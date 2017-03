Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 28 glasov Ocenite to novico! Ilka Štuhec ima pred Tino Weirather 15 točk prednosti. Foto: Reuters VIDEO Ilka: Dobro je zaključiti... Sorodne novice Foto/video: Zmagovita Ilka najboljša smukačica na svetu! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Superveleslalom: Ilka Štuhec gre po nov kristal

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

16. marec 2017 ob 09:24,

zadnji poseg: 16. marec 2017 ob 16:26

Aspen - MMC RTV SLO

Ilka Štuhec se bo po malih kristalnih globusih v kombinaciji in smuku skušala polastiti še zmage v seštevku superveleslaloma, kar je v eni sezoni uspelo le Lindsey Vonn v letih 2010 in 2012.

Za zmago v superveleslalomu se potegujeta Ilka Štuhec in Tina Weirather, Slovenka pa ima pred smučarko iz Liechtensteina 15 točk prednosti.

Weiratherjeva ima številko 5, Štuhčeva pa 7. Prenos lahko spremljate na TV SLO 2, Valu 202 in MMC-ju.

Mariborčanka je v tej sezoni zmagala na superveleslalomih v Cortini d'Ampezzo in Crans Montani, na zadnjem pred Aspnom na olimpijski progi v Džongšonu pa je bila tretja. Prve tri superveleslalome (Lake Louise, Val d'Isere, Garmisch-Partenkirchen) je dobila Lara Gut, ki pa se je februarja na svetovnem prvenstvu poškodovala in končala sezono.

Štuhčeva lahko postane šesta smučarka, ki je v eni sezoni osvojila mala globusa v obeh hitrih disciplinah, smukaškega in superveleslalomskega. Zadnja, ki je to dosegla, je bila v sezoni 2014/15 Lindsey Vonn, pred Američanko pa je to uspelo Renate Götschl v sezoni 2006/2007.

Ob 18. uri bo na sporedu še moški superveleslalom, na katerem bosta slovenske barve branila Martin Čater in Boštjan Kline. V superveleslalomu je mali kristalni globus že oddan. Osvojil ga je Norvežan Kjetil Jansrud.

Štartna lista (Ž): 1 S. VENIER AVT 2 T. GAUTHIER FRA 3 N. SCHMIDHOFER AVT 4 J. SCHNARF ITA 5 T. WEIRATHER LIE 6 J. FLURY ŠVI 7 I. ŠTUHEC SLO 8 R. HAASER AVT 9 I. CURTONI ITA 10 R. MOWINCKEL NOR 11 S. GOGGIA ITA 12 C. SCHEYER AVT 13 F. BRIGNONE ITA 14 C. SUTER ŠVI 15 T. WORLEY FRA 16 F. MARSAGLIA ITA 17 L. VONN ZDA Superveleslalom (6/7): 1. I. ŠTUHEC SLO 350 2. T. WEIRATHER LIE 335 3. L. GUT ŠVI 300 4. E. CURTONI ITA 245 5. S. GOGGIA ITA 240 6. S. VENIER AVT 233 7. N. SCHMIDHOFER AVT 190 8. F. BRIGNONE ITA 162 9. K. KLING ŠVE 156 10. T. WORLEY FRA 138 Štartna lista (M): 1 K. JANSRUD NOR 2 M. ČATER SLO 3 A. A. KILDE NOR 4 M. CAVIEZEL ŠVI 5 H. REICHELT AVT 6 D. COOK KAN 7 D. PARIS ITA 8 V. KRIECHMAYR AVT 9 P. FILL ITA 10 J. FERSTL NEM 11 M. MAYER AVT 12 A. SANDER NEM 13 B. FEUZ ŠVI 14 M. OSBORNE-PARADIS KAN 15 E. GUAY KAN 19 B. KLINE SLO Superveleslalom (5/6): 1. K. JANSRUD NOR 365 2. A. A. KILDE NOR 239 3. H. REICHELT AVT 203 4. D. PARIS ITA 197 5. P. FILL ITA 190 6. M. MAYER AVT 189 7. B. FEUZ ŠVI 187 8. E. GUAY KAN 175 9. M. FRANZ AVT 168 10. B. KLINE SLO 122 ... 23. M. ČATER SLO 50 53. K. KOSI SLO 3



R. K.