Ilka mogoče ni najbolj vesela, da je sezone že konec

V sredo v Ljubljani novinarska konferenca

21. marec 2017 ob 19:59

Zagreb - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Najboljša slovenska smučarka Ilka Štuhec se je vrnila iz Aspna, kjer se je v nedeljo končala sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju.

26-letna Mariborčanka je ob 14.00 skupaj z ekipo pristala na zagrebškem letališču, kjer so jo pričakali sorodniki in tesni prijatelji. Štuhčeva je s seboj prinesla tudi oba globusa za skupno zmago v smuku in kombinaciji.

Pravkar končane sezone Ilka še ni povsem dojela. "Vsake toliko časa se spomnim in se zamislim, ko vidim kakšno sliko ali globus in si rečem, to pa je res nekaj velikega. Mogoče nisem najbolj vesela, da je konec sezone," je po pristanku v Zagrebu za TV Slovenija dejala Štuhčeva.

Mama Darja Črnko mogoče edina, ki je verjela

Vidno zadovoljna, a utrujena je bila tudi Ilkina mama Darja Črnko. "Mislim, da sem bila mogoče edina, ki sem verjela, da se lahko zgodi, nisem pa mogla vedeti, ker se mora poklopiti toliko stvari. Od opreme do vsega, ampak hvala Bogu, da se je," je povedala Črnkova. "Vsekakor sem pred sezono vedel, da smuča dobro. Da pa se bodo vrstile zmage, pa moram priznati, da nismo pričakovali," pa je dodal trener Štuhčeve Grega Koštomaj.

Vsa ekipa komaj čaka na počitek in upa, da si ga bo lahko privoščila hitro. Kdo bo nova okrepitev v trenerskem štabu, bodo morda razkrili na sredini (17.00) novinarski konferenci v Ljubljani, zadnji, preden gre Ilka na dopust.

VIDEO Najuspešnejši menedžer – Killian Albrecht

VIDEO Ilka Štuhec in globusa prispela v domovino

Jasmina Gregorec, TV Slovenija