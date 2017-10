Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 6 glasov Ocenite to novico! Josip Iličić je bil junak tekme v Bergamu. Foto: Reuters Olivier Giroud je s škarjicami priigral Arsenalu tri točke. Foto: Reuters Willian Jose je kar štirikrat zadel v Skopju. Foto: Reuters Nogometaši Astane so odpravili Maccabi kar s 4:0. Foto: Reuters Dodaj v

Iličić z golom in dvema podajama zrežiral zmago Atalante

Giroud z mojstrovino odločil na Marakani

19. oktober 2017 ob 19:00,

zadnji poseg: 19. oktober 2017 ob 23:01

Beograd - MMC RTV SLO

Crvena zvezda je v 3. krogu Evropske lige z igralcem manj izgubila proti Arsenalu z 0:1. Odločilni zadetek je pet minut pred koncem dosegel Olivier Giroud. Atalanta je ugnala Apollon s 3:1. Gol in dve podaji je prispeval Josip Iličić.

Topničarji so zbrali maksimalnih devet točk v skupini H. Arsene Wenger je na stadionu Rajka Mitića na zelenico poslal nekaj izkušenih igralcev, a tudi mlade moči. V nedeljo se bo Arsenal na derbiju Premier lige srečal s Tottenhamom, položaj v prvenstvu pa ni ugoden, saj je zaostanek za vodilnim Manchester Cityjem že devet točk.

Baokye stresel okvir vrat

Prvi so zagrozili gostje, strel Thea Walcotta po četrt ure igre je vratar Milan Boljan obranil. Največjo priložnost v prvem polčasu je imel napadalec Crvene zvezde Richmond Boakye, ki je v 26. minuti z glavo zadel vratnico.

Rodić izključen v 80. minuti

Deset minut pred koncem je Milan Rodić v skoku za žogo s komolcem zadel Fracisa Coquelina in prejel še drugi rumeni karton. Topničarji so unovčili prednost igralca več v 85. minuti, ko je Walcott z desne strani z glavo podal pred vrata, Olivier Giroud pa je s šestih metrov velemojstrsko s škarjicami poslal žogo pod prečko.

Šov Iličića proti Apollonu

V skupini E je Iličić proti Apollonu igral do 86. minute, medtem ko je Jasmin Kurtić v igro vstopil v 79. minuti. Atalanta je povedla v 12. minuti, ko je Leonardo Spinazzola prodrl po levi strani in sijajno podal pred vrata, pritekel je Iličić in iz bližine zatresel prazno mrežo.

Napadalec Apollona Andre Schembri je po uri igre izenačil. V 64. minuti je Iličić podal iz kota z leve strani, Andrea Petagna pa je z glavo zadel za 2:1. Končni izid je dve minuti zatem postavil Remo Freuler z desnico, Iličić mu je žogo nastavil s prsmi.

Atalanta s sedmimi točkami vodi v skupini, ima dve točki prednosti pred Lyonom, ki je v gosteh z 2:1 premagal Everton.

Willlian Jose s štirimi goli potopil Vardar

Zenit St. Peterburg je v skupini L premagal Rosenborg s 3:1. Miha Mevlja je za rusko ekipo igral vso tekmo. Za gostitelje je hat-trick dosegel Argentinec Emiliano Rigoni. Na drugi tekmi je Real Sociedad v Skopju ugnal Vardar kar s 6:0, Willian Jose je za Špance dosegel štiri zadetke. Zenit vodi z devetimi točkami, sledi Real Sociedad s šestimi.

V skupini G je Lugano premagal Viktorio Plzen s 3:2 in je zdaj na drugem mestu. Domen Črnigoj je igral vso tekmo za Švicarje.

V skupini I je Konyaspor Nejca Skubica, ki je tudi igral vso tekmo, izgubil proti Salzburgu z 0:2. Avstrijci vodijo s sedmimi točkami, točko manj ima Marseille, ki je z 2:1 odpravil Vitorio Guimaraes.

Köln nikakor ne najde poti iz krize

Velika kriza Kölna se nadaljuje. Lani so kozlički osvojili peto mesto v Bundesligi, letos pa imajo le eno točko po osmih krogih, kar je najmanj v zgodovini nemškega prvenstva. V Evropski ligi so celo brez točke. Bate Borisov je premagal Köln z 1:0, odločil je Aleksej Rios v 55. minuti.

V nedeljo bo Köln gostil Werder v obračunu zadnjeuvrščenih ekip Bundeslige. Trener Peter Stoger bo pod velikim pritiskom, a do zdaj mu je športni direktor Jörg Schmadtke vedno stal ob strani.

Skupina A:

VILLARREAL - SLAVIA PRAGA 2:2 (2:2)

Trigueros 41., Bacca 44.; Necid 18., Danny 30.

ASTANA - MACCABI TEL AVIV 4:0 (2:0)

Twumasi 33., 42., Kabananga 47., 52.

Lestvica: VILLARREAL 3 1 2 0 5:3 5 SLAVIA PRAGA 3 1 2 0 4:3 5 ASTANA 3 1 1 1 6:4 4 MACCABI TEL AVIV 3 0 1 2 0:5 1

Skupina B:

DINAMO KIJEV - YOUNG BOYS 2:2 (1:2)

Mbokani 34., Morozjuk 49.; Assale 17., 40.

RK: Sanogo 82./Young Boys

SKENDERBEU - PARTIZAN 0:0

Lestvica: DINAMO KIJEV 3 2 1 0 8:5 7 YOUNG BOYS 3 0 3 0 4:4 3 PARTIZAN 3 0 2 1 3:4 2 SKENDERBEU 3 0 2 1 2:4 2

Skupina C:

BRAGA - LUDOGOREC 0:2 (0:1)

Moti 26., Raul Silva 56./ag

HOFFENHEIM - ISTANBUL BASAKSEHIR 3:1 (0:0)

Hubner 52., Amiri 59., Schulz 75.; Napoleoni 93.

Lestvica: LUDOGOREC 3 2 1 0 4:1 7 BRAGA 3 2 0 1 4:4 6 HOFFENHEIM 3 1 0 2 5:5 3 ISTANBUL BASAKSEHIR 3 0 1 2 2:5 1

Skupina D:

MILAN - AEK ATENE 0:0



AUSTRIA DUNAJ - RIJEKA 1:3 (0:2)

Friesenbichler 90.; Gavranović 21., 31., Kvržić 92.

Austria Dunaj: Pentz, Klein, Westermann, Mohammed, Salamon, de Paula (59./Tajouri), Holzhauser, Serbest (77./Prokop), Felipe Pires, Friesenbichler, Monschein.

Rijeka: Sluga, Vešović, Elez (70./Punčec), Župarić, Zuta, Bradarić, Maleš, Acosty (79./Kvržić), Mišić (77./Pavičić), Gorgon, Gavranović.

Sodnik: Sandro Schärer (Švica)

Lestvica: MILAN 3 2 1 0 8:3 7 AEK ATENE 3 1 2 0 4:3 5 RIJEKA 3 1 0 2 6:6 3 AUSTRIA DUNAJ 3 0 1 2 4:10 1

Skupina E:

EVERTON - LYON 1:2 (0:1)

Williams 69.; Fekir 6./11-m, Traore 75.

ATALANTA - APOLLON LIMASSOL 3:1 (1:0)

Iličić 12., Petagna 64., Freuler 66.; Schembri 59.

Iličić je igral do 86. minute, Kurtić (oba Atalanta) je igral od 79. minute.

Lestvica: ATALANTA 3 2 1 0 7:2 7 LYON 3 1 2 0 4:3 5 APOLLON LIMASSOL 3 0 2 1 4:6 2 EVERTON 3 0 1 2 3:7 1

Skupina F:

ŠERIF TIRASPOL - LOKOMOTIVA MOSKVA 1:1 (1:1)

Badibanga 31.; Mirančuk 17.

ZLIN - KÖBENHAVN 1:1 (1:1)

Diop 11.; Ankersen 19.

Lestvica: LOKOMOTIVA MOSKVA 3 1 2 0 4:1 5 KÖBENHAVN 3 0 3 0 1:1 3 ŠERIF TIRASPOL 3 0 3 0 1:1 3 ZLIN 3 0 2 1 1:4 2

Skupina G:

HAPOEL BER ŠEVA - STEAUA BUKAREŠTA 1:2 (0:0)

Cuenca 88.; Gnohere 70., 75.

LUGANO - VIKTORIA PLZEN 3:2 (0:0)

Bottani 63., Carlinhos 69., Gerndt 88.; Krmenčik 76., Bakoš 90.

Črnigoj (Lugano) je igral do 85. minute.

Lestvica: STEAUA BUKAREŠTA 3 3 0 0 7:2 9 LUGANO 3 1 0 2 5:6 3 VIKTORIA PLZEN 3 1 0 2 5:7 3 HAPOEL BER ŠEVA 3 1 0 2 4:6 3

Skupina H:

BATE BORISOV - KÖLN 1:0 (0:0)

Rios 55.

Maroh (Köln) je igral vso tekmo.



CRVENA ZVEZDA - ARSENAL 0:1 (0:0)

Giroud 85.

Crvena zvezda: Borjan, Stojković, Le Tallec, Savić (66./Babić), Rodić, Krstičić, Donald, Srnić (83./Gobeljić), Kanga, Radonjić, Boakye (80./Pešić).

Arsenal: Čech, Debuchy, Elneny, Holding, Nelson, Coquelin (90./Sheaf), Willock (89./McGuane), Maitland-Niles, Walcott, Giroud, Wilshere.

Sodnik: Benoit Bastien (Francija)

Lestvica: ARSENAL 3 3 0 0 8:3 9 CRVENA ZVEZDA 3 1 1 1 2:2 4 BATE BORISOV 3 1 1 1 4:5 4 KÖLN 3 0 0 3 1:5 0

Skupina I:

MARSEILLE - VITORIA GUIMARAES 2:1 (1:1)

Ocampos 28., Lopez 76.; Rafael Martins 17.

KONYASPOR - SALZBURG 0:2 (0:1)

Gulbrandsen 5., Dabbur 80.

Skubic (Konyaspor) je igral vso tekmo.

Lestvica: SALZBURG 3 2 1 0 4:1 7 MARSEILLE 3 2 0 1 3:2 6 KONYASPOR 3 1 0 2 2:4 3 VITORIA GUIMARAES 3 0 1 2 3:5 1

Skupina J:

ZORJA LUGANSK - HERTHA BERLIN 2:1 (1:0)

Silas 42., Svatok 79.; Selke 56.

ÖSTERSUND - ATHLETIC BILBAO 2:2 (0:1)

Gero 52., Edwards 64.; Aduriz 14., Williams 89.

Lestvica: ÖSTERSUND 3 2 1 0 5:2 7 ZORJA LUGANSK 3 2 0 1 3:3 6 ATHLETIC BILBAO 3 0 2 1 2:3 2 HERTHA BERLIN 3 0 1 2 1:3 1

Skupina K:

NICE - LAZIO 1:3 (1:1)

Balotelli 4.; Caicedo 5., Milinković Savić 65., 89.

ZULTE WAREGEM - VITESSE 1:1 (1:1)

Keshia 23./ag; Bruns 27.

Matavž (Vitesse) ni bil v kadru.

Lestvica: LAZIO 3 3 0 0 8:3 9 NICE 3 2 0 1 9:4 6 VITESSE 3 0 1 2 3:7 1 ZULTE WAREGEM 3 0 1 2 2:8 1

Skupina L:

ZENIT ST. PETERBURG - ROSENBORG 3:1 (1:0)

Rigoni 2., 68., 75.; Helland 88.

Mevlja (Zenit) je igral vso tekmo.

VARDAR - REAL SOCIEDAD 0:6 (0:3)

Oyarzabal 12., Willian Jose 34., 42., 55., 59., de la Bella 90.

Lestvica: ZENIT ST. PETERBURG 3 3 0 0 11:2 9 REAL SOCIEDAD 3 2 0 1 11:3 6 ROSENBORG 3 1 0 2 4:8 3 VARDAR 3 0 0 3 1:14 0

A. G.