Ilka Štuhec: Doživeti mariborsko tekmo je vedno nekaj posebnega

Na lanskem veleslalomu Drevova druga

5. januar 2017 ob 16:40

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Zaradi spodbudnih rezultatov v zadnjem času slovenske alpske smučarke z veseljem pričakujejo 53. Zlato lisico. Z dodatnim optimizmom jih navdaja dobro pripravljena proga.

Slovenske barve na sobotnem veleslalomu bodo branile Ana Drev, Tina Robnik, Katarina Lavtar, Ilka Štuhec, Meta Hrovat in najuspešnejša slovenska alpska smučarka Tina Maze, ki bo po 20 mesecih premora znova v tekmovalnem pogonu na svoji zadnji, poslovilni tekmi v svetovnem pokalu. V nedeljo bodo na startu slalomske tekme Ana Bucik, Maruša Ferk, Meta Hrovat, Ilka Štuhec, Saša Brezovnik in Klara Livk.

Kot je dejal vodja slovenske ženske odprave Denis Šteharnik, so dekleta dobro pripravljena, a da jih na noben način ne želi obremenjevati z rezultati: "Vem, da znajo dekleta zelo dobro smučati, zelo hitro. Želim, da jim uspe čim več uspešnih zavojev, organizatorjem pa se zahvaljujem za trening 30. in 31. decembra na tem terenu, sicer samo v spodnjem delu, a to je za nas velika prednost."

Trener Ilke Štuhec, domačinke in v zadnjem času z zmagami v smuku nove zvezde slovenske ekipe, Grega Koštomaj, je v zadnjih tednih dobil potrditev dobre pripravljenosti svoje varovanke tudi v veleslalomu: "Ilka dobro smuča, zato že nestrpno pričakujemo konec tedna, obe domači tekmi. Ob bučni podpori domače množice upam, da bodo dekleta pokazala lepe vožnje."

Na lanskem veleslalomu Drevova druga

Ana Drev je bila lani v Mariboru druga, tudi na začetku letošnje sezone ji je šlo dobro: "Od lani naprej ima Maribor zame posebno mesto. Ker sem bila že prej na stopničkah svetovnega pokala, sem vesela, ker sem svoj najboljši rezultat v karieri dosegla prav tukaj. Že prej sem rada prihajala v Maribor, tako vzdušje doživiš malokje drugod. Doma sem nedaleč stran, velikokrat sem tukaj tekmovala, letos se zelo veselim te tekme. Sem v konstantni formi, na prvih štirih tekmah sem bila med deset, tolikokrat kot lani vso sezono. Če se mi vse skupaj poklopi, lahko merim še višje. Upam, da bom pokazala, česa sem sposobna."

Ilka Štuhec čuti pred domačo tekmo pozitiven pritisk: "Doživeti to tekmo je vedno nekaj posebnega, spremljali nas bodo vsi, ki sicer ne morejo z nami na oddaljena prizorišča. Zelo se veselim, da smo spet tukaj, da so pogoji dobri in da bo res odličen konec tedna. Pritisk je pozitiven, ker gre tekma počasneje kot v smuku, slišiš vse, ki navijajo ob progi, to ti da še tisti dodaten košček, da lahko grizeš, kolikor lahko."

Bucikova in Ferkova dobro smučali v Zagrebu

Po 11. mestu in izidu kariere na torkovem slalomu v Zagrebu, je dobro razpoložena tudi Ana Bucik: "Zelo sem vesela, da mi je v Zagrebu uspel dober rezultat, tudi tam smo že napol doma. Množica nas je dobro sprejela, a imam še nekaj rezerv, kar se je pokazalo tudi v Zagrebu. Skušala bom biti sproščena in upam, da bom na koncu zadovoljna s tem, kar bom pokazala."

Maruša Ferk je tekmo v Zagrebu končala na 17. mestu, potem ko je napravila manjšo napako: "Še nikoli se nisem tako dobro počutila, na zadnji strmini še nikoli čutila toliko energije kot letos, prej mi je vedno zmanjkalo moči. V drugo sem vedela, da če dobro napadem, da sem lahko med deset. Škoda za tisto napako, zato je malo grenkega priokusa, potočila sem tudi nekaj solz, a sem se že pomirila. Tu me že čaka nova priložnost, napadala bom in upam, da pokažem dva dobra teka od starta do cilja."

T. J.