francozi, ki so se v finale uvrstili po času. Dvoboj se je končal z 2:2, finale je Francozom prismučal Alexis Pinturault, ki je izkoristil Myhrerjevo napako in nato s hitrim smučanjem poskrbel, da je s svojo ekipo dosegel boljši skupni čas (-0,06). V drugem polfinalu so Slovaki uprizorili šok za domačine. Najprej je Petra Vlhova ugnala Camille Rast, Veronika Velez Zuzulova je prehitela Wendy Holdener, v zadnjem dvoboju, ki ga je Falat sicer izgubil proti Luci Aerniju, pa je Slovak smučal dovolj hitro, da se je Slovaška po času uvrstila v finale (-0,06).

Švedska je, tako kot pred dvema letoma, v tekmi za 3. mesto brez večjih težav ugnala Švico (3:1), veliki finale pa je dobila Francija. Po treh dvobojih je bilo 2:1 za Slovaško, sklepno dejanje je postreglo z bojem med Mathiuejem Faivrejem in Falatom. Dobil ga je Faivre, ki je bil za štiri stotinke hitrejši, to pa je tudi pomenilo, da je Francija po času postala svetovna prvakinja.

SP v alpskem smučanju, St. Moritz

Finale:

FRANCIJA - Slovaška *2:2

Worley - Vlhova

Pinturault - Zampa

Baud Mignier - Velez Zuzulova

Faivre - Falat

* - zmaga po času

Za 3. mesto:

ŠVEDSKA - Švica 3:1

Polfinale:

Švedska - FRANCIJA * 2:2

Švica - SLOVAŠKA *2:2

* - naprej po času

Četrtfinale, tabela:

Avstrija - ŠVEDSKA 1:4

Norveška - FRANCIJA 1:3



ŠVICA - Kanada * 2:2

SLOVAŠKA - Italija 3:1

* - naprej po času

Osmina finala, tabela:

AVSTRIJA - Belgija 3:1

ŠVEDSKA - Slovenija 4:0

Hansdotter - Bucik (+0,01)

Hargin - Hadalin (odstop)

Pietilä-Holmner - Brezovnik (+0,30)

Myhrer - Kranjec (+0,11)

NORVEŠKA - Češka 3:1

FRANCIJA - Rusija 3:1

ŠVICA - Hrvaška 4:0

ZDA - KANADA *2:2

* - naprej po času

Nemčija - SLOVAŠKA 1:3

ITALIJA - Argentina 4:0

