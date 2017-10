Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Trener Atalante Gian Piero Gasperini je navdušen nad predstavami Josipa Iličića v letošnji sezoni, še posebej v zadnjem obdobju. Foto: EPA Je v vrhunski formi, k nam je prišel v pravih letih, ob pravem času. Ima izjemne tehnične sposobnosti in hladno glavo, zaradi česar ima lahko letos najboljšo sezono v karieri. Gian Piero Gasperini, trener Atalante Jan Oblak je zablestel na prvenstveni tekmi v Vigu, kjer je ubranil vseh osem strelov gostiteljev v okvir vrat. S tem je znatno pripomogel k zmagi svoje ekipe, ki je v Madrid odšla s polnim izkupičkom točk (0:1). Foto: EPA Dodaj v

"Iličić ima lahko letos najboljšo sezono v karieri"

Pregled iger slovenskih reprezentantov v preteklem tednu

23. oktober 2017 ob 12:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

V prejšnjem tednu so od slovenskih nogometnih reprezentantov s predstavami za svoje klube najbolj navdušili Josip Iličić, Benjamin Verbič, Tim Matavž in Jan Oblak.

Najbolj je nase opozoril Iličić, ki je v dresu Atalante blestel na tekmi Evropske lige proti Apollonu. 29-letnik je bil udeležen pri vseh zadetkih svoje ekipe ob zmagi s 3:1 na stadionu Atleti Azzurri d'Italia. Najprej se je ob izteku 11. minute prikradel na drugo vratnico in po podaji Leonarda Spinazzole zatresel prazno mrežo za 1:0.

V nadaljevanju so gostje prek Andreja Schembrija izid izenačili, a veselje njihovih navijačev ni trajalo dolgo, saj je že nekaj trenutkov pozneje za novo vodstvo gostiteljev poskrbel Andrea Petagna, ki je po Iličićevem predložku iz kota zadel z glavo. Končni izid je v 66. minuti postavil Remo Freuler, ki je zadel po lepo spuščeni žogi Josipa Iličića na robu kazenskega prostora.

Iličić je ta konec tedna igral tudi na tekmi domačega prvenstva, ki jo je Atalanta proti Bologni dobila z 1:0. Nad njegovimi predstavami je trener Gian Piero Gasperini navdušen. "Je v vrhunski formi, k nam je prišel v pravih letih, ob pravem času. Ima izjemne tehnične sposobnosti in hladno glavo, zaradi česar ima lahko letos najboljšo sezono v karieri," je prepričan 59-letni strateg.

Verbič se je odkupil z dvema zadetkoma

V danski prestolnici medtem slavijo Benjamina Verbiča, ki je bil igralec tekme proti Aarhusu (4:0). 23-letni Celjan je v 29. minuti zapravil strel z bele točke - žogo je poslal čez prečko -, a se je nato navijačem odkupil z dvema zadetkoma v nadaljevanju srečanja. Tik pred odmorom je po podaji Uroša Matića zadel iz neposredne bližine, še drugič se je med strelce vpisal v 65. minuti, ko je po predložku Nicolaija Boilesena z leve strani zadel z glavo. Žoga se je na poti v mrežo odbila od leve vratarjeve vratnice.

Mrežo je v nizozemskem prvenstvu zatresel še Tim Matavž ob visoki zmagi Vitesseja v Heerenveenu (0:4). 28-letni Primorec je dosegel zadnji zadetek na tekmi, v 72. minuti je po predložku s prostega strela in podaji z glavo ob drugi vratnici žogo pod prečko poslal v mrežo za šesti zadetek v letošnji sezoni Eredivisie.



NOGOMETNA REPREZENTANCA - vpoklicani za zadnji dve reprezentančni akciji Ime, priimek Klub (država) Tekma Igralni čas (ocena) Podrobnosti VRATARJI (3) Vid Belec Benevento (ITA) Benevento - Fiorentina 0:3 / Na klopi; nazadnje igral 1. oktobra na domači tekmi proti Interju iz Milana (1:2). Jan Koprivec Pafos (CIP) Pafos - Nea Salamis 4:0 vso tekmo Svojo mrežo je ohranil nedotaknjeno. Na tekmi sicer nastopili kar štirje Slovenci - poleg Koprivca pri Pafosu še Erik Janža in Mitja Lotrič, za Nea Salamis je celoten obračun odigral David Poljanec. Trener Pafosa je Luka Elsner. Jan Oblak Atletico Madrid (ŠPA) Qarabag - Atletico Madrid 0:0 (LP); Celta Vigo - Atletico Madrid 0:1 vso tekmo (6,4);

vso tekmo (8,8) Na tekmi proti Qarabagu praktično brez dela, zbral le eno obrambo; V Vigu daleč najbolje ocenjeni igralec tekme, ubranil je vseh osem poskusov domače zasedbe v okvir vrat. BRANILCI (10) Matija Boben Rostov (RUS) Tosno - Rostov 1:1 / Na klopi; nazadnje igral 16. septembra, ko je bil Rostov v ruski prestolnici z 2:0 slabši od CSKA-ja. Boštjan Cesar Chievo (ITA) Chievo - Verona 3:2 / Na klopi; nazadnje igral 1. oktobra ob domači zmagi nad Fiorentino (2:1). Antonio Delamea Mlinar New England Revolution (ZDA) Montreal - New England 2:3 / Na klopi; nazadnje igral 1. oktobra ob domačem remiju z Atlanto (0:0). Bojan Jokić Ufa (RUS) SKA Habarovsk - Ufa 2:2 vso tekmo (6,2) V 56. minuti prejel rumeni karton, 68-odstotna uspešnost podaj. Miha Mevlja

Zenit (RUS) Zenit - Rosenborg 3:1 (EL); CSKA Moskva - Zenit 0:0 vso tekmo (7,3); vso tekmo (6,8) Trije dobljeni zračni dvoboji, en strel na gol, 95-odstotna uspešnost podaj; Prejel rumeni karton v 32. minuti srečanja, trije uspešno izvedeni štarti, 86-odstotna uspešnost podaj. Miral Samardžić Anži Mahačkala (RUS) Anži Mahačkala - Arsenal Tula 3:2 vso tekmo (6,1) Prejel rumeni karton v 83. minuti srečanja, en uspešen štart, podaje 12/17 (71 %). Nejc Skubic Konyaspor (TUR) Konyaspor - Salzburg 0:2 (EL); Kayserispor - Konyaspor 2:1 vso tekmo (6,6); vso tekmo (6,4) En uspešno izveden štart, ena izgubljena žoga, podaje 39/52 (75 %); Dva dobljena zračna dvoboja, po en uspešno izveden štart in izgubljena žoga. Aljaž Struna Palermo (ITA II) Palermo - Novara 0:2 vso tekmo Rumeni karton v 55. minuti srečanja. Matija Širok Domžale (SLO) Gorica - Domžale 1:3

vso tekmo / Mitja Viler Maribor (SLO) Maribor - Liverpool 0:7 (LP); Maribor - Ankaran Hrvatini 1:0 vso tekmo (4,8); vso tekmo Napaka pri prvem zadetku Liverpoola, najslabše ocenjeni posameznik iz začetne enajsterice Maribora, en strel na gol Lorisa Kariusa, podaje 24/31 (77 %); / VEZISTI (10) Valter Birsa Chievo (ITA) Chievo - Verona 3:2 vso tekmo (8,0) Najbolje ocenjeni igralec na tekmi, podal je za izenačujoči zadetek Roberta Ingleseja v 23. minuti za 1:1, pet strelov na gol nasprotnika, dva dobljena zračna dvoboja, podaje 60/70 (86 %). Damjan Bohar Maribor (SLO) Maribor - Liverpool 0:7 (LP); Maribor - Ankaran Hrvatini 1:0 81' (0:5) (5,2) V 38. minuti je storil napako, ki je privedla do drugega zadetka Mohameda Salaha na tekmi in vodstva Liverpoola s 4:0;, Igral do 88. minute, ko ga je na zelenici zamenjal Dino Hotić. Kevin Kampl Leipzig (NEM) Leipzig - Porto 3:2 (LP); Leipzig - Stuttgart 1:0 vso tekmo (7,0); 63' (1:0) (6:6) Brez strela na gol, podaje 62/73 (85 %); V igro vstopil v 63. minuti namesto Nabyja Keitaja, dva strela na gol. Rene Krhin Nantes (FRA) Nantes - Guingamp 2:1 vso tekmo (6,8) V prejšnjem krogu prvič zaigral v začetni postavi in upravičil zaupanje trenerja Claudia Ranierija. V začetni postavi tudi tokrat, dva dobljena zračna dvoboja, podaje 35/40 (88 %). Jasmin Kurtić Atalanta (ITA) Atalanta - Apollon Limassol 3:1 (EL); Atalanta - Bologna 1:0 80' (3:1) (6:4); 66' (0:0) (6:4) V igro vstopil v 80. minuti, ko je na zelenici zamenjal Alejandra Gomeza. Strel na gol in dva dobljena zračna dvoboja; V 66. minuti na zelenici zamenjal Andreo Petagno, podaje 12/15 (80 %). Nik Omladič Greuther Fürth (NEM II) Union Berlin - Greuther Fürth 3:1 / Poškodovan; nazadnje igral 25. avgusta ob domačem porazu proti Ingolstadtu (0:1). Jan Repas Caen (FRA) Monaco - Caen 2:0 vso tekmo (5,4) Dva strela na gol, ena izgubljena žoga, podaje 14/17 (82 %).

Rajko Rotman Göztepe (TUR) Göztepe - Alanyaspor 3:3 vso tekmo (6,9) Trije dobljeni zračni dvoboji, dva uspešno izvedena štarta, ena izgubljena žoga. Podaje 37/47 (79 %). Benjamin Verbič Köbenhavn (DAN) Köbenhavn - AGF 4:0 vso tekmo

Najbolj razpoložen igralec na tekmi. V 29. minuti je zapravil strel z bele točke, pozneje se je dvakrat vpisal med strelce (zadetka za 2:0 in 3:0). Amedej Vetrih

Domžale (SLO) Gorica - Domžale 1:3 45' (1:1)

V igro vstopil pred začetkom drugega polčasa, ko je na zelenici zamenjal Zenija Husmanija. NAPADALCI (4) Roman Bezjak Darmstadt (NEM II) Fortuna Düsseldorf - Darmstadt 1:0 / Zunaj postave; nazadnje za Darmstadt igral 12. avgusta, ko je ob porazu v gosteh proti Jahn Regensburgu v 57. minuti zamenjal Orrina McKinzeja Gainesa. Josip Iličić Atalanta (ITA) Atalanta - Apollon Limassol 3:1 (EL); Atalanta - Bologna 1:0 86' (3:1) (10,0); vso tekmo Daleč najboljši posameznik na tekmi. Dosegel je vodilni zadetek Atalante (1:0) in podal za ostala dva v 64. in 66. minuti. V 86. minuti ga je ob stoječih ovacijah na zelenici zamenjal Andreas Cornelius; Pet strelov na gol, dve izgubljeni žogi, podaje 40/48 (83 %). Tim Matavž Vitesse (NIZ) Heerenveen - Vitesse 0:4 vso tekmo (8,2) Tretje najbolje ocenjeni posameznik Vitesseja (in na tekmi). V 72. minuti se je vpisal med strelce za 0:4. Andraž Šporar Arminia Bielefeld (NEM II) Holsten Kiel - Arminia Bielefeld 2:1 / Zunaj postave; nazadnje za Arminio igral 14. oktobra ob domačem porazu proti Fortuni iz Dusseldorga (0:2). Tedaj je bil tudi prvič uvrščen v začetno enajsterico.



V tabelo so za igralnim časom dodane ocene statističnega portala WhoScored.

Ocene so decimalne od 1 do 10 po študijskem sistemu, izhodišče pa znaša 6,0. Vrednosti se določajo na podlagi dogodkov in dejavnosti nogometaša (od golov, ključnih podaj, podaj, preigravanj do posredovanj in napak ter kazni). WhoScored pokriva 17 svetovnih lig in obe evropski tekmovanji. Pri opombah o najvišji ali najnižji oceni se ne upoštevajo rezervisti.

Mitja Lisjak