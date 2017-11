Ilirija nadigrala Krko, Rogaška po podaljšku ugnala Zlatorog

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Žan Mark Šiško je bil daleč najboljši posameznik tekme, dosegel je 25 točk, sedem podaj in sedem skokov. Ob tem je zadel vseh pet metov za tri točke. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Sixt Primorska v drugem polčasu v Stožicah nemočna Dodaj v

4. november 2017 ob 22:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na zadnji tekmi 5. kroga državnega prvenstva v košarki je Ilirija premagala Krko (79:70), ki ima le eno zmago v dozdajšnjem delu Lige Nove KBM.

Ljubljančani so odlično začeli tekmo, odprli so jo z 8:0, v prvi četrtini pa so največ vodili za 11 točk. Novomeščani so nato strnili vrste in zaigrali precej bolj, na začetku druge četrtine so se približali na dve točki zaostanka (24:26), zatem še na točko. V 13. minuti so tudi izenačili, v zaključku polčasa pa popustili in se znašli v zaostanku z 39:50.

V tretji četrtini vtisa kaj prida niso popravili, izgubili so jo za štiri točke in se v zadnjih 10 minut podali z minusom 15 točk. Zadnjo četrtino so krkaši nato dobili, a le s 15:9, kar je bilo občutno premalo, da bi na Dolenjsko odnesli zmago.

Žan Mark Šiško je bil daleč najboljši posameznik tekme, dosegel je 25 točk, sedem podaj in sedem skokov. Ob tem je zadel vseh pet metov za tri točke.

Rogaška spet boljša od Laškega

Najbolj razburljivo pa je bilo na tekmi med lanskim finalistom DP-ja in Zlatorogom. Košarkarji iz Rogaške Slatine ostajajo trn v peti Laščanov, saj so na zadnjih osmih tekmah slavili petkrat.

Nocojšnji obračun se je končal po podaljšku in v korist domače ekipe, pa čeprav so gosti vodili še 46 sekund pred koncem rednega dela. Rogaška je po zaslugi Rashuna Davisa izsilila podaljšek. V njem so Laščani eno minuto in pet sekund pred koncem vodili z 89:86, Davis pa je nato zadel en prosti met, 16 sekund do konca pa še trojko, ki je Rogaški prinesla zmago. Davis je bil na koncu s 26 točkami prvi strelec tekme.

Lanski finalist državnega prvenstva v košarki si trenutno deli prvo mesto s Petrol Olimpijo, Sixt Primorsko in Šenčurjem.

LIGA NOVA KBM, 5. KROG

ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA - ŠENTJUR

70:64 (15:17, 18:19, 16:15, 21:13)

Murić 18, Pavković 13; Bolčina 20.

ROGAŠKA - ZLATOROG

90:89 (19:24, 17:25, 22:16, 22:15)

Davis 26, Nikolić 18; Durnik 23.

ILIRIJA - KRKA

79:70 (26:21, 24:18, 20:16, 9:15)

Šiško 25, Vončina, Germ in Mladenovski po 9; Kovačevič 16, Cinac 11.

HELIOS SUNS - HOPSI POLZELA

79:75 (19:19, 15:16, 28:22, 17:18)

Mahkovic 20, Pelko 14; Čup 21.

Odigrano v četrtek:

PETROL OLIMPIJA - SIXT PRIMORSKA

88:77 (20:17, 21:26, 23:16, 24:18)

Oliver 21, Morgan 16, Špan 15, Hrovat 14; Čakarun 21, Ferme 18.

Lestvica: PETROL OLIMPIJA 4 3 1 7 SIXT PRIMORSKA 4 3 1 7 ŠENČUR 4 3 1 7 ROGAŠKA 4 3 1 7 ILIRIJA 4 2 2 6 ŠENTJUR 4 2 2 6 HOPSI POLZELA 4 1 3 5 ZLATOROG 4 1 3 5 HELIOS SUNS 4 1 3 5 KRKA 4 1 3 5

D. S.