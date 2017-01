Ilka na treningih med najhitrejšimi, a "obstaja še prostor za napredek"

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

28. januar 2017 ob 09:00

Cortina d'Ampezzo - MMC RTV SLO

Ob 10.30 se bo v Cortini d'Ampezzo začel šesti letošnji smuk. Na treningih je bila Ilka Štuhec, ki vodi v smukaškem seštevku, zelo hitra.

Mariborčanka je bila na prvem treningu najhitrejša, na drugem pa je postavila četrti čas. Letos je dobila tri smuke, na zadnjih dveh pa je ostala brez stopničk. V Zauchenseeju, ko je presenetljivo zmagala Christine Scheyer, je bila peta, v Garmischu, kjer je bila najboljša Lindsey Vonn, pa osma. Vseeno ima kar lepo prednost v boju za mali kristalni globus. Razlika do Lare Gut, najhitrejše na drugem treningu, je 117 točk.

"Občutki med obema treningoma v Cortini so bili super, tudi proga je odlično pripravljena. Vreme in vzdušje pred vikendom sta na izjemni ravni, zato se že veselim tekem v naslednjih dneh. Vem, da še obstaja prostor za napredek, v petek sem odpeljala in preizkusila še nekaj drugačnih linij, zato menim, da sem na današnji tekmi pripravljena na napad. Želim si čim bolje smučati, videli pa bomo, kaj bo to prineslo,", je povedala Štuhčeva.

Do konca sta zatem še dva smuka, je pa to zadnji pred svetovnim prvenstvom v St. Moritzu. V nedeljo bo v Cortini še superveleslalom. Neposredni prenos tekme lahko spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju.

Štartna lista: 1 C. SUTER ŠVI 2 M. PUCHNER AVT 3 J. SCHNARF ITA 4 A. VEITH AVT 5 V. REBENSBURG NEM 6 E. CURTONI ITA 7 T. WEIRATHER LIE 8 L. ROSS ZDA 9 I. ŠTUHEC SLO 10 N. SCHMIDHOFER AVT 11 S. GOGGIA ITA 12 R. SIEBENHOFER AVT 13 F. SUTER ŠVI 14 E. FANCHINI ITA 15 L. GUT ŠVI 17 L. VONN ZDA

T. J.