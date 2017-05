Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ilie Nastase

2. maj 2017 ob 09:25

Bukarešta - MMC RTV SLO

Vem, da opravičilo ne bo zmanjšalo teže mojih besed, tudi če upoštevamo vse dejavnike, napetost dogodka in moj po vsem svetu znan predolg jezik.

Kljub temu prosim za razumevanje in sprejetje opravičila, čeprav morda zdaj ne pomeni veliko. Moje besede so bile nedopustne, povzročil sem nemir in zgražanje v teniškem svetu.

Ilie Nastase, ki je bil kapetan romunske teniške ekipe, se je Sereni Williams opravičil za rasistične in žaljive pripombe. Zaradi vedenja je moral zapustiti dvoboj pokala Fed med Romunijo in Veliko Britanijo, ko je žalil Anne Koethavong in Johanno Konta, razburil pa je že v dneh pred obračunom, ko je na žrebu številk britansko kapetanko Koethavongovo vprašal za številko njene sobe, na vprašanje novinarjev o nosečnosti Serene Williams pa je pripomnil: "Bomo videli, kaj bo prišlo ven. Čokolada z mlekom?" Zdaj se je prek Facebooka opravičil in dodal, da je bila opazka "spontan odziv", a se zdaj zaveda, da je bila tudi zelo neprimerna. Vir: STA

T. J.