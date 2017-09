Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Edin Džeko se je dvakrat vpisal med strelce v Beneventu. Foto: EPA Dodaj v

Iličić pustoši v Bergamu

Džeko dvakrat v polno proti Beneventu

20. september 2017 ob 21:44

Bergamo - MMC RTV SLO

V 5. krogu Serie A se je razigral slovenski reprezentant Josip Iličić, ki je na tekmi Atalante proti Crotoneju najprej podal za prvi zadetek na tekmi, nato je zadel še sam in prednost ekipe iz Bergama povišal na 3:0.

Iličić je že v 5. minuti podal za zadetek Andree Petagne. 29-letnik je napadalca zaposlil z desne strani, ko je na prvo vratnico poslal uporaben predložek, tam je Petagna 'iz prve' premagal vratarja Alexa Cordaza. Vodstvo je v 25. minuti podvojil Mattia Caldara po predložku iz kota.

Še pred odmorom se je med strelce vpisal še Iličić. In to s kakšno akcijo! V kazenski prostor je prodrl po desni strani, preigral tri branilce Crotoneja (!) in z diagonalnim strelom zadel malo mrežico za 3:0.

Roma je brez večjih težav odpravila Benevento (0:4), ki si je zabil tudi dva gola. Prvi je mrežo zatresel Edin Džeko, ki je v 22. minuti iz bližine zadel po podaji Aleksandra Kolarova, po dobre pol ure igre je žogo za hrbet lastnega vratarja Vida Belca poslal kapetan Fabio Lucioni. V uvodnih minutah nadaljevanja je Džeko povišal na 0:3. Po napaki v domači vezni vrsti se je dokopal do žoge in z roba kazenskega prostora matiral nemočnega Belca. Končni izid je z avtogolom v 74. minuti postavil Lorenzo Venuti.

Italijansko prvenstvo, 5. krog

BOLOGNA - INTER 1:1 (1:0)

Verdi 32.; Icardi 77./11-m

Handanović (Inter) je branil vso tekmo.



BENEVENTO - ROMA 0:4 (0:2)

Džeko 22., 52., Lucioni 35./ag, Venuti 74./ag

Belec (Benevento) je branil vso tekmo.

Danes ob 20.45:

ATALANTA - CROTONE -:- (3:0)

Petagna 5., Caldara 25., Iličić 38.

Iličić je začel tekmo, Kurtić (oba Atalanta) je na klopi, Kotnik (Crotone) ni v kadru.



CAGLIARI - SASSUOLO -:- (0:0)

Matri 59./11-m

Matri (Sassuolo) je zapravil 11-m/31.



GENOA - CHIEVO -:- (0:0)

Birsa je začel tekmo, Cesar (oba Chievo) je na klopi.

VERONA - SAMPDORIA -:- (0:0)



JUVENTUS - FIORENTINA -:- (0:0)

Mandžukić 53.

RK: Badel 66./Fiorentina



LAZIO - NAPOLI -:- (1:0)

De Vrij 30.; Koulibaly 54., Callejon 56., Mertens 60.



MILAN - SPAL -:- (1:0)

Rodriguez 26., Kessie 60./11-m



UDINESE - TORINO -:- (0:2)

De Paul 48.; Belotti 9., Hallfredsson 30./ag

Lestvica: INTER 5 4 1 0 11:2 13 NAPOLI 4 4 0 0 15:2 12 JUVENTUS 4 4 0 0 13:3 12 LAZIO 4 3 1 0 9:4 10 ROMA 4 3 0 1 9:3 9 MILAN 4 3 0 1 8:6 9 TORINO 4 2 2 0 7:3 8 SAMPDORIA 3 2 1 0 6:4 7 FIORENTINA 4 2 0 2 8:6 6 CAGLIARI 4 2 0 2 4:5 6 BOLOGNA 5 1 2 2 4:7 5 ATALANTA 4 1 1 2 4:6 4 CHIEVO 4 1 1 2 4:7 4 SPAL 4 1 1 2 3:6 4 UDINESE 4 1 0 3 5:7 3 GENOA 4 0 1 3 4:8 1 SASSUOLO 4 0 1 3 2:8 1 CROTONE 4 0 1 3 0:6 1 HELLAS VERONA 4 0 1 3 1:11 1 BENEVENTO 5 0 0 5 1:14 0

Mitja Lisjak