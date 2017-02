Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 41 glasov Ocenite to novico! Ilka Štuhec po prihodu v cilj ni mogla skriti razočaranja. Foto: Reuters Nicole Schmidhofer je pokazala največ, ko je bilo najbolj potrebno. Foto: Reuters VIDEO Vožnja zlate Nicole Schmi... VIDEO Izjava Ilke Štuhec VIDEO Nastop Ilke Štuhec v supe... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ilka na zahtevni postavitvi zgrešila linijo do medalje

Svetovna prvakinja presenetljivo Nicole Schmidhofer

6. februar 2017 ob 18:27,

zadnji poseg: 7. februar 2017 ob 13:24

St. Moritz - MMC RTV SLO

Uvodna disciplina svetovnega prvenstva v alpskem smučanju v St. Moritzu se ni izšla po slovenskih željah. Ilka Štuhec, ena izmed favoritinj za medaljo v superveleslalomu, je bila 11.

Štuhčeva se je na progo podala s številko devet. Začetek na tehnično izjemno zahtevni progi, ki je bila bolj veleslalomska kot smukaška, je bil spodbuden. Na prvem vmesnem času po 25 sekundah je bila 24 stotink hitrejša od tekmic, nato pa se je zgodila napaka.

V enem izmed zavojev jo je malce odprlo, tako da je zgrešila idealno linijo in že pri naslednjem vmesnem času je bil zaostanek 43 stotink. Do konca se je le še stopnjeval. V cilju je za najhitrejšo zaostala za več kot sekundo.

"Čeprav sem imela informacije s proge, me je tisti val malce presenetil. Naredila sem napako, do cilja sem skušala pridobiti čas, a ni šlo. Malce je grenkega priokusa, ampak pristop in ostali del vožnje sta bila v redu. Ostajam optimistična," je takoj po tekmi povedala Štuhčeva, ki je v St. Moritz prišla z lepo popotnico zmage iz Cortine.

Štuhčeva razlogov ni iskala niti v postavitvi niti v progi: "Bil je to res lep superveleslalom, veselje je bilo voziti, žal se ni čisto tako izšlo, kot sem si zamislila. Sem presmučala teren in se že veselim naslednjih preizkušenj."

Svetovna prvakinja Schmidhoferjeva, Gutovi bron

Nekoliko presenetljivo je svetovna prvakinja postala Avstrijka Nicole Schmidhofer, ki v svetovnem pokalu še nikoli ni zmagala in v letošnji sezoni še ni stala na stopničkah. 27-letnica je svojo najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu dosegla leta 2013, ko je bila v Cortini druga. Avstrijka, ki je štartala tik pred Štuhčevo, je do zlata prišla z najhitrejšim spodnjim delom.

Po Nemki Katji Seizinger, Italijanki Isolde Kostner in rojakinji Anni Veith je Schmidhoferjeva četrta, ki ji je v tej disciplini uspelo združiti naslova v mladinski in članski konkurenci.

Odstop Vonnove in Veithove

Srebro je osvojila Tina Weirather (+0,33), kar je njena prva medalja na svetovnih prvenstvih, bron pa prva favoritinja tekme Lara Gut (+0,36). Švicarka je na svetovnih prvenstvih osvojila že peto kolajno, a je že vedno brez zlate.

Branilka naslova Anna Veith je odstopila, tako kot bronasta iz Vaila Lindsey Vonn. Edina preostala Slovenka Maruša Ferk je nastopila predvsem zaradi preizkusa proge pred petkovo kombinacijo. Zaostala je 3,35 sekunde in bila 30.

Končni vrstni red: 1. N. SCHMIDHOFER AVT 1:21,34 2. T. WEIRATHER LIE +0,33 3. L. GUT ŠVI 0,36 4. V. REBENSBURG NEM 0,53 5. E. CURTONI ITA 0,55 6. R. MOWINCKEL NOR 0,69 7. S. VENIER AVT 0,77 8. T. WORLEY FRA 0,84 . F. BRIGNONE ITA 0,84 10. S. GOGGIA ITA 0,91 11. I. ŠTUHEC SLO 1,04 12. C. SUTER ŠVI 1,10 ... 30. M. FERK SLO 3,35 Odstop: Vonn, Kling, Veith

T. O., R. K.