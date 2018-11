Poudarki Napol doma le remiziral brez golov z zadnjim Chievom

Iličić pordečel na obisku pri Zajcu, izenačen derbi v Genovi

Juventus rutinirano odpravil SPAL s Kurtićem

25. november 2018 ob 22:03,

zadnji poseg: 25. november 2018 ob 22:21

Empoli,Genova - MMC RTV SLO

Obisk Toskane se je slabo končal za Josipa Iličića in Atalanto, ki je pri Empoliju zapravila vodstvo z 2:0, usodni gol pa prejela v sodnikovem podaljšku, potem ko je bil zaradi predolgega jezika in neprimernih gest izključen kapetan Slovenije.

Gostje iz Bergama so povedli z 2:0, nato pa so doživeli razpad sistema igre. Sredi 2. polčasa je pri Empoliju vstopil tudi Miha Zajc in prispeval delež k zmagovitemu preobratu. Po izenačujočem golu so začeli Iličiću popuščati živci, saj je bil redno tarča ostrih štartov domačih. V 84. minuti je Atalanta naredila prekršek na sredini, do sodnika Gianluce Manganiella je pritekel Iličić in protestiral, ker predtem ni dosodil prekrška nad njim. Sodnik je prvemu igralcu gostov pokazal rumeni karton, sledil je jezen odziv 30-letnega Kranjčana, ki je nekaj zabrusil in še pokazal z rokami, za kar ga je Manganiella takoj nagradil z drugim rumenim kartonom oz. izključitvijo.

Empoli ob kotu izkoristil prednost igralca več

Usodna poteza, saj je Empoli v sodnikovem dodatku prišel do kota z leve strani. Izvedel ga je Manuel Pasqual, ki je pred vrati našel glavo Argentinca Matiasa Silvestra in stadion Carlo Castellani je eksplodiral ob zmagi s 3:2. Z drugo zaporedno zmago so se Toskančani dvignili iz območja izpada na 16. mesto, desetouvrščena Atalanta pa je po nizu štirih zmag, ki jih je v veliki meri zrežiral Iličić, doživela prvi poraz.

Ronaldo in Mandžukić za utrditev vodstva

Trdno vodilni in v Serii A še neporaženi Juventus je v soboto rutinirano odpravil SPAL, ki pa se je dobro upiral, pri čemer je vidno vlogo med gosti odigral Jasmin Kurtić, povratnik po poškodbi komolca. Za že 12. zmago v 13. krogu sta poskrbela prva napadalca: po pol ure igre je udaril Cristiano Ronaldo, po uri igre pa Mario Mandžukić.

Sorrentino v obup spravljal Neapeljčane

V nedeljo se je prednost Torinčanov povečala že na 8 točk, saj je zatajil Napoli, ki doma ni znal streti zadnjega Chieva. V poskusih strelov je bilo 21:8, dvakrat so stresli okvir vrat, a vratar Stefano Sorrentino se ni pustil premagati Neapeljčanom. Vso tekmo je preigral Valter Birsa, ki je tudi poskusil dvakrat, a premalo natančno.

Correa preprečil poraz Lazia

Tretji Inter je v soboto suvereno s 3:0 odpravil predzadnji Frosinone. Samir Handanović je sedmič ohranil mrežo nedotaknjeno, junak pa je bil dvakratni strelec Keita Balde. Veliko pozornosti je pritegnil dvoboj Lazio – Milan, kjer je vse kazalo na poraz Rimljanov, a je globoko v sodnikovem podaljšku spretno izenačil Joaquin Correa.

Delitev točk na "Lanterni"

Osrednja tekma 13. kroga je bil prvi "Derby della Lanterna", prvi mestni obračun v Genovi po tragediji, ki je sredi avgusta pretresla pristaniško mesto razdeljeno med Genoo in Sampdorio. Gostje so ekspresno povedli v 8. minuti prek veterana Fabia Quagliarelle, ki je z glavo v mrežo preusmeril natančen predložek Gastona Ramireza. A domača Genoa je izenačila že čez deset minut, ko je prvi strelec prvenstva Krzysztof Piatek z bele točke neusmiljeno zadel za končnih 1:1.

UDINESE - ROMA 1:0 (0:0)

De Paul 54.



JUVENTUS - SPAL 2:0 (1:0)

Ronaldo 29., Mandžukić 60.

Kurtić (SPAL) je igral vso tekmo.



INTER - FROSINONE 3:0 (1:0)

Keita Balde 10., 82., Martinez 57.

Handanović je branil za Inter; Krajnc je bil na klopi Frosinoneja.



PARMA - SASSUOLO 2:1 (2:1)

Gervinho 6., Bruno Alves 25.; Babacar 36./11-m

Štulac (Parma) je igral od 87. minute.

BOLOGNA - FIORENTINA 0:0

EMPOLI - ATALANTA 3:2 (1:2)

La Gumina 42., Masiello 77./ag, Silvestre 92.; Freuler 33., Hateboer 40.

RK: Iličić 84./Atalanta

V 39. minuti je Caputo (Empoli) zapravil 11-m.

Zajc (Empoli) je igral od 72. minute.



NAPOLI - CHIEVO 0:0

Birsa je igral vso tekmo, Cesar (oba Chievo) je bil na klopi.

LAZIO - MILAN 1:1 (0:0)

Correa 94.; Kessie 78.



GENOA - SAMPDORIA 1:1 (1:1)

Piatek 17./11-m; Quagliarella 8.

Vodiška ni bilo v postavi; Belec je bil na klopi.



Ponedeljek ob 20.30:

CAGLIARI - TORINO

ITALIJANSKO PRVENSTVO, LESTVICA JUVENTUS 13 12 1 0 28:8 37 NAPOLI 13 9 2 2 26:13 29 INTER 13 9 1 3 25:10 28 LAZIO 13 7 2 4 19:15 23 MILAN 13 6 4 3 22:17 22 PARMA 13 6 2 5 14:16 20 ROMA 13 5 4 4 22:16 19 SASSUOLO 13 5 4 4 21:19 19 FIORENTINA 13 4 6 3 18:10 18 ATALANTA 13 5 3 5 25:17 18 TORINO 12 4 5 3 17:15 17 SAMPDORIA 13 4 4 5 17:16 16 GENOA 13 4 3 6 18:27 15 CAGLIARI 12 3 5 4 12:16 14 SPAL 13 4 1 8 11:21 13 EMPOLI 13 3 3 7 15:23 12 UDINESE 13 3 3 7 12:18 12 BOLOGNA 13 2 5 6 11:18 11 FROSINONE 13 1 4 8 10:28 7 CHIEVO 13 0 4 9 10:30 1

To. G.