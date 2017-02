Iličić tik pred tekmo ostal brez nastopa, poškodba ni huda

Torino do točke z dvema zadetkoma Belottija

27. februar 2017 ob 23:42,

zadnji poseg: 28. februar 2017 ob 17:38

Firence - MMC RTV SLO

Josip Iličić je bil na zadnji tekmi 26. kroga Serie A predviden za igranje v začetni postavi Fiorentine proti Torinu, a je med ogrevanjem začutil bolečine v mečni mišici desne noge in ni igral.

Podrobnejši torkovi pregledi so pokazali, da poškodba ni huda. Kranjčana čakajo le terapije, s katerimi mu bodo lajšali težave.

Srečanje se je končalo z izidom 2:2, potem ko so gostitelji že vodili z 2:0. V 8. minuti je po strelu Borje Valera in odbiti žogi vratarja Joeja Harta zadel novinec Riccardo Saponara (prejšnji mesec je prišel iz Empolija), v 38. minuti pa je mrežo z glavo zatresel še Nikola Kalinić. Prednost domačih bi bila lahko ob odmoru še višja.

V drugem polčasu je dva gola za Torino dosegel Andrea Belotti. Prvega z glavo, z drugim v 85. minuti po predložku Danieleja Basellija pa se je z 19. zadetkom v sezoni izenačil z Gonzalom Higuainom (Juventus) in Edinom Džekom (Roma) na vrhu lestvice strelcev. Najprej je v 62. minuti sicer še tretjič v tej sezoni zapravil 11-metrovko, saj je po prekršku Carlosa Salceda nad Lucasom Boyejem stresel prečko.

Vodstvo z 2:0 je Fiorentina zapravila že v četrtek v Evropski ligi proti Borussii Mönchengladbach in po porazu z 2:4 končala evropske nastope. Približno 300 navijačev je v nedeljo na treningu zahtevalo odstop trenerja Paula Souse, ki pa tega ne namerava storiti. Nogometaši iz Firenc so v italijanskem prvenstvu na osmem mestu na lestvici.

Birsa pri petih golih in sedmih podajah

Manj kot mesec dni pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo imata izmed udarnih članov slovenske reprezentance največ razlogov za zadovoljstvo Jasmin Kurtić in Valter Birsa. Četrtouvrščena Atalanta je v soboto presenetila Napoli (0:2) in zmagala četrtič zapored, na zadnjih 10 tekmah je njen izkupiček sedem zmag, dva remija in le en poraz. Chievo je v zadnjem mesecu nanizal tri zmage ter po en remi in poraz, trdno je zasidran v sredini lestvice.

"Dobro se počutim, z ekipo nam uspevajo lepe stvari. Še naprej moramo imeti pogum in željo, potem bodo prišli tudi rezultati. Nadaljevati moramo delo in poskušati še naprej navduševati. Ko dosežeš gol, je vedno lepo, a tudi podajati za zadetke je vedno v zadovoljstvo," je v nedeljo po petem golu v sezoni (ob tem je zbral še sedem podaj) povedal Birsa, ki je proti Pescari (2:0) z glavo zadel tudi prečko. V soboto zvečer bo s soigralci gostoval pri svojem nekdanjem klubu Milanu.

Navijače Slovenije je razveselila tudi vrnitev Jana Oblaka v vrata Atletica, spodbudnih je vse več minut za Roberta Berića, ki je v preteklem tednu obe tekmi St. Etienna odigral v začetni postavi. Na drugi strani Boštjan Cesar in Miral Samardžić še naprej ne dobita prave priložnosti in sta večinoma na klopi. Reneju Krhinu poleg tega, da ni v resnih načrtih trenerja, nagaja še poškodba, po operaciji trebušne prepone sredi decembra pa ni še popolnoma okreval Benjamin Verbič. Na uvodnih štirih tekmah Köbenhavna po zimskem premoru je bil v ekipi le enkrat in igral vsega deset minut prejšnji konec tedna na mestnem derbiju proti Bröndbyju (0:0), pri katerem se je dobro znašel Gregor Sikošek in uvodni dve srečanji spomladanskega dela danskega prvenstva odigral v prvi enajsterici.

Povzetek tekme Chievo - Pescara (2:0) - ogled v Youtubu

Povzetek tekme Atletico Madrid - Barcelona (1:2)



Pregled iger slovenskih reprezentantov v preteklem tednu



V tabelo so za igralnim časom dodane ocene statističnega portala WhoScored.

Ocene so decimalne od 1 do 10 po študijskem sistemu, izhodišče pa znaša 6,0. Vrednosti se določajo na podlagi dogodkov in dejavnosti nogometaša (od golov, ključnih podaj, podaj, preigravanj do posredovanj in napak ter kazni). WhoScored pokriva 15 svetovnih lig in obe evropski tekmovanji. Pri opombah o najvišji ali najnižji oceni se ne upoštevajo rezervisti.

M. R.