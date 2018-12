Igralci, ki so napredovali: Bryant, Harden, Nowitzki ...

Krstna sezona v Ligi NBA običajno ni najboljša, saj igralci pozneje praviloma zelo napredujejo. Tak skok je bil najočitnejši pri Kobeju Bryantu.

Zaradi odličnih iger Luke Dončića na portal Športni SOS dobivamo različna vprašanja, ki se dotikajo tako njegovih iger kot predstav skozi zgodovino.



1.264. Kako bi statistično pokazali, ali je prva sezona v Ligi NBA lahko dober kazalnik, kaj lahko igralec doseže v nadaljevanju? Kako je, denimo, najboljših sto igralcev strelcev začelo svojo kariero v tej ligi?

Preveril sem sto košarkarjev v Ligi NBA z najvišjim povprečjem točk. Od tega je 79 igralcev v prvi sezoni doseglo manj točk kot pozneje v celotni karieri. Se pravi – skoraj 80 odstotkov najboljših igralcev v nadaljevanju kariere dvigne povprečje iz uvodne sezone. V spodnji tabeli so vsi igralci (iz najboljše stoterice), ki so karierno povprečje v primerjavi s prvo sezono dvignili za vsaj 11 točk.

Najbolj je napredoval Kobe Bryant, ki je v svoji prvi sezoni 1996/1997 za Los Angeles Lakerse v povprečju dosegal po 7,6 točke. Bryant je to sezono praviloma tekme začenjal s klopi, igral pa je dobrih 15 minut. Te številke so se pozneje precej dvignile, v karieri je dosegel v povprečju 25 točk na tekmo.

Igralec Novinec Kariera Razlika Kobe Bryant 7,6 25,0 17,4 Alex English 5,2 21,5 16,3 Neil Johnston 6,0 19,4 13,4 James Harden 9,9 23,2 13,3 Dirk Nowitzki 8,2 21,2 13,0 Clyde Drexler 7,7 20,4 12,7 Tracy McGrady 7,0 19,6 12,6 World B. Free 8,3 20,3 12,0 DeMar DeRozan 8,6 19,8 11,2 Paul George 7,8 18,8 11,0



Za konec objavljamo še pet igralcev, ki so najbolj nazadovali. Seveda gre še vedno za izjemne igralce (saj so v prvi stoterici)!

Igralec Novinec Kariera Razlika Walt Bellamy 31,1 20,1 -11,5 Wilt Chamberlain 37,6 30,1 -7,5 Elvin Hayes 28,4 21,0 -7,4 Earl Monroe 24,3 18,9 -5,5 Walter Davis 24,2 18,9 -5,3



1.265. V prejšnjem članku so bile naštete ekipe, ki so najbolj napredovale. Katere pa so v primerjavi s sezono poprej najbolj nazadovale?

Ta neslavni rekord pripada Clevelandu, ki je v sezoni 2009/2010 v rednem delu dobil 61 tekem. Po koncu sezone je klub zapustil LeBron James, Cavaliersi pa so v naslednji sezoni dobili le še 19 obračunov (kar pomeni padec 42 zmag). Spodaj je naštetih pet ekip, ki so v primerjavi s sezono poprej najbolj pokvarile seštevek zmag.

Ekipa Sezona 1 Sezona 2 Razlika Cleveland 2010: 61 2011: 19 -42 San Antonio 1996: 59 1997: 20 -39 Houston 1982: 46 1983: 14 -32 Miami 2007: 44 2008: 15 -29 Memphis 2006: 49 2007: 22 -27



Opombi:

- Upoštevane so le tiste sezone, v kateri je bilo odigranih 82 tekem.

- Letnice označujejo drugi del sezone. Tako prva letnica pri Clevelandu 2010 označuje sezono 2009/2010.

