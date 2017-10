Ilić: Na zadnjih treh tekmah ni bilo prave kombinatorike v napadu

Maribor že četrtič v tej sezoni igral 0:0

2. oktober 2017 ob 10:56

"Na težkih tekmah se ne bomo mogli v nedogled tako mučiti in zmagovati. Morali bomo lažje odpirati tekmece," se je po zmagi nad Gorico z 2:1 zavedal trener Olimpije Igor Bišćan. Tudi Maribor je v 11. krogu Prve lige TS imel težave z obrambo Triglava (0:0).

Čeprav je prednost vodilnih ekip na lestvici pred zasledovalci že kar zajetna, se je vnovič pokazalo, da nobena točka ni osvojena na lahek način. Ljubljančani so se v prvem polčasu znašli v zaostanku, a nato le preobrnili izid, zmagoviti zadetek so deset minut pred koncem dosegli takoj po tem, ko je bil pri Gorici izključen Matija Škarabot.

"Od tekme v Krškem pred tremi tedni nismo pravi, pogovarjali smo se o tem. Ekipa, kot smo mi, si želimo, da ne prejmemo prvi zadetek. Tudi v Krškem smo dvakrat zaostajali. V nadaljevanju prvenstva si ne bomo smeli dopustiti takih napak. Zadnje tri tekme nimamo prave kombinatorike v napadu, ne prihajamo do pravih priložnosti in pravega strela," je opozoril tudi kapetan Branko Ilić.

Premalo priložnosti

Olimpija ne more skriti, da še kako pogreša poškodovanega Issaha Abassa. Andres Vombergar po prvencu na stadionu Matije Gubca ni več zadel, petič se je v tej sezoni med strelce vpisal Ricardo Alves, ki letos igra v napadalnejši vlogi kot v prejšnjih dveh sezonah.

"Nimamo dovolj priložnosti, iz katerih bi dosegali gole napadalci. Težko je, videli ste sami, Gorica je stala pred kazenskim prostorom. Ni preprosto, o tem bom razmislil. Začetek tekme ni bil dovolj dober, ne dovolj osredotočen, kar pa je bila tudi zasluga kakovosti tekmeca. Po odvzeti žogi je zelo hitro, konkretno in direktno napadal. Zelo težko je bilo prebiti njihovo obrambo, čeprav smo dobro krožili z žogo in pošiljali predložke, a nismo prihajali v prave priložnosti. Zgrešili smo tudi 11-metrovko, zato smo vedeli, da bo borba do konca," je razmišljal Bišćan.

"Pričakovali smo, da bo Gorica igrala na protinapade in bila nevarna. Prevečkrat smo dopustili, da so šli proti našim vratom. Moramo čakati na priložnost, igrati in ne hiteti, da ne izgubimo žoge ter tako damo priložnost tekmecu. S posestjo žoge poskušamo tekmeca utruditi, pa čeprav traja tudi po pet minut, da ne streljamo na gol," je dodal Ilić.

Srebrnič: Lahko bi odnesli kaj več

Novogoričani so na zadnjih sedmih tekmah petkrat zmagali in izgubili proti Mariboru (0:3) in Olimpiji. Trener Miran Srebrnič kljub porazu v končnici srečanja ni bil preveč razočaran: "Dobro smo se pripravili na tekmo in odigrali tako, kot smo si zamislili. Odločili smo se za bolj obrambni pristop in poskušali groziti prek protinapadov, kar nam je v prvih 30 minutah zelo dobro delovalo. Škoda, da smo prejeli prvi gol iz prekinitve, mislim, da prekrška ni bilo. To me je razjezilo, nam v napadu niso sodili takih prekrškov. Drugi polčas smo začeli dobro, a na koncu bili malo naivni z rdečim kartonom, želja po dobrem izidu je bila prevelika. Veliko priložnosti Olimpiji nismo dopustili, zato bi lahko od tu odnesli kaj več. Nam pa mora ta tekma dati pozitivne smernice za naslednje tekme. Če bomo igrali na takšni ravni, bomo osvajali točke."

Pomembno orožje Primorcev bo tudi novi napadalec Kyrian Nwabueze, ki se je v Stožicah izkazal z lepim zadetkom. 24-letni Nigerijec, ki je nekaj let igral v ZDA, je sezono in pol preživel v Armeniji, julija je proti Gorici nastopil v dresu Širaka. Nato je tam prekinil pogodbo, saj se na Kavkazu ni najbolje počutil, prek nekega slovenskega agenta pa so v stik z njim prišli belo-modri.

"Kyrian mi je zelo všeč, takšnega igralca smo potrebovali, to je tudi danes pokazal. Dosegel je vrhunski zadetek, veliko je tekel, močan je. Je pa zadnjo tekmo odigral proti nam pred skoraj tremi meseci, zato še ni v najboljši formi. Njegova prava vrednost se bo pokazala v drugem delu prvenstva. Tudi dolgo odsotni Amel Džuzdanović bo kmalu dobil priložnost, verjetno že na prvi tekmi po reprezentančnem premoru," je dejal Srebrnič.

Mariborčani čez dva tedna k prebujenemu Rudarju

Maribor je že četrtič v tej sezoni igral neodločeno brez golov, po tekmah proti Domžalam in Celju tretjič v Ljudskem vrtu. Imel je celo manj strelov v okvir vrat kot Kranjčani (2:4), čeprav je dominiral. Po poškodbi se je na igrišče vrnil Luka Zahović, ki je igral zadnje pol ure.

"Poskušali smo prek bokov z veliko predložki, imeli smo strele, a žal pride tudi takšna tekma, da ne dosežeš gola. Tudi sam sem imel lepo priložnost, a nisem dobro zadel žoge po akciji, ki je bila izdelana s treninga, kot iz učbenika. Žal mi je, jezen sem nase," je zamujeno obžaloval reprezentant Damjan Bohar.

"Redko se zgodi takšna tekma, da imaš toliko priložnosti, da dobro igraš, a ne zadeneš in ne zmagaš. Meni je manjkal samo ta en gol, ki bi obrnil zadeve, saj bi tekmeci morali priti dlje od svojih vrat, kar bi mi lažje izkoristili," je bil komentar trenerja Darka Milaniča.

Tretjeuvrščeni Rudar je v Dravogradu z 0:3 premagal Ankaran Hrvatine in tretjič zapored zmagal v gosteh. Za Mariborčani, ki jih bo 13. oktobra gostil na stadionu Ob jezeru, zaostaja šest točk. Olimpija bo v prihodnjem krogu gostovala v Kidričevem pri Aluminiju.

