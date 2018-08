Ilić: Opravičujem se vsem, ki navijajo za Olimpijo

Kapetan in trener Olimpije po izpadu proti Spartaku iz Trnave

31. avgust 2018 ob 09:48

Trnava - MMC RTV SLO

"Žal mi je, težko mi je. Gremo naprej, treba je to pozabiti. To je nogomet, ni drugega," je po izpadu iz Evropske lige (1:1) dejal kapetan Olimpije Branko Ilić.

Nogometašem Olimpije ni uspel preboj v Evropsko ligo. Na zadnji oviri pred skupinskim delom tekmovanja jih je izločil Spartak iz Trnave, ki na obeh tekmah zadnjega predkroga ni pokazal praktično ničesar, a mu je nekako uspelo doseči tri zadetke in se prvič v klubski zgodovini uvrstiti v evropsko tekmovanje.

Ljubljančani so prvo tekmo v Stožicah izgubili z 2:0, potem ko so gostje iz Slovaške izkoristili podarjeno 11-metrovko in vodstvo podvojili z avtogolom kapetana Branka Ilića. V Trnavi so znova padli v zaostanek, nato pa je izenačil Nik Kapun. Za zmago ali celo tretji zadetek, ki bi jih peljal v skupinski del, je zmanjkalo moči in časa.

Hadžić: Ne bi govoril o nekdanjih trenerjih

Začasni trener zeleno-belih Safet Hadžić je bil po tekmi sicer razočaran, a ponosen na svoje varovance. "Mi smo imeli svoje priložnosti, ki jih nismo izkoristili. Svojim fantom čestitam, korektno so odigrali tekmo, dali so vse od sebe," je v pogovoru z Anžetom Bašljem za Televizijo Slovenija dejal in nadaljeval: "Mi smo vedeli, da so v protinapadu nevarni. To smo pričakovali in jih napadali, tudi z nekoliko bolj pazljivo igro. Na tekmi smo bili boljši, a tako je. Dobili smo gol iz prekinitve. Verjeli smo do 90 minute, kajti vedeli smo, da je naša ekipa zmožna zadeti." Hadžić je priznal, da so bili po tekmi igralci v slačilnici zelo potrti, a kaj hitro jih je 'dvignil' z govorom. O zamujeni veliki priložnosti, da bi Slovenija letos vendarle imela klubskega predstavnika v evropskih tekmovanjih, ni želel veliko govoriti. "Ne bi govoril o nekdanjih trenerjih in o porazu v Ljubljani. Odigrali smo dve tekmi, izpadli smo in Trnava gre zasluženo naprej," je sklenil.

Ilić: Vsi smo verjeli

Poklapan je bil tudi kapetan Ilić. "Težko je. Zdaj vidite, kako se oni veselijo, lahko bi se mi. Treba jim je čestitati, dali so več golov kot mi. Danes smo pokazali, da imamo željo in dobro igro, ne glede na to, kakšno je bilo igrišče. Pa ne iščem nobenih izgovorov. Poskušali smo igrati od noge do noge, uspelo nam je, izenačili smo na 1:1. Ko smo prišli v garderobo, so vsi fantje verjeli, da lahko spreobrnemo rezultat. Na žalost nam ni uspelo. Pod črto lahko rečemo, da smo Evropsko ligo izgubili že v Stožicah," je uvodoma dejal in dodal: "Težko najdete katero koli ekipo na svetu, ki oba polčasa odigra enako. 11-metrovka v Stožicah, ki je ni bilo. Moj smešni avtogol, ki ga ne bi smel dopustiti. Opravičujem se vsem, ki navijajo za Olimpijo. Žal mi je, težko mi je. Gremo naprej, treba je to pozabiti. To je nogomet, ni drugega."

Treba je biti človek

Med pogovorom so se nogometaši Spartaka na zelenici veselili skupaj z navijači. "Treba je biti človek, čestitati jim je treba z dvignjeno glavo, lepo jih je videti, kako se veselijo. Navdušili so. Jaz jim čestitam. Mi pa moramo delati, vsi dobro vemo, da nas čaka Rudar, to bo težka tekma, v upoštev pride le zmaga, in nič drugega. Potem pa je na vrsti počitek," je še povedal Ilić.

Olimpija, ki jo v nedeljo čaka tekma domačega prvenstva v Stožicah proti velenjskemu Rudarju, je v letošnji sezoni z osmimi evropskimi tekmami zaslužila dober milijon oziroma 1,12 milijona evrov.

