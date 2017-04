Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nova KBM Branik je na dobri poti k dvojni kroni, saj je mariborska ekipa letos že osvojila Pokal Slovenije. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Igralke Nove KBM finalno serijo odprle z gladko zmago

Druga tekma bo 18. aprila v Tivoliju.

14. april 2017 ob 19:25

Maribor - MMC RTV SLO

Odbojkarice Nove KBM so finale državnega prvenstva odprle z zanesljivo zmago. Branilke naslova, Calcit Volleyball, so v mariborski dvorani Lukna premagale s 3:0.

Nizi so se končali na 12, 20 in 21. Dvoboj je trajal manj kot uro in pol.

V prvem nizu sta blesteli Iza Mlakar in Anita Sobočan, ki sta dosegli po 6 točk. Drugi niz je bil malce bolj izenačen, s tremi zaporednimi točkami je kamniška ekipa prišla na dve točki zaostanka (21:19), a ni imela moči za preobrat.

Mariborčanke, ki lovijo svoj štirinajsti naslov, so imele tudi v zadnjem nizu pobudo. Z nizom štirih točk, ki se je končal z asom Marine Kaučič, so povedle z 11:7, prednost pa povišale na pet točk (21:16).

Druga tekma v seriji na tri zmage bo 18. aprila v Tivoliju.

Državno prvenstvo, finale (Ž), prva tekma:

NOVA KBM BRANIK - CALCIT VOLLEYBALL

3:0 (12, 20, 21)



Dosedanje odbojkarske državne prvakinje:

1991/1992 Paloma Branik

1992/1993 Paloma Branik

1993/1994 Abes Trade Celje

1994/1995 Bank Austria Bled

1995/1996 Infond Branik

1996/1997 Kemiplas Koper

1997/1998 Infond Branik

1998/1999 Infond Meltal

1999/2000 Infond Meltal

2000/2001 Nova KBM Meltal

2001/2002 Nova KBM Branik

2002/2003 Hit Nova Gorica

2003/2004 Sladki greh Ljubljana

2004/2005 Sladki greh Ljubljana

2005/2006 TPV Novo mesto

2006/2007 Hit Nova Gorica

2007/2008 Hit Nova Gorica

2008/2009 Nova KBM Branik

2009/2010 Calcit Volleyball

2010/2011 Nova KBM Branik

2011/2012 Nova KBM Branik

2012/2013 Nova KBM Branik

2013/2014 Nova KBM Branik

2014/2015 Calcit Volleyball

2015/2016 Calcit Volleyball

T. O.