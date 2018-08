Ilić: "Noben igralec si pri vodstvu s 3:0 ne zasluži žvižgov"

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Poudarki Dvakratni strelec Issah: "Še vedno sem igralec Olimpije"

10. avgust 2018

zadnji poseg: 10. avgust 2018 ob 07:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Visoka zmaga, vragoliji Abassa Issaha, nedotaknjena mreža in Olimpija je z eno nogo že v playoffu Evropske lige. A druga plat četrtkove zgodbe iz Stožic so navijaško skandiranje predsedniku k odhodu in žvižgi rezervistu, slednje je močno zmotilo kapetana Branka Ilića.

Ob vsem kaosu in plovbi zeleno-belih brez jasno začrtanega cilja, bledih igrah in zdaj dveh evropskih domačih prebliskih, je kapetan Branko Ilić edina prava stalnica ljubljanskega kluba, kjer se vse lahko spremeni čez noč. Od trenerja, do sistemov postavitve, ki se menjajo iz tekme v tekmo, za začetno enajsterico ni junaka, ki jo zadene pred tekmo. Zdaj ključna domača moža Rok Kronaveter in Nik Kapun sta bila še pred 10 dnevi pod Ilijo Stolico na stranskem tiru, Abass Issah se je sam izločil z neumno izključitvijo na prvi evropski tekmi, tudi proti Fincem ni šlo brez nepotrebnega rdečega kartona.

Žvižgi ob menjavi Kronaveter - Gajić

35-letni steber obrambe je ob tem pronicljiv in samokritični analitik lastne in Olimpijine igre, pri čemer zna javnosti podati izoblikovano stališče, ki težko naleti na nasprotovanje. Ob zadovoljstvu, ki je prevevalo hodnike Stožice po suvereni zmagi prvaka Slovenije nad HJK Helsinki s 3:0 na prvi tekmi 3. predkroga Evropske lige, je Ilić opozoril na dogodek iz 78. minute, ki ga je močno zmotil. Strelec drugega gola Rok Kronaveter je bil zamenjan s 26-letnim Markom Gajićem, kar sta navijaško najbolj prizadevni tribuni s severa in vzhoda v sorazmerno skromno obiskanih Stožicah (4.553 gledalcev) pospremili z žvižgi.

"Še to sem se spomnil. Ko je prišel naš igralec Gajić notri, mislim, da so mu navijači žvižgali. Ne glede na to, kdo je, kaj je, katero ime ima, on je del naše ekipe. Z nami trenira, fanta sem v zadnjih dneh spoznal in je maksimalno predan, velik profesionalec, vse daje v nogometu. Mislim, da si noben igralec, zlasti ne pri izidu 3:0 ne zasluži takšne dobrodošlice. S tem, ko so žvižgali njemu, so žvižgali meni in ostalim soigralcem. Tega ne potrebujemo! Že vseskozi ponavljamo, da imamo veliko težav, takšnih in drugačnih, ampak to ni zdaj tema. Treba je govoriti o dobri igri, izidu, pohvaliti trenerja, fante," je kapetan Olimpije dal jasno vedeti, da mu ni všeč, da se je prelom med navijači in klubskim vodstvom zdaj preusmeril še na igralce.

Kapetanov poziv: "Mi vsi skupaj"

Ob tem se Ilić ni mogel izogniti vprašanju, kako je videl prvi javni poziv organiziranih navijačev Green Dragons, ki so sredi 1. polčasa predsedniku kluba Milanu Mandarić sporočili "Adijo Milan" in "Milan odidi", skandiranje pa pospremili s plakatom "Oprostite mu, saj ne ve več kaj dela." V zadnjih tednih so se okoli stadiona in uprave kluba na Dunajski začeli redno pojavljati grafiti usmerjeni proti Mandariću, ki dobra tri leta po prihodu v Olimpijo in dveh naslovih državnega prvaka, a tudi osmih trenerskih menjavah in kadrovskem vrtiljaku, doživlja prvi javni upor organiziranih navijačev, izgubljeno je zaupanje večjega dela ljubljanske javnosti.

Vzkliki "Milan, adijo!!" in napis "Oprostite mu, saj ne ve več kaj dela" - sporočilo GD med tekmo Olimpija : Helsinki. pic.twitter.com/ILAt5mlWXX — Marjeta Hočevar (@MetkaHocevar) August 9, 2018

"Sam sem nogometaš, resda kapetan, težko je govoriti o teh stvareh. Mi vsi smo del Olimpije, ki je nad vsemi. Ne glede na to, kdo je predsednik, športni direktor, igralci. Vsi moramo živeti in delati za klub. Nobeden ni nezamenljiv. Čez leta, 10, 20, bodo v Olimpiji, povsem drugi ljudje. Mi kot Ljubljana, moramo dihati kot celota. Vemo, kakšen je položaj, a če se usmerimo v igro, lahko vse izboljšamo. Tako igralci na zelenici, uprava v klubu in navijači na tribunah. Mi vsi skupaj," je kapetan Olimpije pozval navijače, da usmerijo energijo v podporo moštvu, ki se na igrišču bori za največji evropski uspeh od ponovnega rojstva kluba pred 13 leti.

Ilić priznal ležernost v prvih minutah

Na povratno tekmo v Helsinke Ljubljančani odhajajo z velikimi tremi goli prednosti, s čimer so na poti v playoff Evropske lige, kjer se bi nato ob koncu meseca pomerili s poražencem dvoboja 3. predkroga Lige prvakov Crvena zvezda - Spartak Trnava (1:1 na prvi tekmi v Beogradu).

"Zelo smo veseli. Boljšega izida si skorajda ne bi mogli želeti. Iz zmage lahko potegnemo veliko dobrega. Predvsem smo fantje pokazali, da zmoremo in lahko, da si zaslužimo veliko več, kot smo dobili do zdaj. Moramo pa zdaj biti pametni. Ne smemo se preveč dvigovati. Kmalu nas čaka naslednja prvenstvena tekma v Kranju in seveda še povratna tekma v Helsinkih," je bil po komaj drugi zmagi na osmi tekmi sezone 2018/19 zadovoljen Branko Ilić, ki je kritično hitro opozoril tudi na obupno slab začetek tekme, ko bi jih morali Finci kaznovati za ležeren začetek tekme.

"Ni nas HJK presenetil, kot smo sami slabo začeli. Najprej sam, priznam, da sem prvih pet minut zaigral ležerno. Kot kapetan prvi zahtevam od soigralcev, da ne glede na izid vseskozi igramo angažirano, da je vsaka podaja prava. Mislim, da sem jaz začel to akcijo, iz katere so zagrozili Finci. Hvala Bogu, nismo prejeli gola. Enkrat lahko imamo tudi mi srečo. Vse skupaj nas je to prebudilo," je Grosupeljčan potrdil, da je vratar Aljaž Ivačič z obrambo v 40. sekundi tekme Evansu Mensahu spremenil tok igre.

Ali se je Issah z dvojčkom dokončno prodal?

Po pol ure igre je začasni trener Aleksandar Linta zaukazal, da se v obrambi zaigra s samo tremi branilci, s čimer se je bočni branilec Marko Putinčanin premaknil bolj na sredino. Pobuda in posest žoge je bila trdno v rokah Ljubljančanov, ki so sprva resno grozili samo z razdalje, nikakor pa niso našli osrednjega napadalca Abassa Issaha, ki je bil odrezan od igre vse do 38. minute. A ko je žoga z nekaj sreče prišla do 19-letnega Ganca se je videlo, da je Issah razigran in odločen, da se oddolži tako za nepremišljeno izključitev proti Qarabagu kot še bolj, da se dokaže potencialnim kupcem, katerih obstoj je ravno na dan tekme potrdil predsednik kluba Mandarić.

Če bo šel, bo, če ne, pa tudi prav

Issah je po prefinjenem uvodnem golu poskrbel še za mojstrovino v 60. minuti, ko je s pravim slalomom osmešil finsko obrambo, za piko na i pa premagal vratarja Maksima Rudakova med nogami. Po nekaj ostrih štartih nad Gancem, ki je začel tudi šepati, je bil pri izidu 3:0 prvi zamenjan, po tekmi pa je bil skrivnostno redkobeseden. "Velika priložnost za nas. Sam ne bi želel nič kaj veliko govoriti. Vse kar lahko rečem: Čestitke moštvu," je dejal Abass Issah, kot se uradno v potnem listu glasi njegovo ime in priimek. Ob vprašanju o morebitnem odhodu iz Ljubljane in odmevnejšem prestopu je bil ganski najstnik sprva presenečen, a nato mirno odvrnil: "Še vedno sem tu, sem igralec Olimpije. Če se bo kaj izcimilo, bo v redu, če ne, bom še vedno nogometaš Olimpije."

