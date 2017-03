Ilka Štuhec dobre pol sekunde pred Goggio, Kline enajsti

Prvi dan najhitrejša Kriechmayr in Rebensburgova

13. marec 2017 ob 17:08,

zadnji poseg: 13. marec 2017 ob 18:10

Aspen - MMC RTV SLO

Vincent Kriechmayr in Viktoria Rebensburg sta bila v Aspnu najhitrejša na prvem treningu smuka pred zadnjo tekmo sezone svetovnega pokala v tej disciplini.

Ilka Štuhec je imela drugi čas, za Nemko je zaostala le 14 stotink. V zgornji polovici proge je bila slovenska smučarka najhitrejša (Rebensburgova je zaostajala 56 stotink), imela je tudi najhitrejše smuči. Sofia Goggia, ki v teoriji še lahko Štuhčevi "vzame" mali globus (zaostaja 97 točk), je bila četrta z 72 stotinkami zaostanka. Tina Weirather, ki je Ilki Štuhec nevarna v boju za superveleslalomski globus, je bila z zaostankom 3.66 sekunde le 17.

Tekma bo v sredo ob 18.00. Prenos bo na TV SLO 2 in na MMC-ju

Pri moških je prvega od dveh treningov najbolje opravil Vincent Kriechmayr. 26-letni Avstrijec, ki na tekmah svetovnega pokala v smuku še ni bil na zmagovalnem odru, je bil za 26 stotink hitrejši od Italijana Petra Filla. Fill bo v sredo zelo motiviran, saj bo v boju za smukaški globus poskušal nadoknaditi 33 točk zaostanka za Kjetilom Jansrudom. Norvežan je danes zaostal dve sekundi.

Boštjan Kline je imel enajsti čas, zaostal je 1,66 sekunde. Moški smuk bo v sredo ob 16.30. Prenos bo na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Izidi prvega treninga (M): 1. V. KRIECHMAYR AVT 1:34,58 2. P. FILL ITA +0,26 3. M. OSBORNE PARADIS KAN 0,55 4. M. MAYER AVT 0,70 5. A. THEAUX FRA 0,85 6. C. JANKA ŠVI 1,11 7. E. GUAY KAN 1,15 8. A. A. KILDE NOR 1,47 9. R. BAUMANN AVT 1,52 10. M. FRANZ AVT 1,59 11. B. KLINE SLO 1,66 (Ž): 1. V. REBENSBURG NEM 1:40,54 2. I. ŠTUHEC SLO +0,14 3. N. SCHMIDHOFER AVT 0,20 4. S. GOGGIA ITA 0,72 5. C. SCHEYER AVT 1,04 6. L. VONN ZDA 1,17 7. T. TIPPLER AVT 1,41 8. L. ROSS ZDA 1,64 9. C. SUTER ŠVI 1,70 10. S. VENIER AVT 1,80

Spored tekem v Aspnu, moški

Sreda ob 16.30: Smuk

Četrtek ob 18.00: Superveleslalom

Petek ob 17.30: Ekipna tekma

Sobota ob 16.00/18.30: Veleslalom

Nedelja ob 17.00/19.30: Slalom

Ženske

Sreda ob 18.00: Smuk

Četrtek ob 16.30: Superveleslalom

Petek ob 17.30: Ekipna tekma

Sobota ob 17.00/19.30: Slalom

Nedelja ob 16.00/18.30: Veleslalom

T. O.