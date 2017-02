Iličić nemočno opazoval Romin šov, Kotnik proti Juventusu na klopi

Pregled iger slovenskih reprezentantov v preteklem tednu

7. februar 2017 ob 23:50,

zadnji poseg: 8. februar 2017 ob 20:22

Rim - MMC RTV SLO

Nogometaši Fiorentine so na zadnji tekmi 23. kroga Serie A s 4:0 izgubili na gostovanju pri Romi. Josip Iličić je igral od 63. minute, medtem ko je mladi Jan Mlakar drugič zapored sedel na klopi.

Dva zadetka je dosegel Edin Džeko in se prebil na vrh lestvice strelcev. Skupaj je pri številki 17. Gostje so bili konkurenčni le v uvodnih 20 minutah, nato so močno popustili. Pri prvih dveh golih je podal Daniele De Rossi, v 39. minuti je mrežo Fiorentine načel Džeko, na 2:0 pa je v 58. minuti z glavo povišal Federico Fazio. V 75. minuti je po podaji Kevina Strootmana zadel še Radja Nainggolan, Džeko pa je končni izid postavil v 83. minuti.

V sredo sta na sporedu dve preloženi tekmi, ki sta decembra odpadli zaradi igranja Juventusa in Milana v superpokalu v Dohi. Stara dama je z 0:2 slavila nad Crotonejem, pri katerem je po nedeljskem debiju v Palermu (igral je od 61. minute) Andrej Kotnik tokrat obsedel na klopi. Ob 20.45 bo še srečanje Bologna - Milan.

Italijansko prvenstvo, 23. krog:

ROMA - FIORENTINA 4:0 (1:0)

Džeko 39., 83., Fazio 58., Nainggolan 75.

Mlakar (Fiorentina) je bil na klopi.

Roma: Szczesny, Manolas, Fazio, Rüdiger, Bruno Peres, Strootman, De Rossi (85./Paredes), Emerson, Nainggolan (89./Grenier), Džeko, El Shaarawy (81./Totti).

Fiorentina: Tatarusanu, C. Sanchez, Gonzalo Rodriguez, Astori, Chiesa (78./Cristoforo), Vecino, Badelj, Maximiliano Olivera (63./Iličić), Bernardeschi (74./Tello), Babacar, Borja Valero.

Sodnik: Massimiliano Irrati

Preloženi tekmi:

CROTONE - JUVENTUS 0:2 (0:0)

Mandžukić 60., Higuain 74.

Kotnik (Crotone) je bil na klopi.

Crotone: Cordaz, Rosi, Ceccherini, Ferrari, Mesbah, Sampirisi (70./Acosty), Barberis, Capezzi, Stoian, Tonev (78./Trotta), Falcinelli (84./Suljić).

Juventus: Buffon, Dani Alves (78./Barzagli), Bonucci, Rugani, Asamoah, Khedira (70./Pjanić), Rincon, Pjaca (89./Sturaro), Dybala, Mandžukić, Higuain.

Sodnik: Paolo Valeri

Danes ob 20.45:

BOLOGNA - MILAN

Lestvica:

JUVENTUS 23 19 0 4 47:16 57 ROMA 23 16 2 5 48:21 50 NAPOLI 23 14 6 3 55:26 48 LAZIO 23 13 4 6 41:27 43 ATALANTA 23 13 3 7 36:25 42 INTER 23 13 3 7 37:24 42 FIORENTINA 23 10 7 6 38:33 37 MILAN 22 11 4 7 32:27 37 TORINO 23 8 8 7 40:33 32 SAMPDORIA 23 8 6 9 26:29 30 CHIEVO 23 8 5 10 22:30 29 UDINESE 23 8 5 10 27:29 29 BOLOGNA 22 7 6 9 22:33 27 CAGLIARI 23 8 3 12 32:48 27 SASSUOLO 23 8 3 12 32:37 27 GENOA 23 6 7 10 27:33 25 EMPOLI 23 5 7 11 14:31 22 PALERMO 23 3 5 15 19:42 14 CROTONE 23 3 4 16 20:40 13 PESCARA 23 1 6 16 19:50 9







Pregled iger slovenskih reprezentantov v preteklem tednu (vpoklicani ob zadnji reprezentančni akciji)



V tabelo so za igralnim časom dodane ocene statističnega portala WhoScored.

Ocene so decimalne od 1 do 10 po študijskem sistemu, izhodišče pa znaša 6,0. Vrednosti se določajo na podlagi dogodkov in dejavnosti nogometaša (od golov, ključnih podaj, podaj, preigravanj do posredovanj in napak ter kazni). WhoScored pokriva 15 svetovnih lig in obe evropski tekmovanji. Pri opombah o najvišji ali najnižji oceni se ne upoštevajo rezervisti.

M. R.