Ilka Štuhec na rojstni dan na operacijsko mizo

Čustveno mamino voščilo

26. oktober 2017 ob 10:44

Bern - MMC RTV SLO, STA

Najboljša slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec je dopolnila 27. let. Praznovanje je zasenčila poškodba kolena, ki jo je dobila med treningom slaloma na ledeniku Pitztal.

Štuhčeva je šla pod nož prav na svoj rojstni dan, saj ji bodo v četrtek na kliniki v Švici operirali strgano križno vez v levem kolenu. Kot je objavila na Twitterju, je pripravljena na operacijo. Pod fotografijo nog, nogi je fotografirala na bolniški postelji, je priložila zapis v angleščini: "Let's roll", kar bi se lahko prevedlo: "Začnimo." Fotografija prikazuje njeni nogi in s puščico ter smeškom označeno mesto, kjer jo bodo operirali.

Štuhčeva si je sprednje križne vezi levega kolena poškodovala na nedeljskem treningu slaloma v Pitztalu. Aktualna svetovna prvakinja v smuku bo bržkone izpustila celotno sezono v svetovnem pokalu, ob tem pa tudi februarske zimske olimpijske igre v Pjongčangu, kjer bi bila, upoštevajoč dosežke iz pretekle sezone, med favoritinjami za tri medalje, v smuku, superveleslalomu in kombinaciji.

Čustveno voščilo Ilki je na spletni strani pustila mama Darja Črnko. "Pred 27 leti si se odločila, da me presenetiš in polepšaš prav ta dan (že takrat si bila svojeglava). Veselje in sreča ob tvojem rojstvu sta bila neizmerna. Želela sem si in dobila sem punčko," je začela zapis, v katerem je nanizala življenjsko pot, preizkušnje, vzpone in padce ter zadnjo sezono, v kateri je Ilka pokazala ves svoj potencial.

"Tvoja zadnja sezona je presenetila vse, ves svet, verjetno še najmanj naju, saj samo midve veva, kako in kaj sva vse počeli, da so se postavile osnove za vse to, v kar sva verjeli in vedno vedeli, da si tega sposobna. Samo sestaviti se je moralo vse! Na tem potovanju nama je ob strani stalo ogromno dobrih, sposobnih ljudi. S svojim znanjem so pomagali pri tvojem treningu ali finančno. Že stotič: hvala vsem, brez vas ne bi zmogli! Za na vrh pa sva na poti potrebovali posebne ljudi. Vsak dan, saj se proti 'velikim' nisva zmogli boriti same. Odločila si se. Za vsako ceno si hotela na vrh, zavedala si se in čutila, da zmoreš. Zato sva jih poiskali - najboljše, najbolj zveste sodelavce na svetu. Jih poznate? Okoli najinih odločitev je bilo veliko polemik, komentarjev o napačni izbiri teama. Do 2. decembra 2016, ko so vsi utihnili," je zapisala in se spomnila tudi vse turbulence čustev, ki so spremljale Ilkino pot do kolajn in dosežkov v minuli sezoni.

"Žal je prišel dan, ta prekleta nedelja, ko ni šlo po načrtih. Trudila si se, a želja - že kar zahteva po miru, ki je v tebi naraščala iz dneva v dan, in jeza zaradi tega sta naredili svoje. Moj občutek ta dan je bil slab od jutra. Ne, ti ne moreš smučati jezna! Kljub temu, da si smučala vsak dan bolje, spet je strmo rasla kakovost smučanja. Tvoje telo oddela korektno, lahko vodi in spremlja smuči v stanju želje in sproščenosti. Takrat si tisočodstotno zaupaš in vsaka prepreka ali težava na progi ti je izziv za še večjo hitrost. Pravkar si na operacijski mizi, štartaš čez eno leto, počutim se krivo, ker te nisem zmogla skriti ... Nova naloga za prihodnost, tudi to se bova bolje naučili - imava ekipo, vredne ljudi, nisva sami. Vem, da bo težko, ampak bo lažje, kot je bilo prej. Zdaj bom malo mama in 'baba'... pol pa 'gasa' dalje..." je sklenila zapis Darja Črnko.

T. J.