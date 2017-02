Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Nicole Schmidhofer ima s tekem svetovnega pokala dve uvrstitvi na zmagovalni oder, lani pa si je poškodovala koleno, tako da ni sodila med favoritinje superveleslaloma. A 27-letnica je smučala brezhibno, drugouvrščeno Tino Weirather je ugnala za 33 stotink, prvo favoritinjo Laro Gut pa za 36 stotink. Foto: Reuters VIDEO Nastop Ilke Štuhec v supe... Sorodne novice Ilka na zahtevni postavitvi zgrešila linijo do medalje Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ilka Štuhec: "Bolj lekcija kot spodrsljaj"

Nicole Schmidhofer ni imela občutka, da je hitra

7. februar 2017 ob 14:42

St. Moritz - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

"Malo sem razočarana. Žal se je zgodila tista napaka, sicer pa je bilo smučanje kar dobro," je Ilka Štuhec komentirala svoj ne najbolj posrečen začetek svetovnega prvenstva.

Enajsto mesto na superveleslalomu bo šlo hitro v pozabo, lahko pa bi bilo drugače, če na selektivni progi ne bi bilo večje napake v srednjem, tehnično zahtevnem, delu, kjer je zgrešila idealno linijo. "Lahko bi se pošalila in rekla, da sem bila tam skoraj prehitra, tako da me je potem vrglo." Kljub vsemu se je iz te tekme nekaj naučila: "To je bila bolj lekcija kot spodrsljaj. Proga je bila super, prav tako moje počutje, sneg je bil povsem drugačen kot včeraj, v veselje mi je bilo smučati, a se ni izšlo tako, kot bi si želela."



Ferkova na nek način zadovoljna

Maruša Ferk, ki od tekme ni veliko pričakovala, saj višje cilja v kombinaciji in slalomu, je osvojila 30. mesto: "Za nastop smo se odločilo zato, da se spoznam s tem terenom, da vidim vse prehode in kaj me čaka. Moja naloga danes je bila, da odpeljem pravo linijo, da vse te dele odpeljem korektno, tako kot smo se zmenili na ogledu. Seveda sem poskušala biti tudi čim hitrejša. Na nek način sem zadovoljna, saj sem po dolgem času smučala korektno in uživala. Zdi se mi, da je bila to dobra naložba za naslednje dni."

Prvakinja ni imela občutka, da je hitra

Naslov svetovne prvakinje je presenetljivo osvojila Nicole Schmidhofer, ki je nastopila tik pred Ilko Štuhec, s številko osem. 27-letna smučarka z avstrijske Štajerske v karieri še nima zmage na tekmah svetovnega pokala. Srednji del, kjer je imela težave Štuhčeva, je odpeljala brezhibno, a med smučanjem tega občutka ni imela: "Nisem si mislila, da sem tako hitra, toda izgleda, da sem res vse naredila brezhibno," je povedala avstrijska junakinja, ki si je pred enim letom na treningu smuka v Cortini huje poškodovala koleno.



Lara Gut še ni povsem nared

Številne favoritinje so imele v cilju žalostne obraze. Lara Gut, od katere so domači navijači pričakovali, da bo Švici prinesla prvo žensko zlato na SP-jih po 16 letih, se je morala zadovoljiti z bronasto medaljo. Med vožnjo ni čutila bolečin v nogi (posledice padca na superveleslalomu v Cortini), v cilju pa jo je spet bolelo: "Trajalo bo malce dlje, da bom spet povsem pripravljena." Branilka naslova Anna Veith je do drugega vmesnega časa smučala spodbudno, nato pa odstopila. Podobno se je zgodilo Lindsey Vonn, ki je imela najprej težave s palico, kar je zmotilo njeno pozornost, v ključnem delu pa je zgrešila vrata.

T. O.